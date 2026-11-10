Kínos: Magyar Péter megígérte, a pénz mégsem érkezett meg – hiába mentették meg a paksi atomerőművet, várhatnak a jutalmukra a vízügyesek

Csúszik a paksi védekezésben részt vevő vízügyeseknek ígért juttatás kifizetése. „Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben résztvevő munkásoknak és szakembereknek. A kormánynak azt javaslom, hogy minden résztvevő részesüljön kitüntetésben és jutalomban az október 23-i nemzeti ünnepen” – jelentette be Magyar Péter szeptember 5-én.

A miniszterelnök jutalmat ígért a paksi védekezésben helytálló vízügyeseknek / Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

A miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy az elismerést október 23-án fogják átadni a paksi védekezésben és a fenékküszöb építésében részt vevő belügyeseknek, rendőröknek, közutasoknak, az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF), a paksi atomerőmű és a Műszaki Egyetem munkatársainak.

Azonban az elmúlt napokban az Országos Vízügyi Főigazgatóság több dolgozója is azzal kereste meg a Telex-et, hogy még november elején sem kapták meg a beígért elismerést és a jutalmat, a csúszás okairól pedig semmilyen tájékoztatást nem adtak nekik. A lap érdeklődésére az Élő Környezetért Felelős Minisztérium sajtókapcsolatok osztálya annyit válaszolt, hogy kérdéseiket továbbították az illetékeseknek.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a lapnak azt írta, hogy a miniszterelnöki bejelentésnek megfelelően természetesen megkapják a paksi építésben részt vevő vízügyi dolgozók is az egyhavi illetményüket október 23-a alkalmából.

„A jelenleg is zajló munkálatok miatt azonban az érintettek körének tisztázása, az adatok feldolgozása több időt vesz igénybe és csak később kezdődhetett meg a forrásátcsoportosítás” – áll a válaszban.

Komoly vita alakult ki a paksi fenékküszöbről

A paksi védekezés és a Duna alacsony vízállása miatt épített fenékküszöb kapcsán több szakmai és politikai vita is zajlott. Olyan sajtóbeszámolók jelentek meg, amelyek szerint az építkezés során beszűkített mederben jelentősen felgyorsult a folyó sodrása, ami több méterrel mélyíthette ki a medret.

Magyar Péter korábban visszautasította a beruházással kapcsolatos kritikákat. A miniszterelnök azt írta, hogy „a sajtóban terjesztett álhírekkel szemben a paksi fenékküszöb a tervezett módon ellátja a funkcióját, és emeli a vízszintet”.