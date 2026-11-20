Már nem csak Paks II-re, Paks I-re is locsolni kell a pénzt: 500 milliárd forintot költenek rá, az MVM közölte az új vezérigazgatóval a megszorításokat – az atomerőmű dolgozóit is érinti
Újabb jelentős beruházásokkal készül a Paksi Atomerőmű arra, hogy a jelenlegi engedélyezett időszakon túl is termeljen áramot. A több száz milliárd forintos program finanszírozása még kidolgozás alatt áll, miközben az MVM hatékonyságnövelést vár el az erőműtől, ami a létszámot és egyes támogatásokat is érintheti.
Akár 500 milliárd forintba is kerülhet a Paksi Atomerőmű négy blokkjának újabb üzemidő-hosszabbításához szükséges rekonstrukciók végrehajtása. A beruházás finanszírozására külön munkabizottság alakul, a költségek fedezéséhez külső forrásokat is be kell vonni – mondta Vigh Károly, az MVM Atomerőmű Zrt. új vezérigazgatója a TelePaks műsorában.
A további üzemidő-hosszabbítás előkészítése már a hatósági engedélyezés szakaszába lépett. A környezetvédelmi engedélykérelmet október 2-án nyújtották be a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz. A nukleáris engedély megszerzéséhez szükséges megalapozó dokumentáció 65 százalékos készültségben van.
A következő fontos feladat egy olyan végrehajtási program összeállítása, amely részletesen meghatározza a szükséges rekonstrukciókat. Ezt 2028 végéig kell benyújtani az Országos Atomenergia Hivatalhoz, a hatósági jóváhagyást pedig 2029 végéig kell megszerezni. Vigh szerint a felújítási lista még változhat, mivel a berendezések állapotát folyamatosan figyelik, és az újabb vizsgálati eredmények további beavatkozásokat tehetnek szükségessé.
A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a felkészülési munkákhoz szükséges pénzügyi források jelenleg rendelkezésre állnak. A későbbi, nagyobb rekonstrukciók finanszírozása azonban külön megoldást igényel. Az 500 milliárd forintos nagyságrendű beruházás fedezetének kialakítására ezért munkabizottságot hoznak létre.
A programmal párhuzamosan az MVM hatékonyságnövelést vár el az erőműtől 2027-ben és az azt követő üzleti években is. Ennek a személyi állományra is lehet hatása: Vigh Károly elmondása szerint az egyik tervezett intézkedés, hogy a 2027-ben nyugdíjba vonuló munkatársak egy részének helyére nem vesznek fel új dolgozókat. A nyugdíjkorhatárhoz közel állóknak a rendelkezési állományba vonulás lehetőségét is felkínálhatják. A vezérigazgató szerint arra törekednek, hogy a változtatásokat a lehető leghumánusabban hajtsák végre.
A támogatási rendszerben is lehetnek változások. Az Atomerőmű Sportegyesület, az Energetikai Szakképzési Intézet és a tanuszoda támogatását a jövőben is fenn kívánják tartani, más, a környező településeket érintő támogatási forrásokból viszont elvonásokra kerülhet sor.
Vigh Károly szerint a legnagyobb hatékonyságjavulást azzal érhetik el, ha a további üzemidő-hosszabbítás feladatait a jelenlegi négy blokk mellett, saját szakembereik bevonásával végzik el.
A Paksi Atomerőmű eredetileg 30 éves üzemidőre kapott engedélyt, amelyet az első hosszabbítási program keretében további 20 évvel toldottak meg. A jelenlegi környezetvédelmi engedélyek blokkonként eltérő időpontban, 2032 és 2037 között járnak le. A további hosszabbítás előkészítéséről 2022 nyarán döntött a kormány, a kiemelt projekt még ugyanabban az évben elindult.
Az újabb program célja, hogy a négy, 1982 és 1987 között üzembe helyezett reaktor a jelenlegi engedélyezési időszakon túl is működhessen. Az erőmű névleges villamos teljesítménye 2026,6 megawatt, és a magyarországi áramtermelés közel felét biztosítja.