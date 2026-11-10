Már abba is beleszól a ChatGPT, melyik magánklinikát válasszuk – a mesterséges intelligencia betette a lábát az egészségügybe
A magánegészségügyi szolgáltatók digitális versenye az elmúlt években elsősorban a Google keresési találataiért és a fizetett hirdetések láthatóságáért zajlott. A hirdetési költségek emelkedése, az organikus forgalom átalakulása és az AI-asszisztensek térnyerése azonban új helyzetet teremtett. Az INTREN tapasztalatai szerint az átkattintási árak két év alatt akár 11-20 százalékkal is emelkedhettek, miközben egy új páciens megszerzésének költsége bizonyos esetekben a foglalás értékének 10 százalékát is meghaladhatja. Az eredményeket többek között az orvos személyes márkája, a klinika ismertsége és a keresés földrajzi jellege is befolyásolja.
Az AI már a tünet első megfogalmazásánál beléphet a páciensútba
A páciensek bizalma ma már nem egyetlen digitális platformon dől el. Egy térdfájdalommal, visszatérő fejfájással vagy sportolás közben jelentkező sarokfájdalommal kapcsolatos tájékozódás indulhat a Google-ben, egy videós platformon, valamint a ChatGPT, a Gemini vagy más AI-asszisztens felületén is. Ezt követheti a lehetséges vizsgálatok és szakorvosok összevetése, az értékelések ellenőrzése, végül pedig az időpontfoglalás. A klinikák számára különösen értékes lehet a páciensút kezdete, amikor az érdeklődő még nem választott konkrét orvost, és az árak összehasonlítása sem vált a döntés elsődleges szempontjává. Az a klinika, amelynek tartalmát az AI asszisztens hiteles forrásként jelöli meg vagy további tájékozódásra ajánlja, már a döntés meghozatalának első fázisában felkeltheti a leendő páciens figyelmét.
„Az AI-láthatóság legfontosabb belépési pontja a páciensút legeleje. Amikor valaki még csak arra keresi a választ, hogy miért fáj a térde vagy a sarka, egy klinika szakmai tartalma már alakíthatja a tájékozódását. Ebben a szakaszban a páciens információt, kapaszkodót és megbízható szakmai iránymutatást keres. Aki ebben a pillanatban hiteles segítséget ad, jóval az orvos- vagy árválasztás előtt bekerülhet a páciens látóterébe”
– hívja fel a figyelmet Gandera Balázs, az INTREN ügyvezetője.
Már több hirdetési költés sem garantál automatikusan több pácienst
A fizetett kampányok továbbra is meghatározó szerepet töltenek be, elsősorban a már kialakult kereslet elérésében. A növekvő verseny miatt azonban a költségkeret emelése önmagában egyre kevésbé jelent kiszámítható növekedést. Egy magánegészségügyi kampány eredményessége ma több terület összehangolásán múlik.
- A Google Ads elérheti az aktívan kereső érdeklődőket,
- a keresőoptimalizálás és a Google Cégprofil erősítheti a helyi bizalmat,
- az AI-láthatóság pedig már a kattintást megelőzően hatással lehet a döntésre.
Ehhez pontos mérésre, összekapcsolt CRM-, telefonos és online foglalási adatokra, valamint olyan működésre van szükség, amely képes végigkövetni, mely csatornákból érkeznek valódi új páciensek.
A hirdetés mellett az organikus láthatóság kerülhet a középpontba
Az egészségügyi szolgáltatók számára az AI-platformokon elérhető fizetett hirdetési lehetőségek jelenleg erősen korlátozottak. Magyarországon többek között a kórházi és sürgősségi ellátás, az orvosi vizsgálatok és diagnosztikai szolgáltatások, a telemedicina, valamint az orvosi beavatkozások és kezelések sem tartoznak az engedélyezett ChatGPT-hirdetési kategóriák közé. Személyes egészségügyi beszélgetések mellett a platform nem helyez el hirdetést. A magánklinikák számára ezért elsősorban az organikus AI-láthatóság fejlesztése kínálhat lehetőséget. Ennek célja, hogy az AI-rendszerek a szolgáltató szakmai tartalmait megtalálják, értelmezni tudják, és releváns kérdéseknél hiteles forrásként vegyék figyelembe.
Hogyan kerülhet be egy klinika az AI válaszaiba?
Az AI-láthatóság nem egyetlen technikai beállítástól függ. A klinika weboldalának technikai felépítése, tartalmainak minősége, az orvosok szakmai jelenléte, a külső említések hitelessége, valamint a strukturált adatok együttesen alakítják, hogy a rendszerek mennyire képesek értelmezni a szolgáltató szakértelmét. Különösen fontosak lehetnek azok a pácienskérdésekre épülő tartalmak, amelyek közérthetően, de közben szakmailag megalapozottan kínálnak választ az érdeklődők problémáira. Az egészségügyben a pontatlan információ jóval nagyobb kockázatot jelenthet, mint egy átlagos termék- vagy szolgáltatásválasztásnál. A klinikáknak ezért rendszeresen felülvizsgált, szakértő által ellenőrzött és egyértelműen dátumozott tartalmakra van szükségük. A szerzők orvosi hátterének kiemelése, a szakmai források feltüntetése, a világos szolgáltatás- és munkatársoldalak, valamint a konzisztens külső jelenlét az AI-rendszerek számára is erősebb hitelességi jeleket adhat.
A kisebb praxisok előtt is megnyílhat egy új belépési pont
Az AI-alapú keresés jelenlegi szakaszában a nagyobb költségvetés még nem feltétlenül jelent behozhatatlan előnyt. Egy kisebb praxis is láthatóvá válhat, ha jól körül határolt szakterületre, konkrét problémakörökre és helyi keresési igényekre építi a tartalmait. Egy specializált rendelő például általános egészségügyi témák helyett olyan részletes kérdéseket dolgozhat fel, amelyek rendszeresen felmerülnek a pácienseikben.
„A pontos szakmai fókusz, az orvos közvetlen szakértői jelenléte, a jól felépített tartalom és a gyors tartalomfrissítés olyan előnyt adhat, amelyet most még viszonylag kevés szolgáltató használ ki. A láthatóságot ugyanakkor mérni kell: érdemes rendszeresen vizsgálni, hogy az AI-asszisztensek milyen kérdéseknél milyen forrásokra hivatkozva és mely szolgáltatókat említve válaszolnak”
- tette hozzá Gandera Balázs.
A siker már a kattintás előtt eldől
A magánegészségügyi piacon a következő évek versenye várhatóan a teljes páciensút összekapcsolásáról szól majd. A hirdetések, a keresőoptimalizálás, a helyi jelenlét, a szakmai tartalom, az online értékelések, az AI-láthatóság és az időpontfoglalási élmény feltehetően egyetlen rendszer részeivé válnak. Ilyen kondíciók között azok a klinikák kerülhetnek előnybe, amelyek már a tünetek első megfogalmazásakor hasznos és hiteles információt adnak, a tájékozódás során szakmai bizalmat építenek, az összehasonlítás szakaszában egyértelmű bizonyítékokat mutatnak, végül pedig egyszerű foglalási lehetőséget kínálnak. Az AI-korszakban a siker függvénye tehát az lesz, jelen van-e a klinika abban a legelső pillanatban, amikor a páciens segítséghez fordul.