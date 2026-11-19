Mérlegen Paks II: vagy marad a Roszatom, vagy lesz új fővállalkozó, de új atomerőmű mindenképpen kell, és mielőbb
Folyik az esélylatolgatás a Paks II beruházás befejezésének módjáról, de arról kevesebb szó esik, mivel jár egy új atomerőmű építésének parkolópályára állítása, netán a róla való, teljes lemondás. Mellette szól, hogy ezzel rövid távon sok pénz takarítható meg, és a nukleáris termelés egy ideig így is fennmaradna, hiszen folyik a Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítása. A halogatást látszik alátámasztani, hogy az atomenergia fontossága kapcsán a hivatalos közlésekben csak az üzemidő-hosszabbítást említik. Paks II-ről hivatalos döntés már 2026 vége előtt várható.
A hivatalos tájékoztatás azonban remélhetőleg csak azért várat magára, mert még korai lenne, de nincs szó arról, hogy nem is kellene a két új atomblokk. Azt már korábban is sorra vette a Világgazdaság, hogy a szakmai érvek miért szólnak a projetknek a Roszatommal történő, esetleg módosított feltételekkel való befejezése mellett. Akár ez is lehet az irány annak az üzenetértékű ténynek alapján, hogy a beruházó Paks II. Zrt új vezérigazgatója, Ságodi Attila a napokban részt vett a Roszatom által Törökországban rendezett World Atomic Days nevű rendezvényen. Ságodi Attila egyebek mellett arról is nyilatkozott, hogy a beruházás folytatásáról nem lehet egyszerűen, a korábbi kötelezettségektől függetlenül dönteni.
Sokan abból is messzemenő következtetéseket vonnak le (talán nem alaptalanul), hogy Magyarország 2027-es költségvetési tervezetében 175 milliárd forint szerepel a Paks II. Zrt. tőkeemelésére elkülönítve. Igaz, ez több mint 31 milliárd forinttal kevesebb annál, mint amennyi az előző évi módosított költségvetésben szerepelt.
A jelenlegi munka folytatása látszik észszerűnek annak alapján is, hogy egy új kivitelező választásával elveszne az építkezésre eddig elköltött pénz, és komplett költségként jelentkezne egy másik fővállalkozó nulláról induló atomerőmű-projektjének az ára. A beruházás eddig több mint 528 milliárd forintba került a HVG májusi gyűjtése szerint, a projektcégbe pumpált állami tőke összértéke pedig 780 milliárd forint. Elemzői becslése alapján a beruházás az eredetileg tervezett 12,5 milliárd forintnak mintegy kétszeresébe kerülne a projekt csúszása alatti változások miatt, ugyanakkor egy nulláról induló atomerőmű sem kerülne kevesebbe. Időközben látványosan nőttek az energiaárak is, garanciát adva beruházás megtérülésének.
Csak látszólag menne minden a maga útján
A Világgazdaság most annak a harmadik lehetőségnek a következményeit veszi sorra, mi történik, ha kormány leállítja a Paks II beruházást, és egyelőre másik fővállalkozót sem választ. Látszólag a jelenlegi állapot folytatódna azon felül persze, hogy az ország elbukná az eddigi munkákra elköltött pénzt, pereskednie kellene a Roszatommal, és végignéznie, ahogyan az időjárás évek során szétrágja azt, ami Pakson eddig megépült.
Ezt a lehető legrosszabb döntést csak a kényszer szülheti. A kényszer is csak akkor, ha a döntéshozó biztos a Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbításának sikerében mind a négy blokk esetében. Bár a munka részben elvégezhető műszakilag és jogilag is orosz részvétel nélkül, gyakorlatban komoly beszállítói és szakmai kihívásokkal jár. Emellett a döntéshozónak abban is biztosnak kell lennie, hogy belefér, ha később dönt egy új atomerőműről, mert az garantáltan megépül az üzemidő-hosszabbítással kapott plusz 20 év alatt.
Még kihúznánk néhány évig...
A következő módon alakulhat a hazai energiamix az előttünk álló években:
- A nukleáris termelés a jelenlegivel azonos, stabil szinten marad a blokkok 2052 és 2057 közötti leállításáig. Ez bő 2000 megawatt teljesítményt jelent.
- A gázüzemű termelés 2029-ben és 2030-ban együtt 1500-1650 megawattal lesz nagyobb a két tiszaújvárosi és az egy visontai egység átadásával a jelenlegi 3000-3500 megawattról.
- A napenergia beépített kapacitása a mostani 10 gigawattról 15 gigawattra nő 2028-ra nő
- A szélenergia-kapacitás 330 megawattról 3000–4000 MW közé bővülhet 2030–2032-ig.
