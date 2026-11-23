A Mi Hazánk Mozgalom a nemzeti energiabiztonság védelme érdekében egy olyan törvényjavaslaton dolgozik, amely Paks II. építését is magában foglalja. Erről beszélt hétfőn Dúró Dóra, az Országgyűlés alelnöke az Izvesztyija újságírójának.

Váratlan fordulat Paks II. ügyében / Fotó: AFP

A politikus közölte, hogy pártjának célja a nemzeti energiabiztonság és a villamosenergia-hálózat stabilitásának védelme. A javaslat a Paks II. beruházás támogatása mellett magában foglalja az orosz kőolaj- és földgázszerződések fenntartását, amely Dúró Dóra szerint a magyar érdekeket védi a „globalista törekvésekkel” szemben.

A Mi Hazánk megvédené a paksi projektet

A nyilatkozatban szó esik arról is, hogy Magyarország kőolajellátásának csaknem 90 százalékát, földgázellátásának pedig 75 százalékát az Oroszországgal kötött hosszú távú energetikai szerződések biztosítják. A politikus hangsúlyozta, hogy a jelenlegi megállapodások révén hazánk a lehető legolcsóbban juthat hozzá ezekhez az energiahordozókhoz. Megítélése szerint

Paks II.-re annak érdekében van szükség, hogy az ország ne függjön a villamosenergia-importtól.

„Minden rendelkezésünkre álló jogi eszközt és törvényhozási kezdeményezést felhasználunk annak megakadályozására, hogy a Paks II. beruházással kapcsolatban bármilyen, a nemzeti érdekekkel ellentétes döntés szülessen. Határozottan ellenezzük a már folyamatban lévő építkezés leállítását” – fogalmazott Dúró Dóra.

A paksi beruházás februárban kezdődött az első szerkezeti beton beöntésével, azonban a tavaszi politikai fordulatot követően a Tisza-kormány bejelentette, hogy átvilágítja a projektet. A vizsgálat célja a projekt finanszírozásának ellenőrzése és a késedelmek okainak feltárása. Egyelőre nem tisztázott, hogy mi lesz Paks II. sorsa, azonban egy új atomerőműre hosszú távon szüksége lenne az országnak.

Több lehetőség is van

A Világgazdaság szorosan figyelemmel követi hazánk legnagyobb energetikai beruházásának sorsát, így lapunk több lehetséges forgatókönyvet is felvázolt annak jövőjével kapcsolatban. Az üggyel kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy a beruházó Paks II. Zrt. új vezérigazgatója, Ságodi Attila a napokban felhívta a figyelmet arra, hogy az építkezés folytatásáról nem lehet egyszerűen, a korábbi kötelezettségektől függetlenül dönteni.

A legkézenfekvőbbnek a munkálatok folytatása látszik, mivel egy új kivitelező választásával elveszne az eddig elköltött pénz, és komplett költségként jelentkezne egy másik fővállalkozó nulláról induló atomerőmű-projektjének az ára.

A beruházás becslések szerint eddig több mint 528 milliárd forintba került, míg a projektcégbe pumpált állami tőke összértéke eléri a 780 milliárd forintot. Bár a csúszások miatt a költségek az eredeti tervekhez képest emelkedtek, egy új atomerőmű létesítése sem kerülne kevesebbe, továbbá az energiaárak emelkedése garanciát ad a beruházás megtérülésének.