Brutális beismerés, nincs több vita: kiderült, miért végezte ki a Tisza-kormány az Otthon startot – ezért vezették be igazából a Wekerle Pluszt

Több mint 344 milliárd forinttal csökkentené a kormány az otthontámogatásokra fordított költségvetési kiadásokat 2027-ben. A Magyar Péter vezette kabinet által benyújtott költségvetési törvényjavaslat szerint a 2026-os 654,4 milliárd forintos módosított előirányzat helyett jövőre mindössze 310,2 milliárd forint szerepel ezen a soron. Ez 52,6 százalékos visszaesést jelent, vagyis a kormány kevesebb mint feleakkora összeget tervez lakástámogatásokra, mint az idei módosított költségvetésben – derül ki a Költségvetési Tanács véleményéből és a 2027-es költségvetési törvényjavaslatból.

Az Otthon Start helyére új lakhatási konstrukció érkezik, a lakástámogatásokra előirányzott központi költségvetési keret több mint a felére csökken / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A változás időzítése különösen figyelemre méltó, hiszen október 31-én lezárult az Otthon Start Hitelprogram, amelynek kivezetésénél 15 napos türelmi idővel is számolnak. A konstrukció helyét 2027-től a Wekerle Plusz veszi át, amelyet a kormány a lakhatási támogatási rendszer megújításának részeként mutatott be. A költségvetési számok ugyanakkor arra utalnak, hogy a programváltással párhuzamosan nem a lakástámogatási kiadások kiterjesztése, hanem azok jelentős visszafogása történik. Az állam ugyanis több százmilliárd forinttal kisebb keretet irányoz elő a Lakástámogatások költségvetési soron. A költségvetési törvényjavaslat XLII. fejezetének 29. címén szereplő előirányzat 2026-ban eredetileg 437,9 milliárd forint volt, ezt év közben 654,4 milliárdra módosították. Ehhez képest a 2027-re betervezett 310,2 milliárd forint még az idei eredeti előirányzatnál is közel 128 milliárddal alacsonyabb.

Nemcsak az Otthon Start megszűnése miatt csökken a támogatás

A Költségvetési Tanács részletesen is megvizsgálta, milyen tényezők állnak a jelentős visszaesés mögött. A testület szerint a kiadáscsökkentést részben két korábbi támogatási konstrukció kifutása magyarázza. Az egyik a vidéki otthonfelújítási támogatás, amely 2026. június 30-án fejeződött be. A másik az Otthon Start Hitelprogram, amelynek lezárását október 31-re teszi a dokumentum, 15 napos türelmi idővel. A programok kifutása miatt 2027-ben már nem ugyanazok a kiadások jelentkeznek, amelyek az idei költségvetést terhelték. A visszaesés azonban nem kizárólag ezekkel a változásokkal magyarázható.

A legnagyobb külön azonosítható tételt a közszolgálati dolgozók egymillió forintos otthontámogatásának elmaradó kerete jelenti.

A Költségvetési Tanács megállapítása szerint a közfeladatot ellátó és közszolgálati dolgozók nettó egymillió forintos, vissza nem térítendő otthontámogatására a 2027-es költségvetési javaslat nem tervez forrást. Ez önmagában 225 milliárd forintos kiadásmegtakarítást jelent az államnak, ami a lakástámogatási keret teljes csökkenésének közel kétharmadát magyarázza. Ha ezt a tételt kivesszük az összehasonlításból, akkor a 2026-os módosított előirányzat 429,4 milliárd forintra csökken. Ehhez képest a 2027-es 310,2 milliárdos keret további 119,2 milliárd forintos visszaesést jelent. Vagyis a költségvetési kiadáscsökkentés akkor is jelentős, ha az egyszeri, 225 milliárd forintos támogatási keretet nem számítjuk bele az idei kiadásokba.