Panyi Miklós nekiment Magyar Péternek: új bizonyítékokat ígér a Martin-ügyben és a Seszták-botráyt is megkérdőjelezte
Újabb politikai vita bontakozott ki a Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter ellen folyó büntetőeljárás legfrissebb fejleményei körül. Panyi Miklós november 15-én közzétett Facebook-bejegyzésében a milliárdos készpénzlelet időzítését, a nyomozás kommunikációját és Magyar Péter miniszterelnök szerepét is bírálta. A politikus hangsúlyozta, hogy nem rendelkezik többletinformációval a pénz megtalálásának pontos körülményeiről, és nem kíván megvédeni senkit, aki bűncselekményt követett el. Ugyanakkor szerinte az ügyben több olyan körülmény is felmerült, amely további magyarázatot igényel.
Panyi különösen azt tartja életszerűtlennek, hogy egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéhez kötődő politikus pénzét Békés és Nógrád vármegye erdeiben rejthették volna el. Felvetette annak lehetőségét is, hogy a megtalált készpénz más személyekhez köthető. Fontos, hogy a lefoglalt összeg tulajdonosi hátteréről és eredetéről a nyilvánosság számára nem áll rendelkezésre minden részletet tisztázó bizonyíték.
A Világgazdaság korábbi beszámolója szerint Seszták Miklós védője, Papp Gábor szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közleménye nem állította, hogy a megtalált készpénz a volt miniszter tulajdona. Az ügyvéd kijelentette, hogy a pénz nem a védencé, és jelezte, hogy a nyomozati iratok megismerését követően tudhatnak meg további részleteket.
Panyi Miklós szerint, a széfüggyel készítették elő a 6,5 milliárd forint fellelését
A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal november 12-én és 13-án összehangolt kutatásokat hajtott végre Budapesten, valamint Pest, Békés és Nógrád vármegyében. A hatóság közlése szerint a nyomozók erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, lakóingatlanban, valamint egy elrejtett széfben találtak készpénzt.
A lefoglalt összeg:
A három devizában megtalált pénz együttes értéke megközelíti a 6,5 milliárd forintot. A hatóság tájékoztatása szerint az összeget a Magyar Államkincstárnál helyezték el, mégpedig hatósági letéti számlán. Ez nem jelenti azt, hogy a pénz automatikusan az állam tulajdonába került volna – derül ki a Világgazdaság részletes cikkéből. Panyi Miklós bejegyzésében arra is utalt, hogy a korábban nyilvánosságra került, állítólag 9 milliárd forintot tartalmazó Seszták-széf története kommunikációs előkészítése lehetett a későbbi pénzleletnek.
Panyi rendkívüli sajtótájékoztatót ígér a Martin-ügyben
Panyi Miklós bejegyzésének másik hangsúlyos eleme a 11 éves Martin története. A fideszes politikus szerint a 2025 decemberében nyilvánosságra került gyermekvédelmi ügy körülményei nem tisztázottak, és felmerülhet, hogy a kisfiú történetét politikai célokra használták fel. A politikus különösen azt kifogásolja, hogy a gyermeket egy tarnazsadányi pár találta meg Budapesten, mindössze néhány nappal Magyar Péter tarnazsadányi fóruma előtt.
Panyi szerint az események időbeli egybeesése gyanús, és szervezett politikai akció lehetőségét veti fel. Panyi arról is beszámolt, hogy kézhez kapta az ügyészség Martin ügyében hozott határozatát. A döntést elfogadhatatlannak tartja, és jelezte, hogy jogi lépésekre készül.
A politikus november 17–18. környékére rendkívüli sajtótájékoztatót ígért, amelyen állítása szerint olyan bizonyítékokat mutat be, amelyek alátámasztják a gyermek történetével kapcsolatos gyanúját.
Azt is kilátásba helyezte, hogy az ügyben Magyar Péter és Bódis Kriszta szerepét is vizsgálni kell. A miniszterelnököt közvetlenül megszólítva azt kérdezte, vállalná-e a politikai felelősséget, amennyiben bebizonyosodnának az általa megfogalmazott vádak. A beígért dokumentumok és bizonyítékok tartalma egyelőre nem ismert, így azokról konrkétumok nem állnak rendelkezésre, s így nem tudható, mennyire megalapozottak a politikus megjegyzései.
A Zsolti bácsi-ügyet is felidézte
Panyi Miklós a korábbi, Zsolti bácsiként ismert gyermekvédelmi botrányt is felelevenítette. Állítása szerint az ügyben megfogalmazott súlyos vádak politikai lejárató kampány részét képezték, és jelentősen hozzájárultak a Fidesz–KDNP választási vereségéhez. A politikus úgy véli, hogy a korábbi botrányok és a mostani Seszták-ügy kommunikációjában hasonló politikai módszerek figyelhetők meg.
A Zsolti bácsi-ügy a 2026-os választások után is a politikai viták egyik fontos témája maradt. A Világgazdaság korábbi cikke szerint Orbán Viktor a választási vereséget követően szintén kitért az ügyre, és kiállt Semjén Zsolt mellett. Panyi most azt állítja, hogy korábban szervezett lejárató akciók történtek, és szerinte a Martin-ügyben is hasonló folyamat zajlott. Ezek az állítások ugyanakkor nem tekinthetők bizonyított tényeknek pusztán a politikus beszámolója alapján.
Más fideszes politikusok is megkérdőjelezték a pénzlelet körülményeit
Panyi Miklós nincs egyedül a Seszták-üggyel kapcsolatos fenntartásaival. A Világgazdaság vasárnap reggeli cikkében arról számolt be, hogy Tuzson Bence volt igazságügyi miniszter is kétségeket fogalmazott meg a milliárdos készpénzlelet történetével kapcsolatban. Tuzson szerint a nyilvánosság elé került részletek alapján még nem lehet pontosan megítélni, mi történt. A politikus a történet időzítését is kifogásolta, és úgy vélte, a fejlemények alkalmasak lehetnek arra, hogy eltereljék a figyelmet a kormány számára kellemetlen témákról.
Korábban Navracsics Tibor volt miniszter is állást foglalt. Mint megírtuk, szerinte a hatóságoknak hitelt érdemlően bizonyítaniuk kell a pénzleletet és annak kapcsolatát Seszták Miklóssal. Hozzátette, hogy ha a bizonyítékok meggyőzőek, annak a volt kormánypárti politikai közösségen belül is következményekkel kell járnia. Mindeközben Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője már felszólította Seszták Miklóst, hogy adja vissza országgyűlési mandátumát. A volt miniszter tagadja a terhére rótt bűncselekmények elkövetését.