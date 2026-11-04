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Mérföldkőnek számító dátumot közölt Kapitány István a Paksi Atomerőműről – ez „nemzeti minimum”

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A Gazdasági és Energetikai Minisztérium javasolni fogja a Paksi Atomerőmű üzemidőhosszabbítását. Kapitány István tárcavezető e közlése sovány, de fontos hírmorzsa az ügyben folyó átvilágítás részleteiből, és szó volt rövidebbi határidős paksi tervekről is.
B. H. L.
2026.11.04, 12:00
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Az ország számára nemzeti minimumnak nevezte a Paksi Atomerőmű működtetését Kapitány István beruházási és energetikai miniszter az Országgyűlésben a létesítményt érintő kérdésre válaszolva. Megerősítette, részletezte és indokolta is az új kormány atomenergia iránti, már ismert elköteleződését.

Paks
Legalább másfél milliárd eurót visz el a paksi üzemidő-hosszabbítás/Fotó: Paksi Atomerőmű

Kijelentette, hogy az általa vezetett tárca javasolni fogja az atomerőmű üzemidejének meghosszabbítását. Közlésének részben az ad súlyt, hogy jelenleg is tart az üzemidő-hosszabbítást célzó, még az előző kormány alatt indult projekt átvilágítása, de e munka megállapításairól eddig nem hangzottak el részletek.

Azonban azt is mondta a miniszter, hogy az, hogy valóban tovább élhet-e az atomerőmű, mint ameddig a blokkjai jelenlegi működési engedélye szól, csak 2029-re derül ki. Kedvező esetben a létesítmény még a 2050-es években is termelhet energiát. „Diverzifikált üzemanyag-beszerzéssel még hosszú évekig jó lehetőséget nyújt" – vetítette előre. Érvei szerint a nukleáris energia

  • a hazai energiamix fontos része,
  • ez legolcsóbb áramtermelési mód,
  • az energiatermelés széndioxid kibocsátása nélkül történik.

E karbonmentességére hivatkozva a magyar kormány a Visegrádi négyek további országaival el szeretné érni, hogy az atomenergiát uniós szinten ismerjék el a több megújulóval egyenértékűnek.

Ám vannak Pakson rövidebb távú teendők is, erről a Kapitány István a nyáron rövid idő alatt megépített, ezáltal az atomerőmű működését lehetővé tett fenékküszöb kapcsán beszélt. A végleges megoldás ugyanis nem a fenékküszöb, hanem azokban a beruházásoknak a pótlása, amelyeket az előző kormány 2019-ben levett a terítékről. Egy új biztonsági szivattyú és egy új hűtő telepítéséről van szó. A szivattyút a jelenleginél sokkal mélyebben kell elhelyezni, hogy az atomerőmű hűtése a mostaninál sokkal alacsonyabb dunai vízállás mellett is garantált legyen. A szivattyút már megrendelték, a hűtő még hátra van.

Folyik azonban az üzemidő-hosszabbításnál is nagyobb közérdeklődésre számot tartó átvilágítás a szegmensben, ez pedig a két új, 1200 megawattos (5. és 6. paksi blokk) beruházási körülményeinek és projektcégének átvilágítása. Az átvilágítás az év végére zárulhat, részleteket nem közölnek. Mindazonáltal a tárca reagált például a fővállalkozónak egy konkrét társasággal való esetleges leváltásával kapcsolatos sajtóhírekre.

Kapitány István a témáról a Facebook-oldalán megjelent videós bejegyzése:

Tízéves és legalább másfél milliárd eurós a paksi projekt

Az a hírzárlat ellenére is sejthető, hogy az energiatárca sem bízik abban, hogy Paks II blokkjait azelőtt átadnák, hogy le kellene állítani állítani a működő egységeket. A meglévő blokkok jelenlegi engedélyei 2032 és 2037 között járnak le. Lényegében ugyanis erről – az atomerőmű nélküli évek kizárásáról – szól a 2022-ben indított paksi üzemidő-hosszabbítás. A hosszabbításnak csak további hozadéka az energiakínálat bővítése, a karbonmentes termelés, és a többi. A tervek szerint a blokkokat további 20 évvel – összesen akár 50-ről 70 évre – szeretnék meghosszabbítani 2052–2057-es kifutással.  

Az újabb üzemidő-hosszabbítást megalapozó elemzés 2020-ban készült el. Egy atomerőművi üzemidő-hosszabbítás előkészítése közel tíz évig tart. A paksi üzemidő-hosszabbítás mintegy másfél milliárd euróba fog kerülni 2024-es múlt évi közlések szerint. A munka során körülbelül 250 berendezéscsoportot kell felújítani, a munka már tart. A munka talán legnehezebb része a reaktortartály felújítása, ez a berendezés ugyanis nem cserélhető. A reaktortartály felújítására azonban megvan a gyártó, az orosz Roszatom leányvállalatánál a tudás.

 

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