Mérföldkőnek számító dátumot közölt Kapitány István a Paksi Atomerőműről – ez „nemzeti minimum”
Az ország számára nemzeti minimumnak nevezte a Paksi Atomerőmű működtetését Kapitány István beruházási és energetikai miniszter az Országgyűlésben a létesítményt érintő kérdésre válaszolva. Megerősítette, részletezte és indokolta is az új kormány atomenergia iránti, már ismert elköteleződését.
Kijelentette, hogy az általa vezetett tárca javasolni fogja az atomerőmű üzemidejének meghosszabbítását. Közlésének részben az ad súlyt, hogy jelenleg is tart az üzemidő-hosszabbítást célzó, még az előző kormány alatt indult projekt átvilágítása, de e munka megállapításairól eddig nem hangzottak el részletek.
Azonban azt is mondta a miniszter, hogy az, hogy valóban tovább élhet-e az atomerőmű, mint ameddig a blokkjai jelenlegi működési engedélye szól, csak 2029-re derül ki. Kedvező esetben a létesítmény még a 2050-es években is termelhet energiát. „Diverzifikált üzemanyag-beszerzéssel még hosszú évekig jó lehetőséget nyújt" – vetítette előre. Érvei szerint a nukleáris energia
- a hazai energiamix fontos része,
- ez legolcsóbb áramtermelési mód,
- az energiatermelés széndioxid kibocsátása nélkül történik.
E karbonmentességére hivatkozva a magyar kormány a Visegrádi négyek további országaival el szeretné érni, hogy az atomenergiát uniós szinten ismerjék el a több megújulóval egyenértékűnek.
Ám vannak Pakson rövidebb távú teendők is, erről a Kapitány István a nyáron rövid idő alatt megépített, ezáltal az atomerőmű működését lehetővé tett fenékküszöb kapcsán beszélt. A végleges megoldás ugyanis nem a fenékküszöb, hanem azokban a beruházásoknak a pótlása, amelyeket az előző kormány 2019-ben levett a terítékről. Egy új biztonsági szivattyú és egy új hűtő telepítéséről van szó. A szivattyút a jelenleginél sokkal mélyebben kell elhelyezni, hogy az atomerőmű hűtése a mostaninál sokkal alacsonyabb dunai vízállás mellett is garantált legyen. A szivattyút már megrendelték, a hűtő még hátra van.
Folyik azonban az üzemidő-hosszabbításnál is nagyobb közérdeklődésre számot tartó átvilágítás a szegmensben, ez pedig a két új, 1200 megawattos (5. és 6. paksi blokk) beruházási körülményeinek és projektcégének átvilágítása. Az átvilágítás az év végére zárulhat, részleteket nem közölnek. Mindazonáltal a tárca reagált például a fővállalkozónak egy konkrét társasággal való esetleges leváltásával kapcsolatos sajtóhírekre.
Kapitány István a témáról a Facebook-oldalán megjelent videós bejegyzése:
Tízéves és legalább másfél milliárd eurós a paksi projekt
Az a hírzárlat ellenére is sejthető, hogy az energiatárca sem bízik abban, hogy Paks II blokkjait azelőtt átadnák, hogy le kellene állítani állítani a működő egységeket. A meglévő blokkok jelenlegi engedélyei 2032 és 2037 között járnak le. Lényegében ugyanis erről – az atomerőmű nélküli évek kizárásáról – szól a 2022-ben indított paksi üzemidő-hosszabbítás. A hosszabbításnak csak további hozadéka az energiakínálat bővítése, a karbonmentes termelés, és a többi. A tervek szerint a blokkokat további 20 évvel – összesen akár 50-ről 70 évre – szeretnék meghosszabbítani 2052–2057-es kifutással.
Az újabb üzemidő-hosszabbítást megalapozó elemzés 2020-ban készült el. Egy atomerőművi üzemidő-hosszabbítás előkészítése közel tíz évig tart. A paksi üzemidő-hosszabbítás mintegy másfél milliárd euróba fog kerülni 2024-es múlt évi közlések szerint. A munka során körülbelül 250 berendezéscsoportot kell felújítani, a munka már tart. A munka talán legnehezebb része a reaktortartály felújítása, ez a berendezés ugyanis nem cserélhető. A reaktortartály felújítására azonban megvan a gyártó, az orosz Roszatom leányvállalatánál a tudás.