Jövőre nagyot fékezhet a magyar lakáshitelpiac, pedig az idei év még rekordot hozhat. Az Otthon Start sok vásárlást előrehozott, az új támogatási rendszer pedig már jóval kevesebb ügyfelet érhet el. A bankok arra számítanak, hogy visszaesik a támogatott hitelek iránti kereslet, a kisebb állami kamattámogatás pedig várhatóan a jövedelmezőségüket is ronthatja.

Az Otthon Start kivezetése után nagyot fékezhet a lakáshitelezés 2027-ben – a bankok már látják, mekkora visszaesés jöhet. / Fotó: kirill_makarov

Az Otthon Start a jövő évi keresletet is megcsapolta

Az idei rekordközeli lakáshitel-kihelyezés után jelentős visszaesés következhet 2027-ben. Az Otthon Startot felváltó Wekerle Plusz szigorúbb jogosultsági feltételei és a használt lakásokra érvényes magasabb kamat egyaránt mérsékelhetik a hitelfelvételi kedvet.

Az OTP a 2026-ra várt 3000 milliárd forintos új lakáshitel-kihelyezés után jövőre már csak 1950 milliárd forinttal számol. Ez 35 százalékos visszaesést jelentene. Az Erste valamivel kedvezőbb, 2000–2200 milliárd forintos piacot valószínűsít 2027-re.

Az MBH Elemzési Centrum becslése szerint az Otthon Start keretében önmagában 1900–2000 milliárd forintnyi hitelt folyósíthatnak az idén. A Wekerle Plusz vásárlási és építési hitelei 2027-ben ennek kevesebb mint a felét érhetik el.

Az UniCredit Bank a Világgazdaságnak küldött válaszában arra számít, hogy a Wekerle Plusz lényegesen kevesebb érdeklődőt vonz majd, mint elődje. A szigorúbb feltételek mellett ebben az Otthon Start által előrehozott lakásvásárlásoknak is szerepük van.

A korábbi program kedvező kamata olyan ügyfeleket is hitelfelvételre ösztönzött, akik saját megtakarításukból is megvásárolhatták volna az ingatlant. A támogatott kölcsönnel azonban megtarthatták és más célra fordíthatták a pénzüket. Ez a pénzügyi előny az UniCredit szerint az új konstrukciónál, különösen a használt lakásokra kínált 5 százalékos kamat mellett, már jóval kisebb.

A bank arra is figyelmeztetett, hogy a hitelből finanszírozott vásárlások aránya akkor is csökkenhet, ha az ingatlanpiaci tranzakciók száma ennél kisebb mértékben esik vissza.

Az előrehozott kereslet hatását az Erste is hangsúlyozta. Harmati László, a bank lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettese az InfoRádióban arról beszélt, hogy az Otthon Start a korábban elhalasztott és a későbbre tervezett lakásvásárlások egy részét egyaránt 2026-ra összpontosította.