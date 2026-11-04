Nem akárhonnan jött a kemény kritika a Tisza-kormánynak: rossz irányba halad a hazai energiaellátás formálása

A hazai energiaállátás jövőjét szem előtt tartó, az Energia Akadémiába tömörült szakemberek olyan felhívást juttattak el az Országgyűlés képvsielőinek, amelyekben többek között a zöldpolitikáról, az Oroszországból érkező energbiahordozókról, kiemelten a Paks II atomprojektről és persze a kormánynak az energiaellátással kapcsolatos felelősségéről is írnak. Az akadémiát hárman alapították: Petz Ernő, a Paksi Atomerőmű korábbi vezérigazgatója, Vojuczki Péter bányamérnök, aki több minisztériumban volt főosztályvezető, 1984-től pedig a magyar szénipart képviselte az ENSZ szénbizottságában, illetve Livo László geotermikus képesítéssel is rendelkező bányamérnök, dolgozott az MTA-nak is. A honlapon energiaipari vállalatok korábbi és mai vezetői, egyetemi oktatók gondolatai, tanumányai olvashatók. Lapunkhoz az akadémia egyik tagja, a Dunamenti Erőmű volt vezérigazgatója, Ujhelyi Géza küldte el a felhívást.

A Paks II. projekt beejezésének nincs észszerű alternatívája a szakemberek szerint/

A szakemberek szerint rossz az igazodás iránya

A felhívás azzal kezdődik, hogy a felhívás összeállítói – mint a hazai biztonságos energiaellátásért felelősséget érző szakemberek – szükségesnek ítélik, hogy figyelmeztessék személyesen a miniszterelnököt, az energiaügyekért felelős minisztert és a kormányt, hogy a hazai energiapolitika rossz irányba fordult, amelynek súlyos következményei lesznek.

Ennek az irányváltásnak az alapvető oka az Európai Unió elvárásaihoz való igazodás.

Ennek fontos elemeit az energetikai szakemberek több pontban foglalták össze. Felhívásuk (döntően változatlan formában közölt) szövegébe helyenként beillesztettük a Világgazdaságnak a témához kapcsolódó cikkeire, illetve az akadémia tagjainak írásaira mutató linkeket. Tehát, mint olvasható:

„Hibás a zöld átállás politika felvállalása és ennek keretében a nap- és szélenergia-hasznosítás elemzések nélküli irreális növelése a szükséges helyettesítő, illetve energiatároló-kapacitások nélkül. A megújuló energiákra támaszkodó nettó zéró energiaellátás reménytelenül gazdaságtalan, veszélyesen alacsony szintű ellátásbiztoság mellett. A hatalmas befektetési igények miatt a hazai gazdasági környezetben megvalósíthatatlan.