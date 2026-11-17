Az Otthon Start kivezetése után nagyot fékezhet a lakáshitelezés 2027-ben – a bankok már látják, mekkora visszaesés jöhet
Jövőre nagyot fékezhet a magyar lakáshitelpiac, pedig az idei év még rekordot hozhat. Az Otthon Start sok vásárlást előrehozott, az új támogatási rendszer pedig már jóval kevesebb ügyfelet érhet el. A bankok arra számítanak, hogy visszaesik a támogatott hitelek iránti kereslet, a kisebb állami kamattámogatás pedig várhatóan a jövedelmezőségüket is ronthatja.
Az Otthon Start a jövő évi keresletet is megcsapolta
Az idei rekordközeli lakáshitel-kihelyezés után jelentős visszaesés következhet 2027-ben. Az Otthon Startot felváltó Wekerle Plusz szigorúbb jogosultsági feltételei és a használt lakásokra érvényes magasabb kamat egyaránt mérsékelhetik a hitelfelvételi kedvet.
- Az OTP a 2026-ra várt 3000 milliárd forintos új lakáshitel-kihelyezés után jövőre már csak 1950 milliárd forinttal számol. Ez 35 százalékos visszaesést jelentene. Az Erste valamivel kedvezőbb, 2000–2200 milliárd forintos piacot valószínűsít 2027-re.
- Az MBH Elemzési Centrum becslése szerint az Otthon Start keretében önmagában 1900–2000 milliárd forintnyi hitelt folyósíthatnak az idén. A Wekerle Plusz vásárlási és építési hitelei 2027-ben ennek kevesebb mint a felét érhetik el.
- Az UniCredit Bank a Világgazdaságnak küldött válaszában arra számít, hogy a Wekerle Plusz lényegesen kevesebb érdeklődőt vonz majd, mint elődje. A szigorúbb feltételek mellett ebben az Otthon Start által előrehozott lakásvásárlásoknak is szerepük van.
A korábbi program kedvező kamata olyan ügyfeleket is hitelfelvételre ösztönzött, akik saját megtakarításukból is megvásárolhatták volna az ingatlant. A támogatott kölcsönnel azonban megtarthatták és más célra fordíthatták a pénzüket. Ez a pénzügyi előny az UniCredit szerint az új konstrukciónál, különösen a használt lakásokra kínált 5 százalékos kamat mellett, már jóval kisebb.
A bank arra is figyelmeztetett, hogy a hitelből finanszírozott vásárlások aránya akkor is csökkenhet, ha az ingatlanpiaci tranzakciók száma ennél kisebb mértékben esik vissza.
Az előrehozott kereslet hatását az Erste is hangsúlyozta. Harmati László, a bank lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettese az InfoRádióban arról beszélt, hogy az Otthon Start a korábban elhalasztott és a későbbre tervezett lakásvásárlások egy részét egyaránt 2026-ra összpontosította.
A kifutó hitelek még javíthatják az év végi adatokat
A Raiffeisen Bank szerint már az év hátralévő részében, majd 2027 első negyedévében is mérséklődhet a lakáshitelek iránti kereslet, elsősorban az államilag támogatott konstrukcióknál.
A CIB és a K&H Bank ugyanakkor arra számít, hogy az idei folyósításokat még jelentősen erősíthetik a korábban benyújtott Otthon Start-kérelmek. Ezek hatása azonban jövő év elejére fokozatosan kifuthat.
Az átmeneti szabályok alapján a november 16. előtt benyújtott Otthon Start-kérelmekre továbbra is a korábbi feltételek vonatkoznak. Mivel az igénylés és a folyósítás között gyakran több hét telik el, a november 15-ig beadott kérelmek egy része csak az év utolsó heteiben jelenhet meg a banki statisztikákban.
Gergely Péter, a BiztosDöntés szakértője szerint a program megszüntetésének híre további vásárlásokat hozott előre, ezért 2027 első felében már érezhetően kevesebb érdeklődő jelenhet meg a lakáshitelpiacon.
Újra előtérbe kerülhetnek a piaci lakáshitelek
A támogatott konstrukciók térnyerése az elmúlt időszakban jelentősen átalakította a lakáshitelezést. A Magyar Nemzeti Bank augusztusban közzétett adatai szerint 2026 közepén a piaci lakáshitelek átlagos kamata 6,4 százalék volt, az újonnan szerződött lakáshitelek átlagos ügyfélkamata viszont a támogatások hatására 3,6 százalék körül alakult.
A Wekerle Plusznál a használt lakások vásárlására felvett kölcsönök ügyfélkamata legfeljebb 5 százalék, szemben az Otthon Start egységesen 3 százalékos kamatával. Új lakások vásárlására és építésére továbbra is legfeljebb 3 százalékos kamat mellett lehet hitelt felvenni, de a jogosultsági feltételek szigorodtak.
A CIB szerint a használt lakásoknál alkalmazott magasabb kamat miatt az ügyfelek egy része inkább piaci kölcsönt választhat, különösen akkor, ha a banki kamatok tovább csökkennek.
Az Erste ennél is határozottabb átrendeződéssel számol. Harmati László szerint a piaci lakáshitelek részesedése 2027-ben meghaladhatja a 40–45 százalékot. Az FPKOSZ és a Portfolio közös konferenciáján elhangzott előrejelzések alapján akár minden második új lakáshitel piaci kamatozású lehet.
A kereslet átalakulásában a jogosultsági feltételek is meghatározóak; az MNB számításai szerint az Otthon Start korábbi hitelfelvevőinek mintegy harmada már nem felelne meg a Wekerle Plusz előírásainak. Az OTP becslése alapján az ingatlantulajdonra vonatkozó szigorítások önmagukban 30–40 százalékkal szűkíthetik a jogosulti kört, az életkori korlát pedig további igénylőket zárhat ki.
A bankoknak is kevesebb jut az új támogatásból
A Wekerle Plusz a hitelintézetek jövedelmezőségére is hatással lehet. A Raiffeisen Bank a Világgazdaságnak jelezte, hogy az állami kamattámogatás mérséklése kedvezőtlenül érinti a bankot, ennek ellenére versenyképes kamatokkal és díjakkal kívánja kínálni az új konstrukciót.
A változás egyik oka az ügyleti kamat számításának módosítása, ugyanis a Wekerle Plusznál az állampapírhozamhoz kapcsolódó kamat meghatározásakor az Otthon Starténál alacsonyabb felárat alkalmaznak, ami szűkítheti a bankok kamatbevételét.
Az MBH Bank november 16-tól havi legalább 700 ezer forintos rendszeres számlajóváírás vállalása mellett használt lakásra 4,95, új lakásra 2,95 százalékos kamatot kínál. A pénzintézet emellett meghatározott feltételekkel akár 380 ezer forintos egyszeri jóváírást és további díjkedvezményeket is biztosít.
A kedvezmények köre egyelőre szűkebb, mint az Otthon Start idején, a BiztosDöntés összeállítása szerint a korábban elterjedt, több százezer forintos jóváírásokat az új konstrukciónál jóval kevesebb pénzintézet kínálja.
A Wekerle Plusz a lakásvásárlók döntéseit is befolyásolhatja, hiszen az új és a használt lakásokra felvett hitelek törlesztőrészlete között havi több tízezer forint lehet a különbség. A Világgazdaság következő cikkéből kiderül, milyen változásokat várnak ettől a bankok az ingatlanpiacon, és kik járhatnak jól az új feltételekkel.