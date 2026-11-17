Ma azonnali hatállyal megszűnt Horváth Péter János, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatójának megbízatása. Hamarosan bemutatom az új vezérigazgatót! – ennyit közölt a Facebookon Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Nem sokra rá be is mutatta: a feladatot Vigh Károly, az atomerőmű eddigi üzemviteli igazgatója veszi át.

Vezérigazgatóváltás a Paksi Atomerőműnél/Fotó: Paks II / Facebook

Helyi szakembert választottak

Az új vezető több mint 22 éve dolgozik az atomerőműben, ahol a ranglétrát végigjárva, reaktoroperátorból és blokkügyeletesből lett felsővezető. 2024 óta az erőmű üzemviteli igazgatójaként több mint 800 munkavállaló munkáját irányítja.

Vezetése alatt jelentős eredményeket értek el

az atomerőmű működési hatékonyságának javításában,

a főjavítások határidőre történő befejezésében

és a blokkok visszaindításához kapcsolódó késedelmek csökkentésében.

Vigh Károly igazi csapatember a közlemény szerint: vezetőként is a közös munkára, a kollégái szakértelmére és fejlődésére épít.

Gépészmérnöki és atomerőművi üzemeltetési szakmérnöki végzettsége mellett közgazdász képesítéssel is rendelkezik. Szakmai tapasztalatait a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség és a Nukleáris Üzemeltetők Világszövetsége nemzetközi programjaiban is bővítette.

A Paksi Atomerőmű biztonságos, megbízható és gazdaságos működése Magyarország energiaellátása szempontjából kiemelt jelentőségű. Vigh Károly több mint két évtizede dolgozik ezért, mostantól pedig vezérigazgatóként folytathatja munkáját.

Horváth Péter János Paks előtt kipróbálta az energetika számos területét

A leváltott vezető 2023 óta állt a paksi társaság élén. Leváltása indokát nem közölte a miniszter. Horváth Péter János Moszkvában és Budapesten szerezte diplomáit. Az olajszakmából indult. Dolgozott a Kőolajkutató Vállalatnál, a Molnál, 2010-től 2013-ig volt a Magyar Energia Hivatal elnöke, ezt követően két éven át már az MVM vezérigazgatói posztját töltötte be. Ő szervezte meg az ENKSZ állami közműszolgáltató társaságot, ezután a Mátrai Erőmű vezérigazgatója lett. 2020-tól újból a MEKH elnöke volt.