Először mondták ki a magyarok Paks II-ről: Magyar Péter döntésén múlik a Roszatom részvétele a beruházásban – egyre türelmetlenebbek az oroszok
Várhatóan még az év végéig lezárul a Paks II. Atomerőmű építésére vonatkozó szerződések felülvizsgálata, a határidő azonban még módosulhat. Erről Ságodi Attila, a Paks II. projekt nyáron kinevezett vezérigazgatója beszélt az Izvesztyija című orosz lapnak. Elmondása szerint a Roszatom további részvétele a beruházásban a május óta Magyar Péter vezette magyar kormány döntésétől függ.
A lap szerint az atomerőmű stratégiai jelentőségű a magyar energiaellátás szempontjából, az új kormány hivatalba lépése azonban átrendezte az erőviszonyokat, ugyanis a projekt felülvizsgálata vagy teljes leállítása az Európai Unióval fennálló kapcsolatok rendezésének, illetve a Magyarországnak járó, befagyasztott uniós források felszabadításának egyik legfontosabb feltételévé válhat.
Az Izvesztya felidézte, hogy Magyar Péter túlzottnak nevezte a szerződésekben szereplő költségeket, és kilátásba helyezte, hogy szükség esetén egyes megállapodásokat felülvizsgálnak vagy felmondanak. A kormánya haladéktalanul elrendelte a beruházás átvilágítását, ezzel megkérdőjelezve az Oroszországgal folytatott együttműködés jövőjét is. A vizsgálatot hivatalosan az év végéig tervezik lezárni, ám az eljárás elhúzódhat.
„Magának az átvilágításnak a határideje ez év vége. Egyelőre azonban nem tudjuk, milyen következtetésekre jutunk a vizsgálat eredményeként. Elképzelhető, hogy ezt követően további munkálatokra lesz szükség. Az eredmények ismeretében felmerülhet, hogy bizonyos kérdéseket alaposabban is meg kell vizsgálnunk. Így a vizsgálat akár az év végét követően is folytatódhat” – mondta Ságodi Attila.
Hozzátette, hogy az eredményekről egyelőre korai beszélni, az Oroszországgal való együttműködésről pedig a kormány hozza meg a végső döntést.
„Jelenleg is zajlik az átvilágítás, amelynek eredményeit a kormány elé terjesztjük. A döntést, hogy folytatódjon-e az együttműködés az orosz féllel, vagy leálljon, a kormánynak kell meghoznia. Most arra összpontosítunk, hogy ezt a munkát a lehető legalaposabban és legszakszerűbben végezzük el. Ezt követően meglátjuk, milyen eredményekre jutunk” – jelentette ki a vezérigazgató.
Korábban Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója az Izvesztyijának azt nyilatkozta, hogy a magyar hatóságok figyelmen kívül hagyják az orosz állami vállalat Paks II. projekttel kapcsolatos tárgyalási kezdeményezéseit. Budapest hallgatása tovább növeli az atomerőmű jövőjét övező bizonytalanságot. A Roszatom ugyanakkor folytatja az építési munkálatokat a megrendelővel egyeztetett ütemterv szerint, és zajlik a leendő blokkok berendezéseinek gyártása is – közölte az orosz állami atomenergetikai konszern október 21-én.
A Roszatom lecserélése jelentős költség lenne
Nem lenne egyszerű másik kivitelezőt találni az orosz vállalat helyére. Igor Juskov, az orosz Nemzeti Energiabiztonsági Alap vezető elemzője szerint a Roszatom versenytársai közül egyik sem tudna ugyanolyan feltételeket kínálni Magyarországnak, mint az orosz állami cég. Elmondása szerint a Roszatom kulcsrakész beruházásként valósítja meg a projektet: a tervezéstől és a személyzet képzésétől kezdve az üzemeltetés támogatásán és a nukleáris fűtőanyag szállításán át egészen a kiégett fűtőelemek újrafeldolgozás céljából történő elszállításáig. A nyugati vállalatok ezzel szemben rendszerint csak a beruházás egyes szakaszait vállalják. Moszkva ráadásul állami hitelt is biztosított az építkezéshez. A külföldi szereplők jellemzően kizárólag a létesítmények megépítését vállalják, így Budapestnek az orosz féllel folytatott együttműködés megszüntetése esetén önállóan kellene gondoskodnia a finanszírozásról a szakértő szerint.
Anasztaszija Gavrilova, a moszkvai Nemzeti Kutatási Egyetem szakértője hozzátette, hogy a Paks II. beruházás eredetileg tervezett költsége 12,5 milliárd euró, amelyből legfeljebb 10 milliárd eurót orosz állami hitel fedez. A megállapodás felmondása súlyos pénzügyi veszteségeket okozhatna Budapestnek. A szakértő emlékeztetett arra, hogy az építkezés intenzív szakaszának 2026. februári megkezdéséig a magyar fél már több mint 2 milliárd eurót fordított a projektre.
Hozzátette, hogy a kivitelező lecserélése jelentős idő- és pénzveszteséggel járna. Ugyanis a nyugati vállalatok nem vehetnék át egyszerűen a kész terveket, hogy azok alapján fejezzék be az erőművet, mivel a VVER–1200-as reaktortípus kifejezetten orosz technológiára épül. A kivitelezőváltás szükségessé tehetné a már megépült létesítmények elbontását vagy állagmegóvás melletti leállítását, más típusú reaktor beszerzését, az atomerőmű teljes újratervezését az adott telephelyre, valamint az engedélyezési eljárások megismétlését. Egy ilyen forgatókönyv akár további 10–15 évvel is elhalaszthatná az új blokkok üzembe helyezését.
Kiemelte, hogy A Roszatommal való együttműködés megszüntetése esetén Magyarország emellett elveszíthetné a már befektetett több milliárd eurót, vissza kellene fizetnie az orosz állami hitel felhasznált részét, és a szerződés egyoldalú felmondása miatt kötbér- vagy kártérítési kötelezettséggel is szembesülhetne.
Fordulóponthoz érkezhet Paks II. ügye: nyilatkozott az oroszoknak a beruházás magyar vezetője, év végéig lezárhatják a vizsgálatot – a Roszatom jövője a tét
Újabb fontos részletek derültek ki a Paks II. atomerőmű-bővítés jövőjéről. Ságodi Attila, a Paks II. Zrt. igazgatóságának elnöke a TASZSZ orosz állami hírügynökségnek nyilatkozott szombaton, amelyben elmondta, hogy a magyar fél még 2026 vége előtt szeretné befejezni a beruházás átfogó átvilágítását.
Ságodi Attila a hírügynökség tudósítása szerint arról beszélt, hogy a vizsgálat nem csupán az építkezés előrehaladására terjed ki. Ellenőrzik a terveket, a műszaki dokumentáció rendelkezésre állását, a kivitelezés ütemezését, valamint a projekt pénzügyi, technológiai és jogi feltételeit is. Ságodi szerint a cél az, hogy a magyar döntéshozók pontos képet kapjanak a beruházás állapotáról és azokról a kötelezettségekről, amelyek a további megvalósítást meghatározzák.