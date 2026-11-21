A talaj szilárd már Paks II. alatt, de messze nincs minden sínen – újabb üteméhez ért a bővítés
Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) részhasználatbavételi engedélyt adott a Paksi Atomerőmű 5. és 6. blokkja létesítéséhez (vagyis Paks II első és második blokkja építéséhez) szükséges 6. blokk nukleáris sziget talajszilárdítási munkáira. A megfogalmazás azt takarja, hogy végeztek a 6. blokk építését megelőző talajszilárdítással, az adott munkarész "használatba vehető", jöhet a következő.
Azért kell a talajt megszilárdítani, hogy kellő teherbírású és stabil legyen a majdani reaktorépület alatt. Az engedély azért csak részhasználatbavételi, mert az eredeti talajszilárdítási építési engedély mindkét blokkra vonatkozott, de most csak a 6. blokk nukleáris szigetéről van szó. Az 5. blokk építése már előbbre tart, ott már februárban megtörtént a szilárdított talajon a betonozás, a munka körülbelül egy évig tart. A 6. blokk betonöntése a jövő év elejére várható, de ismert, hogy a beruházás messze nincs sínen. Folyik a beruházás műszaki és pénzügyi átvilágítása, ahogyan nagyító alatt van maga a beruházó társaság, a Paks II. Zrt. is.
Az átvilágítást részben azért indította Magyarország új kormánya, mert a két, 1200 megawattos, orosz tervezésű blokk átadása már mintegy 10 évet késik, továbbá - bárminemű konkrétum megjelölése nélkül - szabálytalanságokat is emlegetnek. A fővállalkozó orosz Roszatom vezérigazatója, Alekszej Lihacsov többször jelezte, hogy kész válaszolni az ávilágítók kérdéseire, de erre eddig nem volt magyar részről igény. Azt is hangsúlyozta, hogy a Roszatom képes a beruházást átadni a vállalt határidőre. (Erről azonban nem tudunk pontosat. Az előző kormány legutóbbi, hivatalos közléseiben a 2030-as évek eleje szerepelt, de minden későbbi szakmai anyag már 2035-öt valószínűsít.)
Hamarosan tisztábban láthatunk
Az átvilágításnak a vonatkozó kormányrendelet szerint ugyan nincs határideje, de Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter jelezte, hogy a munka még az idén lezárulhat. Jó lesz belőle majd megismerni a beruházás késésének okát. Annyit tudunk, hogy a fővállalkozóval kötött megállapodás uniós vizsgálata vitte az időt, ahogyan az előző amerikai kormány által az orosz pénzintézetekre kivetett, azóta megszüntetett szankció is. Nyilván nem tettek jót az Oroszország ellen szakciók annak ellenére sem, hogy azok nem tiltják a polgári célú nukleáris együttműködést.
Az azonban látható, hogy ahol nincs akadálypálya, ott halad a Roszatom: például november 17-én a bangladesi Ruppuri Atomerőmű első blokkját rákapcsolták az ország villamosenergia-hálózatára, és rövidesen a törökországi Akkuyu Atomerőmű is indul. A jövő év elején már szintén áramot termelhet. Mindkét beruházás a világ jelenlegi legkorszerűbb, 3+ generációs VVER-1200 típusú reaktoraival valósult meg, ilyen technológiával épül a Paks II. Atomerőmű két új blokkja is.
A átvilágítás megállapításai alapján arról kell dönteni, hogy
- a Roszatom fejezheti-e a beruházást,
- esetleg más fővállalkozót keresnek helyette,
- Új fővállalkozóval új nagy atomerőművet építtetnek,
- illetve úgy állítják le a projektek, hogy egyúttal parkolópályán hagyják a folytatás kérdését.
A két 1200 megawattos blokkra eredetileg kapacitáspótlásként, vagyis azért lett volna szükség, hogy le lehessen állítani a Paksi Atomerőmű üzeidejéből időközben kifutó négy blokkját. Szempont volt az ország energiaigényének növekedése is. Akkor még úgy állt, hogy lesz néhány év, amíg Magyarországon egyszerre hat atomblokk is működik. Ezen idő alatt Magyarország nemcsak kényelmesen önellátó, hanem tekintélyes áramexportőr is lehetett volna.
A csúszások miatt azonban nemcsak a meglévő és az építendő atomerőmű párhuzamos termelése került le e terítékről, hanem még annak a veszélye is megjelent, hogy előbb kell leállítani mind a négy, meglévő blokkot, és csak később helyezhető üzembe a két új. Ezért kell most meghosszabbítani a Paksi Atomerőmű üzemidejét. Mint a Világgazdaság három éve megírta, a hosszabbítás akár 1500 milliárd dollárt is elvihet. A 20 éves üzemidő-hosszabbítással már nem csak Paks II csúszása kezelhető, hanem átvészelhetők vele további, Paks II. nélküli évek is. Igaz, ez nem feltétlenül jó irány, a Világgazdaság nemrég sorra vette, miért.
Van egy élő szerződése a Paks II-nek
A Roszatommal lévő szerződés esetleges felbontása kapcsán Jevgenyij Sztanyiszlavov orosz nagykövet jelezte: Moszkva továbbra is ragaszkodik a Paks II. beruházásról kötött megállapodások végrehajtásához, és komoly következményeket helyez kilátásba arra az esetre, ha Magyarország egyoldalúan felmondaná a szerződéseket. Megerősítette, hogy a Roszatom kész minden kérdésre válaszolni, de a következő lépés Budapesten múlik.