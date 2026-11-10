Már abba is beleszól a ChatGPT, melyik magánklinikát válasszuk – a mesterséges intelligencia betette a lábát az egészségügybe

A magánegészségügyi szolgáltatók digitális versenye az elmúlt években elsősorban a Google keresési találataiért és a fizetett hirdetések láthatóságáért zajlott. A hirdetési költségek emelkedése, az organikus forgalom átalakulása és az AI-asszisztensek térnyerése azonban új helyzetet teremtett. Az INTREN tapasztalatai szerint az átkattintási árak két év alatt akár 11-20 százalékkal is emelkedhettek, miközben egy új páciens megszerzésének költsége bizonyos esetekben a foglalás értékének 10 százalékát is meghaladhatja. Az eredményeket többek között az orvos személyes márkája, a klinika ismertsége és a keresés földrajzi jellege is befolyásolja.

Már a páciens első kérdésénél eldőlhet, mely magánegészségügyi szolgáltatók kerülnek előnybe/Fotó: Shutterstock

Az AI már a tünet első megfogalmazásánál beléphet a páciensútba

A páciensek bizalma ma már nem egyetlen digitális platformon dől el. Egy térdfájdalommal, visszatérő fejfájással vagy sportolás közben jelentkező sarokfájdalommal kapcsolatos tájékozódás indulhat a Google-ben, egy videós platformon, valamint a ChatGPT, a Gemini vagy más AI-asszisztens felületén is. Ezt követheti a lehetséges vizsgálatok és szakorvosok összevetése, az értékelések ellenőrzése, végül pedig az időpontfoglalás. A klinikák számára különösen értékes lehet a páciensút kezdete, amikor az érdeklődő még nem választott konkrét orvost, és az árak összehasonlítása sem vált a döntés elsődleges szempontjává. Az a klinika, amelynek tartalmát az AI asszisztens hiteles forrásként jelöli meg vagy további tájékozódásra ajánlja, már a döntés meghozatalának első fázisában felkeltheti a leendő páciens figyelmét.

„Az AI-láthatóság legfontosabb belépési pontja a páciensút legeleje. Amikor valaki még csak arra keresi a választ, hogy miért fáj a térde vagy a sarka, egy klinika szakmai tartalma már alakíthatja a tájékozódását. Ebben a szakaszban a páciens információt, kapaszkodót és megbízható szakmai iránymutatást keres. Aki ebben a pillanatban hiteles segítséget ad, jóval az orvos- vagy árválasztás előtt bekerülhet a páciens látóterébe”

– hívja fel a figyelmet Gandera Balázs, az INTREN ügyvezetője.