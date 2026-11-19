Folyik az esélylatolgatás a Paks II beruházás befejezésének módjáról, de arról kevesebb szó esik, mivel jár egy új atomerőmű építésének parkolópályára állítása, netán a róla való, teljes lemondás. Mellette szól, hogy ezzel rövid távon sok pénz takarítható meg, és a nukleáris termelés egy ideig így is fennmaradna, hiszen folyik a Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítása. A halogatást látszik alátámasztani, hogy az atomenergia fontossága kapcsán a hivatalos közlésekben csak az üzemidő-hosszabbítást említik. Paks II-ről hivatalos döntés már 2026 vége előtt várható.

Paks II első „gödrében" már sejlik a blokk szerkezete, a másik gödörben néhány hónap múlva lehet betonöntés/Fotó: Paks II.

A hivatalos tájékoztatás azonban remélhetőleg csak azért várat magára, mert még korai lenne, de nincs szó arról, hogy nem is kellene a két új atomblokk. Azt már korábban is sorra vette a Világgazdaság, hogy a szakmai érvek miért szólnak a projetknek a Roszatommal történő, esetleg módosított feltételekkel való befejezése mellett. Akár ez is lehet az irány annak az üzenetértékű ténynek alapján, hogy a beruházó Paks II. Zrt új vezérigazgatója, Ságodi Attila a napokban részt vett a Roszatom által Törökországban rendezett World Atomic Days nevű rendezvényen. Ságodi Attila egyebek mellett arról is nyilatkozott, hogy a beruházás folytatásáról nem lehet egyszerűen, a korábbi kötelezettségektől függetlenül dönteni.

Sokan abból is messzemenő következtetéseket vonnak le (talán nem alaptalanul), hogy Magyarország 2027-es költségvetési tervezetében 175 milliárd forint szerepel a Paks II. Zrt. tőkeemelésére elkülönítve. Igaz, ez több mint 31 milliárd forinttal kevesebb annál, mint amennyi az előző évi módosított költségvetésben szerepelt.

A jelenlegi munka folytatása látszik észszerűnek annak alapján is, hogy egy új kivitelező választásával elveszne az építkezésre eddig elköltött pénz, és komplett költségként jelentkezne egy másik fővállalkozó nulláról induló atomerőmű-projektjének az ára. A beruházás eddig több mint 528 milliárd forintba került a HVG májusi gyűjtése szerint, a projektcégbe pumpált állami tőke összértéke pedig 780 milliárd forint. Elemzői becslése alapján a beruházás az eredetileg tervezett 12,5 milliárd forintnak mintegy kétszeresébe kerülne a projekt csúszása alatti változások miatt, ugyanakkor egy nulláról induló atomerőmű sem kerülne kevesebbe. Időközben látványosan nőttek az energiaárak is, garanciát adva beruházás megtérülésének.