A felsoroltak stabilitást, sőt, kínálatbővülést ígérnek. A gázerőművek működtetése azonban Magyarország gázimportfüggésének fenntartását, sőt, növelését is ígéri. Ez a kockázat csak akkor csökkenthető, ha a gázfelhasználás más területeken, például az épületfűtésben esik.
Ám még a növekvő megújuló alapú energiatermelés sem kizárólag diadalút: a termelés nagysága az időjárástól, illetve a napszaktól függően akár nulla is lehet, és nehéz vele tervezni. Bár sorra létesülnek az energiatárolók, azok egyelőre csak néhány órára, rossz hatékonysággal őrzik meg a villamos energiát. Vagyis a nap- és a szélenergia továbbra sem minősül az energiaellátás folyamatosan és megbízhatóan rendelkezésre álló elemének. Igaz, ingadozó termelésük kiegyenlítésében sokat segít majd az új gázblokkok bevetése, de ilyen a gázerőművek nem plusz áramot adnak, csak kiesést pótolnak. Segít az energiatárolók használata és az, hogy a nap- és a szélerőművek maguk is tompíthatják egymás „kilengéseinek" hatását.
Az ország energiaellátása a következő években azonban még a fenti nap-, szél-, gáz- és tárolóprojektek mellett sem lenne előbbre, mert figyelembe kell venni az energiaigény növekedését is. Márpedig a kereslet (alapvetően az új ipari létesítmények üzembe helyezése, de a lakossági elektromos eszközök növekvő használata miatt is) felfutóban van. Magyarország jelenlegi áramigénye évi 44-45 terawattóra körüli, ami iparági becslése és a Mavir várakozásai szerint folyamatosan nő, 2040-re a mostaninak akár a másfélszerese is lehet.
Már régen látható volt, hogy szükség lesz Paks II-re
Bár másfél évtizede a hazai energiatermelés most látható alakulása még kevésbé körvonalazódott. Az azonban már akkor is tudott volt, hogy a paksi és a többi erőmű öregszik, hogy az energiaigény bővül, hogy az erős importfüggés hátrányokkal jár, és oldani kell az egy-egy eladónak való nagy súlyú, egyoldalú kitettségen. Ezért 2007–2009-ben elindult egy új atomerőmű építésének előkészítése, 2012-ben létrejött a majdani beruházó, a Paks II. Zrt., 2014-ben pedig megszületett a beruházásról szóló magyar-orosz kormányközi megállapodás. Igaz, a megállapodás előtti időszakban a lehetséges kivitelezők versenyeztetéséről, egy tender előkészítéséről beszélt például 2011-ben Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter, majd Kovács Pál energetikai helyettes államtitkár, illetve 2011 és 2013 között Németh Lászlóné fejlesztési miniszter és Orbán Viktor miniszterelnök is.
Az üzemidőhosszabbítás csak szükségmegoldás
Mostanra állnia kellene az új atomerőművek. Ám mivel az építkezés már a tizedik éve csúszik, tovább kell működtetni a Paksi Atomerőművet. Üzemidőhosszabbítása nélküle az ország nukleáris termelés nélkül maradna azokban az években, amikor a régi paksi blokkok már leálltak, de az újak még nem működnek. Ezzel a haladékkal azonban visszaélnénk, ha nem lenne cél projekt mielőbbi befejezése. Még nagyobb hiba lenne, ha egyáltalán nem akarna az ország új atomerőművet, mert nem látszik, hogy ez estben hosszabb távon milyen forrásból érkezne a hazai áramrendszerbe folyamatosan, nagy mennyiségű villamos energia.
Amikor még drágán sincs import
„A Mavir két eltérő forgatókönyvvel számolt, de mindkettőben feketén- fehéren látszik: nélkülözhetetlen a Paks II. atomerőmű az ország biztonságos áramellátásához, illetve az új blokkokat a megújuló energiaforrások még az energiatároló kapacitások jelentős fejlesztésével sem képesek helyettesíteni" – írja elemzésében Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő. A Mavir azt mutatja meg, hogy az új atomerőmű nélkül Magyarország importkitettsége óriási mértékben növekedne. A fő kérdés az, hogy a hiányzó árammennyiséget ki és milyen áron tudná biztosítani.
De az import nemcsak árkérdés: számolni kell egy esetleges, regionális kapacitáshiánnyal is. Ilyenkor minden ország először a saját fogyasztóit látja el. Az, hogy Magyarországnak mekkora szüksége van egy új nagyerőműre, most talán még jobban látszik, mint amikor elindult Paks II előkészítése.