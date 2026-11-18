Várhatóan még az év végéig lezárul a Paks II. Atomerőmű építésére vonatkozó szerződések felülvizsgálata, a határidő azonban még módosulhat. Erről Ságodi Attila, a Paks II. projekt nyáron kinevezett vezérigazgatója beszélt az Izvesztyija című orosz lapnak. Elmondása szerint a Roszatom további részvétele a beruházásban a május óta Magyar Péter vezette magyar kormány döntésétől függ.

Fotó: Paks II / Facebook

A lap szerint az atomerőmű stratégiai jelentőségű a magyar energiaellátás szempontjából, az új kormány hivatalba lépése azonban átrendezte az erőviszonyokat, ugyanis a projekt felülvizsgálata vagy teljes leállítása az Európai Unióval fennálló kapcsolatok rendezésének, illetve a Magyarországnak járó, befagyasztott uniós források felszabadításának egyik legfontosabb feltételévé válhat.

Az Izvesztya felidézte, hogy Magyar Péter túlzottnak nevezte a szerződésekben szereplő költségeket, és kilátásba helyezte, hogy szükség esetén egyes megállapodásokat felülvizsgálnak vagy felmondanak. A kormánya haladéktalanul elrendelte a beruházás átvilágítását, ezzel megkérdőjelezve az Oroszországgal folytatott együttműködés jövőjét is. A vizsgálatot hivatalosan az év végéig tervezik lezárni, ám az eljárás elhúzódhat.

„Magának az átvilágításnak a határideje ez év vége. Egyelőre azonban nem tudjuk, milyen következtetésekre jutunk a vizsgálat eredményeként. Elképzelhető, hogy ezt követően további munkálatokra lesz szükség. Az eredmények ismeretében felmerülhet, hogy bizonyos kérdéseket alaposabban is meg kell vizsgálnunk. Így a vizsgálat akár az év végét követően is folytatódhat” – mondta Ságodi Attila.

Hozzátette, hogy az eredményekről egyelőre korai beszélni, az Oroszországgal való együttműködésről pedig a kormány hozza meg a végső döntést.

„Jelenleg is zajlik az átvilágítás, amelynek eredményeit a kormány elé terjesztjük. A döntést, hogy folytatódjon-e az együttműködés az orosz féllel, vagy leálljon, a kormánynak kell meghoznia. Most arra összpontosítunk, hogy ezt a munkát a lehető legalaposabban és legszakszerűbben végezzük el. Ezt követően meglátjuk, milyen eredményekre jutunk” – jelentette ki a vezérigazgató.