Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) részhasználatbavételi engedélyt adott a Paksi Atomerőmű 5. és 6. blokkja létesítéséhez (vagyis Paks II első és második blokkja építéséhez) szükséges 6. blokk nukleáris sziget talajszilárdítási munkáira. A megfogalmazás azt takarja, hogy végeztek a 6. blokk építését megelőző talajszilárdítással, az adott munkarész "használatba vehető", jöhet a következő.

Újabb nagy étel munkán vannak túl a Paks II beruházás építői/Fotó: Paks II.

Azért kell a talajt megszilárdítani, hogy kellő teherbírású és stabil legyen a majdani reaktorépület alatt. Az engedély azért csak részhasználatbavételi, mert az eredeti talajszilárdítási építési engedély mindkét blokkra vonatkozott, de most csak a 6. blokk nukleáris szigetéről van szó. Az 5. blokk építése már előbbre tart, ott már februárban megtörtént a szilárdított talajon a betonozás, a munka körülbelül egy évig tart. A 6. blokk betonöntése a jövő év elejére várható, de ismert, hogy a beruházás messze nincs sínen. Folyik a beruházás műszaki és pénzügyi átvilágítása, ahogyan nagyító alatt van maga a beruházó társaság, a Paks II. Zrt. is.

Az átvilágítást részben azért indította Magyarország új kormánya, mert a két, 1200 megawattos, orosz tervezésű blokk átadása már mintegy 10 évet késik, továbbá - bárminemű konkrétum megjelölése nélkül - szabálytalanságokat is emlegetnek. A fővállalkozó orosz Roszatom vezérigazatója, Alekszej Lihacsov többször jelezte, hogy kész válaszolni az ávilágítók kérdéseire, de erre eddig nem volt magyar részről igény. Azt is hangsúlyozta, hogy a Roszatom képes a beruházást átadni a vállalt határidőre. (Erről azonban nem tudunk pontosat. Az előző kormány legutóbbi, hivatalos közléseiben a 2030-as évek eleje szerepelt, de minden későbbi szakmai anyag már 2035-öt valószínűsít.)

Hamarosan tisztábban láthatunk

Az átvilágításnak a vonatkozó kormányrendelet szerint ugyan nincs határideje, de Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter jelezte, hogy a munka még az idén lezárulhat. Jó lesz belőle majd megismerni a beruházás késésének okát. Annyit tudunk, hogy a fővállalkozóval kötött megállapodás uniós vizsgálata vitte az időt, ahogyan az előző amerikai kormány által az orosz pénzintézetekre kivetett, azóta megszüntetett szankció is. Nyilván nem tettek jót az Oroszország ellen szakciók annak ellenére sem, hogy azok nem tiltják a polgári célú nukleáris együttműködést.