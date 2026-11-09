Óriási palagáz kitermelés kezdődik Magyarországon? Már zajlik a kutatás, nyilatkozatot tett a polgármester a valóságról – „Remélem, hogy a kormány ezt is kivizsgálja”

„Sokan kérdeznek, hogy mi a véleményem a vadkerti „palagáz kitermelésről”. Elmondom mindenkinek, amit eddig hivatalos tájékoztatásként az ügyről megtudtam” – írta szombat esti Facebook-bejegyzésében Temerini Ferenc, Soltvadkert Város Polgármestere.

Palagáz kitermelés / Fotó: AFP (képünk illusztráció)

A városvezető kiemelte, hogy

Soltvadkert területét csak minimálisan érinti a jelenlegi kutatás, de természetesen megértem, hogy akiket érint, azokat ez nem nyugtatja meg. Jelenleg senkinek nincs engedélye konkrét kútfúrásra, kitermelésre Soltvadkert területén, és kutak engedélyeztetése sincs folyamatban. A kutatás kifejezetten hagyományos módon kitermelhető szénhidrogénekre irányul, nem „palagázra”. A kutatásra az engedélyeket az állam adja ki, az önkormányzatoknak nincs szerepe az engedélyezési folyamatban és nincs módja megakadályozni az engedélyezett munkálatokat.

„Olvasva a posztokat, kommenteket, a fenti hivatalos tájékoztatást a megnyilvánulók többsége nem hiszi el, vagy ha el is hiszi, tart attól, hogy a vége úgyis palagáz kitermelés lesz, bárki bármit mond is. Valahogy az emberek hajlamosak a legrosszabb variációval foglalkozni. Azt hiszem ez természetes. Ha nincs baj, örülünk, de azért számolunk a legrosszabbal is” – emelte ki Temerini Ferenc.

Ezt gondolja a palagázról a polgármester

A polgármester szerint az egész ügy arra is jól jön egyeseknek, hogy politikát csináljanak belőle, a jogos aggodalmakat a mostanában szokásos hergelésre, megtévesztésre és konkrét hazugságok terjesztésére használják fel.

„Magam, mivel nem értek hozzá, nem tudok véleményt alkotni, akkor sem, ha olvasom, hogy milyen sokan „értenek” ehhez is, ugyan úgy, mint annak idején a Covidhoz és az oltásokhoz. Akkor is, most is úgy gondoltam, hogy el kell fogadnom a szakemberek, tudósok véleményét, de azt is tudomásul kell vennem, hogy mások nem így gondolkodnak” – írta a városvezető.

„Megértem, hogy sokan ellenzik már a kutatást is, és aláírásgyűjtésbe kezdtek. Megértem az érintett földtulajdonosok félelmeit. Remélem, hogy a kormány érdemben foglalkozik a helyben élők kéréseivel, és sok más ügyhöz hasonlóan ezt is kivizsgálja, és ha van ok az aggodalomra, akkor még időben közbelép. Ha pedig nem kell aggódnunk, akkor mindent megtesz az érintett önkormányzatok, földtulajdonosok tájékoztatása és megnyugtatása érdekében” – foglalta össze Temerini Ferenc.