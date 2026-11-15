Rendkívüli lépést jelentett be a Fidesz politikusa: nem hagyják annyiban az Otthon Start kivéreztetését, Alkotmánybírósághoz fordulnak

„Az Alkotmánybírósághoz fordultunk az Otthon Start Program drasztikus és embertelen kivezetése miatt. Több száz család került vállalhatatlan, megoldhatatlan helyzetbe. Van, ahol adásvételi szerződések, van, ahol családi házas építkezések lehetetlenültek el. Az átgondolatlan, drasztikus kivezetés miatt a családokat és az építőipart ért kár elérheti a több milliárd Ft-ot is. Ezt a helyzetet a kormánynak alkotmányos kötelessége kezelni. Az inkompetens kormányzásért súlyos árat fizetnek a magyar családok és a vállalkozások. Ennek egyik világos látlelete az, ami a lakáspiacon a “kőprofi” kormányzás keretében történik" – írta közösségi oldalán Panyi Miklós országgyűlési képviselő.

Látványosan visszaesett a lakásvásárlók aktivitása az Otthon Start kivezetése után/Fotó: Kallus György

Ahogy kivégezték az Otthon Startot, azonnal földbe állt a lakáspiac

„A Tisza az új lakásprogrammal a fiatalokat is becsapta, hiszen azzal 10-ből 9 fiatal rosszabbul jár, miközben a kampányban a Tisza azt ígérte nekik, hogy minden sokkal jobb lesz. Hát akkor magyarázza el nekik Magyar Péter, hogy a havi 292 ezer Ft-os törlesztővel sokkal jobban járnak, mint a 237 ezer Ft-os törlesztővel. Esetleg készítsen a Kontroll egy interjút Bangó Sándorral. Várjuk!" – zárta bejegyzését.

Október végén még egymást érték az adásvételek, november elején viszont már jóval kevesebb érdeklődő jelent meg az ingatlanoknál. A Wekerle Plusz más feltételeket kínál, ezért egyelőre kérdés, milyen gyorsan találhatnak vissza a vásárlók a piacra. A vevők kivárnak, miközben az új Wekerle Plusz feltételei több szempontból is szűkítik azok körét, akik kedvezményes finanszírozással vásárolhatnak ingatlant.

A Duna House hálózatában munkanaponként mintegy 40 százalékkal kevesebb ingatlanmutatást tartottak, mint október elején. A társaság keresletindexe 20-25 százalékkal esett vissza, a vevők pedig harmadával kevesebb vételi ajánlatot tettek.

Az adatok alapján az Otthon Start kivezetése után megtorpant az a lendület, amely az előző hónap végén még jelentős forgalmat hozott.

Az adásvételek száma egyelőre nem zuhant hasonló mértékben, nagyjából az október eleji szinten maradt. Ez azonban nem feltétlenül jelenti a kereslet stabilizálódását: a most lezáruló ügyletek jelentős része még azokhoz a keresésekhez kapcsolódik, amelyeket a vevők korábban indítottak el.