Nem akárhonnan jött a kemény kritika a Tisza-kormánynak: rossz irányba halad a hazai energiaellátás formálása
A hazai energiaállátás jövőjét szem előtt tartó, az Energia Akadémiába tömörült szakemberek olyan felhívást juttattak el az Országgyűlés képvsielőinek, amelyekben többek között a zöldpolitikáról, az Oroszországból érkező energbiahordozókról, kiemelten a Paks II atomprojektről és persze a kormánynak az energiaellátással kapcsolatos felelősségéről is írnak. Az akadémiát hárman alapították: Petz Ernő, a Paksi Atomerőmű korábbi vezérigazgatója, Vojuczki Péter bányamérnök, aki több minisztériumban volt főosztályvezető, 1984-től pedig a magyar szénipart képviselte az ENSZ szénbizottságában, illetve Livo László geotermikus képesítéssel is rendelkező bányamérnök, dolgozott az MTA-nak is. A honlapon energiaipari vállalatok korábbi és mai vezetői, egyetemi oktatók gondolatai, tanumányai olvashatók. Lapunkhoz az akadémia egyik tagja, a Dunamenti Erőmű volt vezérigazgatója, Ujhelyi Géza küldte el a felhívást.
A szakemberek szerint rossz az igazodás iránya
A felhívás azzal kezdődik, hogy a felhívás összeállítói – mint a hazai biztonságos energiaellátásért felelősséget érző szakemberek – szükségesnek ítélik, hogy figyelmeztessék személyesen a miniszterelnököt, az energiaügyekért felelős minisztert és a kormányt, hogy a hazai energiapolitika rossz irányba fordult, amelynek súlyos következményei lesznek.
Ennek az irányváltásnak az alapvető oka az Európai Unió elvárásaihoz való igazodás.
Ennek fontos elemeit az energetikai szakemberek több pontban foglalták össze. Felhívásuk (döntően változatlan formában közölt) szövegébe helyenként beillesztettük a Világgazdaságnak a témához kapcsolódó cikkeire, illetve az akadémia tagjainak írásaira mutató linkeket. Tehát, mint olvasható:
„Hibás a zöld átállás politika felvállalása és ennek keretében a nap- és szélenergia-hasznosítás elemzések nélküli irreális növelése a szükséges helyettesítő, illetve energiatároló-kapacitások nélkül. A megújuló energiákra támaszkodó nettó zéró energiaellátás reménytelenül gazdaságtalan, veszélyesen alacsony szintű ellátásbiztoság mellett. A hatalmas befektetési igények miatt a hazai gazdasági környezetben megvalósíthatatlan.
Az EU határozatának megfelelően az orosz gáz- és olaj import megszüntetése súlyos hiba anélkül, hogy azok helyettesítő lehetőségei, szállítási útvonalai és költségei szerződésekkel alátámasztva garantáltan ismertek lennének. Az Oroszországgal kialakult energetikai együttműködés megkérdőjelezése súlyos politikai hiba és rövidlátás. Az ennek következtében előálló energiakrízisben az EU segítségére nem lehet számítani, mert ehhez eszközökkel nem rendelkezik (csak adóssággal).
A villamos energia importjának hatalmas mértéke elfogadhatatlan, különösen a jelenlegi európai szintű energiaválság idején, ami már az ország szuverenitását fenyegeti. Nem láthatók – különösen az előbbi két pontban foglaltak mellett - az import csökkentésének lehetőségei.
Hiba a bizonytalansági hangulat gerjesztése a Paks II. atomerőművi bővítés kérdésében, az év végéig lefolytatandó felülvizsgálat ígéretével. A beruházás lebegtetése indokolatlan és már önmagában is súlyos hiba. A Paksi Atomerőmű két 1200 megawattos blokkal való bővítésének ma már nincsen reális, józan alternatívája. Minden más megoldás további időkéséssel és jelentős többletköltséggel jár. A hazai erőművi struktúra mellett a villamosenergia-rendszerben e blokkok nélkülözhetetlenek az úgynevezett alapterhelésű üzem biztosításához.”
Óriási lenne a Paks II leállítása miatti kötbér – elő kell venni a lignitet
A felhívás szerint aA projekt leállítása a szerződés felbontásával járna. Ez legalább 2 – 2,5 milliárd eurós meghiúsulási kötbért – kártérítést jelentene. Ugyanakkor elvesztenénk legalább 60 évre (a jelenlegi árral számolva) kilowattóránként köerülbelül 12 forintos önköltséggel termelhető évi 18 milliárd kilowattóra villamos energiát! Mellesleg a szélenergia egysége – kiegészítő költségek 42 forintba fog kerülni.
A minden bizonnyal elhúzódó parttalan viták helyett a felhívás aláírói inkább javasolják az építkezés, szerelés felgyorsítását a Roszatommal együttműködésben, valamint egy új ellenőrizhető megvalósítási ütemtervben és kötelező érvényű határidőben való megállapodást.
Más szállítóra áttérni ebben a készültségi állapotban technológiailag lehetetlen – szögezik le.
Szövetséges országokkal összefogva minél hamarabb meg kell szüntetni az EU-ban a széndioxid-kvóta kereskedelmet és száműzni kell még a kvóta fogalmát is. A biztonságos villamosenergla-termelés érdekében késlekedés nélkül hozzá kell fogni a megkutatott hazai lignitvagyonra építendő korszerű lignittüzelésű blokkok építéséhez, az első ilyen erőmű optimális telephelyének kijelölésére irányuló vizsgálatok azonnali megkezdésével.
Nem jó az erőművi mix
Az országnak mindenkor legalább középtávra, de inkább hosszútávra érvényes erőműépítési programmal kell rendelkeznie, amely 2-3 évenként aktualizálandó. Korábban létezett ilyen terv, amely szerint sorra épültek a nagy erőművek. A Paksi Atomerőmű építését követően nem épült nagy kondenzációs erőmű. Az üzemelő erőművek, funkció szerinti
- alap-,
- menetrendtartó,
- csúcs-,
- biztonsági
- és tartalék
erőművek összetétele nem megfelelő, amit az új megújuló kapacitások még tovább rontanak. Ezt a mulasztást, illetve eltorzulást a rendszeroptimalizálás igényével helyre kell állitani.
A EU közös klíma- és energiapolitikája hibás, a célkitűzései megvalósíthatatlanok, ezért bukásra van ítélve. Ehhez 2026-ban kritikátlanul csatlakozni és a célkitűzéseknek megfelelni több, mint rövidlátás. Az energiaellátásnak két fontos mutatója van: hogy mennyibe kerül az energia és mennyire biztonságos minden szempontból az energiaellátás. Ezek megfelelő szinten való garantálásáért a mindenkori kormány felelős. Ezért tartjuk szükségesnek aggódással figyelmeztetni a kormányt, hogy téves energiapolitikát folytat. Amennyiben ezen az úton halad tovább, szakmai alapon a bukás elkerülhetetlen. Nem kell ehhez mást tenni, mint Németország, Anglia és Hollandia példáját tanulmányozni, megismerni és a hibákat felismerni. Németország Energiewende nevű energiapolitikája (EEG-törvény, 2000.) az önfelszámolás jellemző példája, amit még tetőz a hasonlóan téves migránspolitikája, háborúpárti és szankciós politikája.”
„Először olvasni, számolni, elemezni és csak utána dönteni! E területen hibázni nem lenne szabad, mert súlyos árat kell fizetni!”– zárul a felhívás.