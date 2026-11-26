Több mint három hónapos zárlat után átmenetileg ismét megindult a hajóforgalom a Duna paksi szakaszán. A korlátozást a paksi fenékküszöb építése, valamint a folyó tartósan alacsony vízállása indokolta – derült ki a TelePaks – Paksi Hírnök bejegyzéséből, amely az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) tájékoztatását ismertette.

A Duna vízállása kulcsfontosságú a Paksi Atomerőmű működéséhez / Fotó: Dusanka Ljubojevic

A vízügyi szakemberek úgy alakították ki a műtárgyat, hogy az alacsonyabb vízhozam mellett is lehetővé tegye a vízi járművek biztonságos áthaladását. A kétnapos próbajáratok sikeresnek bizonyultak, így a hatóság engedélyezte a forgalom megindítását a 60 méter széles ideiglenes hajóúton. A megnyitásra több mint nyolcvan hajó várakozott.

Decemberben teljes szélességében megnyílhat a hajóút Pakson

A hajóforgalom újraindítása fokozatosan történik. November 25-én elsőként a folyásirányban, vagyis völgymenetben közlekedő hajók indulhattak el, november 26-tól december 5-ig azonban már mindkét irányban engedélyezett a közlekedés.

A mostani intézkedés még nem jelenti a korlátozások végleges feloldását, a fenékküszöb építése ugyanis nem fejeződött be.

A munkálatok lezárását követően a vízügy várhatóan december 20-án kezdeményezi a hajóút teljes szélességben történő megnyitását. A paksi beruházás a nemzetközi áruszállítás szempontjából is kiemelt jelentőségű, hiszen a Duna Európa egyik legfontosabb vízi közlekedési útvonala. A hajóút megnyitása így nemcsak a magyarországi, hanem a nemzetközi folyami fuvarozás számára is fontos fejlemény.

A Duna vízállása kulcsfontosságú a Paksi Atomerőmű működéséhez

A fenékküszöb megépítésének célja, hogy alacsony dunai vízállás esetén is biztosítható legyen a Paksi Atomerőmű hűtővízellátása. A beruházás során ezért egyszerre kell figyelembe venni az energiatermelés biztonságát és a hajózhatóság szempontjait. A Duna vízállásának és vízhozamának alakulását az Országos Vízügyi Főigazgatóság külön erre a célra létrehozott felületén is nyomon lehet követni.