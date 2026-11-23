Váratlan fordulat Paks II. ügyében: már törvénnyel védenék meg az orosz beruházást Magyarországon – az olaj- és gázszerződések sorsa is a tét
A Mi Hazánk Mozgalom a nemzeti energiabiztonság védelme érdekében egy olyan törvényjavaslaton dolgozik, amely Paks II. építését is magában foglalja. Erről beszélt hétfőn Dúró Dóra, az Országgyűlés alelnöke az Izvesztyija újságírójának.
A politikus közölte, hogy pártjának célja a nemzeti energiabiztonság és a villamosenergia-hálózat stabilitásának védelme. A javaslat a Paks II. beruházás támogatása mellett magában foglalja az orosz kőolaj- és földgázszerződések fenntartását, amely Dúró Dóra szerint a magyar érdekeket védi a „globalista törekvésekkel” szemben.
A Mi Hazánk megvédené a paksi projektet
A nyilatkozatban szó esik arról is, hogy Magyarország kőolajellátásának csaknem 90 százalékát, földgázellátásának pedig 75 százalékát az Oroszországgal kötött hosszú távú energetikai szerződések biztosítják. A politikus hangsúlyozta, hogy a jelenlegi megállapodások révén hazánk a lehető legolcsóbban juthat hozzá ezekhez az energiahordozókhoz. Megítélése szerint
Paks II.-re annak érdekében van szükség, hogy az ország ne függjön a villamosenergia-importtól.
„Minden rendelkezésünkre álló jogi eszközt és törvényhozási kezdeményezést felhasználunk annak megakadályozására, hogy a Paks II. beruházással kapcsolatban bármilyen, a nemzeti érdekekkel ellentétes döntés szülessen. Határozottan ellenezzük a már folyamatban lévő építkezés leállítását” – fogalmazott Dúró Dóra.
A paksi beruházás februárban kezdődött az első szerkezeti beton beöntésével, azonban a tavaszi politikai fordulatot követően a Tisza-kormány bejelentette, hogy átvilágítja a projektet. A vizsgálat célja a projekt finanszírozásának ellenőrzése és a késedelmek okainak feltárása. Egyelőre nem tisztázott, hogy mi lesz Paks II. sorsa, azonban egy új atomerőműre hosszú távon szüksége lenne az országnak.
Több lehetőség is van
A Világgazdaság szorosan figyelemmel követi hazánk legnagyobb energetikai beruházásának sorsát, így lapunk több lehetséges forgatókönyvet is felvázolt annak jövőjével kapcsolatban. Az üggyel kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy a beruházó Paks II. Zrt. új vezérigazgatója, Ságodi Attila a napokban felhívta a figyelmet arra, hogy az építkezés folytatásáról nem lehet egyszerűen, a korábbi kötelezettségektől függetlenül dönteni.
A legkézenfekvőbbnek a munkálatok folytatása látszik, mivel egy új kivitelező választásával elveszne az eddig elköltött pénz, és komplett költségként jelentkezne egy másik fővállalkozó nulláról induló atomerőmű-projektjének az ára.
A beruházás becslések szerint eddig több mint 528 milliárd forintba került, míg a projektcégbe pumpált állami tőke összértéke eléri a 780 milliárd forintot. Bár a csúszások miatt a költségek az eredeti tervekhez képest emelkedtek, egy új atomerőmű létesítése sem kerülne kevesebbe, továbbá az energiaárak emelkedése garanciát ad a beruházás megtérülésének.
Amennyiben a kormány az építkezés leállítása mellett dönt, valamint új beruházót sem választ, akkor az ország elbukná az eddig elköltött pénzt, valamint pereskednie kellene a Roszatommal. A meglévő paksi blokkok üzemidőhosszabbtással még néhány évig ugyan kihúznák, azonban a későbbiekben elkerülhetetlen lenne a leállításuk. A növekvő megújuló alapú energiatermelés ugyan részben ellensúlyozhatná a kieső 2000 megawattos beépített kapacitást, azonban ezek termelése napszaktól és időjárástól függően akár nullára is eshet. Az ingadozás tompításában energiatárolók telepítése, valamint gázerőművek építése segíthetne. Az energiamix megválasztásakor azt is figyelembe kell venni, hogy Magyarország áramigénye jelenleg évi 44-45 terawattóra körül alakul, míg a Mavir várakozásai szerint 2040-re ez akár a másfélszeresére is emelkedhet.
Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő egy elemzésében felhívta a figyelmet arra is, hogy a Mavir két eltérő forgatókönyvvel számolt, de mindkettőben feketén- fehéren látszik: nélkülözhetetlen a Paks II. atomerőmű az ország biztonságos áramellátásához, illetve az új blokkokat a megújuló energiaforrások még az energiatároló kapacitások jelentős fejlesztésével sem képesek helyettesíteni