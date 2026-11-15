Fordulóponthoz érkezhet Paks II. ügye: nyilatkozott az oroszoknak a beruházás magyar vezetője, év végéig lezárhatják a vizsgálatot – a Roszatom jövője a tét
Újabb fontos részletek derültek ki a Paks II. atomerőmű-bővítés jövőjéről. Ságodi Attila, a Paks II. Zrt. igazgatóságának elnöke az orosz állami hírügyökségnek nyilatkozott szombaton, amelyben elmondta, hogy a magyar fél még 2026 vége előtt szeretné befejezni a beruházás átfogó átvilágítását.
Fordulóponthoz érkezhet Paks II. ügye: nyilatkozott az oroszoknak a beruházás magyar vezetője, év végéig lezárhatják a vizsgálatot – a Roszatom jövője a tét
Ságodi Attila a TASZSZ tudósítása szerint arról beszélt, hogy a vizsgálat nem csupán az építkezés előrehaladására terjed ki. Ellenőrzik a terveket, a műszaki dokumentáció rendelkezésre állását, a kivitelezés ütemezését, valamint a projekt pénzügyi, technológiai és jogi feltételeit is. Sagodi szerint a cél az, hogy a magyar döntéshozók pontos képet kapjanak a beruházás állapotáról és azokról a kötelezettségekről, amelyek a további megvalósítást meghatározzák.
„Mindössze négy hónapja vettem át az atomerőmű építési projektmenedzserének posztját, így még mindig tapasztalatokat és ismereteket szerzek a projekttel kapcsolatban. Jelenleg hivatalosan is alapos ellenőrzést végzünk a teljes projekten, a tervezéstől, a dokumentáció elkészítésén és a munkaütemtervtől kezdve a pénzügyi, technológiai és jogi szempontokig. Az ellenőrzést az év végére tervezzük befejezni, és akkor majd meglátjuk, hogy szükség van-e mélyebbre ásnunk, vagy további munkálatokat kell-e végeznünk” – mondta a vezérigazgató.
Szerinte az új magyar kormány nagy érdeklődést mutat a Paks II. projekt iránt.
A döntéshozók azonban még nem rendelkeznek minden szükséges információval. „Jelenleg gyűjtik azokat. Számukra ez egy rendkívül összetett projekt, lényegében Magyarország legnagyobbja. Ezt mindenki megérti, és a vezető pozícióban lévőknek bele kell mélyedniük a részletekbe, és meg kell érteniük, mi történik. Csak így tudnak majd megalapozott döntést hozni és meghatározni a helyes cselekvési irányt” – mondta a szakember.
A finanszírozási kérdés szintén nagyon összetett. „Nem egyszerűen arról van szó, hogy a kormány elkülönít-e forrásokat vagy sem. Az EPC-szerződés összetett struktúrával rendelkezik, amely minden félre kötelezettségeket ró, így a kormány nem dönthet egyszerűen: »Ezt vagy azt akarjuk csinálni.« Ehelyett arra törekszenek, hogy összegyűjtsék a szükséges információkat ahhoz, hogy megalapozott döntést hozhassanak, és a helyes dolgot tegyék” – biztosította Ságodi.
A Reuters szerint felbontja a szerződést a Roszatommal a kormány
„Nem igazán látom, hogy ők tartották volna a szerződéshez magukat” – mondta Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati sajtótájékoztatóján Paks II. beruházásáról még augusztusban. A kormányfő Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatójának augusztus 13-án megjelent nyilatkozatára reagált, aki orosz újságíróknak beszélt részletesen a projekt állásáról. Azt hangsúlyozta, hogy az építkezés felgyorsult, és az orosz vállalat tartja magát a magyar megrendelővel egyeztetett ütemtervhez.
A Roszatom vezetője azt hangsúlyozta, hogy februárban megtörtént az első betonöntés az 5. blokk reaktorépületének alapozásánál. Az alapozás jelenleg mintegy 80 százalékos készültségű, és eddig több mint 18 ezer köbméter betont dolgoztak be az alaptestbe. A tervek szerint az 5. blokk reaktorépületének alapozása még a tél beállta előtt elkészül.
Magyar Péter ugyanakkor azt mondta, hogy erős kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy az orosz vállalat valóban az Orbán-kormánnyal kötött megállapodásnak megfelelően halad.
Jelenleg a Paks 2 teljes körű átvilágítása zajlik, és szerinte a költségek már az eredeti összeg duplájára rúghatnak. „Ha tartották volna a szerződést, akkor 2024-ben már működnie kellett volna Paks 2-nek”. Ezer milliárd forintért csak két nagy gödör van kiásva – fogalmazott személyes helyszíni tapasztalataira hivatkozva, hozzátéve, hogy a beruházás eredeti határidejei már biztosan nem teljesülnek. Ugyanakkor azt is jelezte, hogy nem minden késedelemért a Roszatom felelős, de bizonyos, hogy a vállalatnak is van felelőssége.
Hogy a kormány valóban szakíthat a Roszatommal, azt a Reuters értesülése is alátámasztja. A hírügynökség október 21-én írt arról, hogy a kormány vizsgálja a szerződés felbontását, sőt, már megkezdődtek az egyeztetések alternatív kivitelezőkkel is.
Leállt a kommunikáció a Roszatom és a kormány között
Szintén aggodalomra ad okot, hogy a felek között nincs érdemi párbeszéd. Roszatom vezérigazgatója külön kitért a magyar féllel való együttműködésre is. Mint mondta, miután megváltozott a Paks II. Atomerőmű Zrt. vezetése, az új vezetéssel pedig már kialakították a munkakapcsolatot.
A magyar kormánnyal kapcsolatban azonban más a helyzet. Lihacsov szerint a Roszatom továbbra is kész a párbeszédre, és arra is, hogy „tényszerű és számszerűsíthető” válaszokat adjon a magyar kormány minden kérdésére. Azt állítja azonban, hogy eddig nem kaptak megkeresést.
Ettől azonban keményebb megfogalmazása is volt. "Szakértők szerint a Paks II. Atomerőmű építési projektjének bármilyen további késedelme, amely a főbb paramétereinek felülvizsgálatából ered, elkerülhetetlenül hatással lenne az egész ország fejlődésére, és a lakosság jólétére is" – jegyezte meg Lihacsov.
Ennek azonban óriási ára lehet, a szakértő 1000 milliárd forintra teszi a közvetlen kárt, ami a magyar államot érheti.