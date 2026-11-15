Panyi Miklós nekiment Magyar Péternek: új bizonyítékokat ígér a Martin-ügyben és a Seszták-botráyt is megkérdőjelezte

Újabb politikai vita bontakozott ki a Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter ellen folyó büntetőeljárás legfrissebb fejleményei körül. Panyi Miklós november 15-én közzétett Facebook-bejegyzésében a milliárdos készpénzlelet időzítését, a nyomozás kommunikációját és Magyar Péter miniszterelnök szerepét is bírálta. A politikus hangsúlyozta, hogy nem rendelkezik többletinformációval a pénz megtalálásának pontos körülményeiről, és nem kíván megvédeni senkit, aki bűncselekményt követett el. Ugyanakkor szerinte az ügyben több olyan körülmény is felmerült, amely további magyarázatot igényel.

Panyi Miklós a Martin-ügyben új bizonyítékokat ígér Fotó: Ladóczki Balázs

Panyi különösen azt tartja életszerűtlennek, hogy egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéhez kötődő politikus pénzét Békés és Nógrád vármegye erdeiben rejthették volna el. Felvetette annak lehetőségét is, hogy a megtalált készpénz más személyekhez köthető. Fontos, hogy a lefoglalt összeg tulajdonosi hátteréről és eredetéről a nyilvánosság számára nem áll rendelkezésre minden részletet tisztázó bizonyíték.

A Világgazdaság korábbi beszámolója szerint Seszták Miklós védője, Papp Gábor szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közleménye nem állította, hogy a megtalált készpénz a volt miniszter tulajdona. Az ügyvéd kijelentette, hogy a pénz nem a védencé, és jelezte, hogy a nyomozati iratok megismerését követően tudhatnak meg további részleteket.

Panyi Miklós szerint, a széfüggyel készítették elő a 6,5 milliárd forint fellelését

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal november 12-én és 13-án összehangolt kutatásokat hajtott végre Budapesten, valamint Pest, Békés és Nógrád vármegyében. A hatóság közlése szerint a nyomozók erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, lakóingatlanban, valamint egy elrejtett széfben találtak készpénzt.

A lefoglalt összeg:

5,07 milliárd forint,

2,66 millió euró,

1,26 millió amerikai dollár.

A három devizában megtalált pénz együttes értéke megközelíti a 6,5 milliárd forintot. A hatóság tájékoztatása szerint az összeget a Magyar Államkincstárnál helyezték el, mégpedig hatósági letéti számlán. Ez nem jelenti azt, hogy a pénz automatikusan az állam tulajdonába került volna – derül ki a Világgazdaság részletes cikkéből. Panyi Miklós bejegyzésében arra is utalt, hogy a korábban nyilvánosságra került, állítólag 9 milliárd forintot tartalmazó Seszták-széf története kommunikációs előkészítése lehetett a későbbi pénzleletnek.