Újabb fontos részletek derültek ki a Paks II. atomerőmű-bővítés jövőjéről. Ságodi Attila, a Paks II. Zrt. igazgatóságának elnöke az orosz állami hírügyökségnek nyilatkozott szombaton, amelyben elmondta, hogy a magyar fél még 2026 vége előtt szeretné befejezni a beruházás átfogó átvilágítását.

Fordulóponthoz érkezhet Paks II. ügye: nyilatkozott az oroszoknak a beruházás magyar vezetője, év végéig lezárhatják a vizsgálatot – a Roszatom jövője a tét Fotó: AFP

Fordulóponthoz érkezhet Paks II. ügye: nyilatkozott az oroszoknak a beruházás magyar vezetője, év végéig lezárhatják a vizsgálatot – a Roszatom jövője a tét

Ságodi Attila a TASZSZ tudósítása szerint arról beszélt, hogy a vizsgálat nem csupán az építkezés előrehaladására terjed ki. Ellenőrzik a terveket, a műszaki dokumentáció rendelkezésre állását, a kivitelezés ütemezését, valamint a projekt pénzügyi, technológiai és jogi feltételeit is. Sagodi szerint a cél az, hogy a magyar döntéshozók pontos képet kapjanak a beruházás állapotáról és azokról a kötelezettségekről, amelyek a további megvalósítást meghatározzák.

„Mindössze négy hónapja vettem át az atomerőmű építési projektmenedzserének posztját, így még mindig tapasztalatokat és ismereteket szerzek a projekttel kapcsolatban. Jelenleg hivatalosan is alapos ellenőrzést végzünk a teljes projekten, a tervezéstől, a dokumentáció elkészítésén és a munkaütemtervtől kezdve a pénzügyi, technológiai és jogi szempontokig. Az ellenőrzést az év végére tervezzük befejezni, és akkor majd meglátjuk, hogy szükség van-e mélyebbre ásnunk, vagy további munkálatokat kell-e végeznünk” – mondta a vezérigazgató.

Szerinte az új magyar kormány nagy érdeklődést mutat a Paks II. projekt iránt.

A döntéshozók azonban még nem rendelkeznek minden szükséges információval. „Jelenleg gyűjtik azokat. Számukra ez egy rendkívül összetett projekt, lényegében Magyarország legnagyobbja. Ezt mindenki megérti, és a vezető pozícióban lévőknek bele kell mélyedniük a részletekbe, és meg kell érteniük, mi történik. Csak így tudnak majd megalapozott döntést hozni és meghatározni a helyes cselekvési irányt” – mondta a szakember.

A finanszírozási kérdés szintén nagyon összetett. „Nem egyszerűen arról van szó, hogy a kormány elkülönít-e forrásokat vagy sem. Az EPC-szerződés összetett struktúrával rendelkezik, amely minden félre kötelezettségeket ró, így a kormány nem dönthet egyszerűen: »Ezt vagy azt akarjuk csinálni.« Ehelyett arra törekszenek, hogy összegyűjtsék a szükséges információkat ahhoz, hogy megalapozott döntést hozhassanak, és a helyes dolgot tegyék” – biztosította Ságodi.