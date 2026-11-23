Hatnapos ülésbe kezd hétfőn az Országgyűlés, amely november 23. és 27. között mindennap tanácskozik, majd november 30-án folytatja munkáját. A képviselők összesen 27 előterjesztést tárgyalnak, köztük a vagyonadó bevezetéséről, a kisadózó vállalkozások új szabályairól és a dohánykereskedelmi rendszer átalakításáról szóló javaslatokat. A hétfői parlamenti ülés 11 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik – derül ki az Infostart beszámolójából.

A hét egyik legfontosabb napja kedd lesz, amikor a parlament több jelentős adóváltozásról is szavazhat / Fotó: AFP

A hétfői ülésen megválaszthatják a társadalmi felzárkóztatási támogatások felhasználását vizsgáló parlamenti bizottság tagjait is. A testület a 2004 és 2026 közötti időszakot tekinti át, különös figyelmet fordítva az Országos Roma Önkormányzat programjaira.

A képviselők emellett megvitatják a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, a politikusok vagyongyarapodásának vizsgálatát szabályozó törvényt, valamint több adózási előterjesztés bizottsági jelentését.

Kedden jönnek a legfontosabb gazdasági döntések a parlamentben

A hét egyik legfontosabb napja kedd lesz, amikor a parlament több jelentős adóváltozásról is szavazhat. A döntések közvetlenül érinthetik a magyar vállalkozások és háztartások pénzügyeit, hiszen több, 2027-től életbe lépő szabályról is határozhatnak. A legfontosabb gazdasági előterjesztések között szerepel:

A vagyonadó bevezetése, amely a nagyobb vagyonnal rendelkező magánszemélyek adókötelezettségeit alakítaná át.

A kisadózó vállalkozások tételes adójának módosítása, amely a katás vállalkozók számára hozhat új szabályokat.

A családi adókedvezmények és az adójóváírás átalakítása, amely a háztartások rendelkezésre álló jövedelmét befolyásolhatja.

Kedden Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről is határozhatnak, miután a Budai Központi Kerületi Bíróság rágalmazási ügyben kezdeményezte az eljárást. A parlament ezenkívül megkezdi a 2025-ös költségvetés zárszámadásának, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jövő évi költségvetésének tárgyalását.

A dohánykoncesszió és az Európai Ügyészség is napirendre kerül

Szerdán a dohánytermékek kiskereskedelmi ellátásáról szóló törvény módosítását vitatják meg. A javaslat értelmében 2027 júniusától megszűnne az Országos Dohányboltellátó Kft. koncessziós szerződése, ami jelentős változást hozhat a hazai dohánypiacon. Csütörtökön a parlament működését érintő módosítások következnek. A képviselők tárgyalják a házszabály megváltoztatását, valamint a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat Magyar Tudományos Akadémiához történő visszacsatolásáról szóló előterjesztést.