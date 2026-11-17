Az idei harmadik negyedévben sem vesztett lendületéből az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztárakba történő tagi befizetések növekedése, sem a taglétszám gyarapodása, így az év egészében új rekordokra van kilátás – közölte az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) az MTI-vel legújabb szektorelemzése alapján.

Újabb rekord felé tartanak az önkéntes pénztárak/Fotó: khunkornStudio

Rekordévet zárhat a pénztárszektor

Az önkéntes nyugdíjpénztárak taglétszáma elérte az 1 millió 68 ezret a harmadik negyedévben, ami csaknem 18 ezres növekedés az előző év azonos időszakához képest. A nyugdíjpénztár-tagok 27,4 milliárd forintot tettek félre időskori jövedelemkiegészítésre, ami az egy évvel korábbit csaknem 12 százalékkal múlja felül. A munkáltatók 14,6 milliárd forintot utaltak a tagok számláira, ami 19 százalék feletti növekedés.

Az egészségpénztáraknak a harmadik negyedév végén 1 millió 220 ezer tagja volt, egy év alatt csaknem 70 ezerrel bővült a taglétszám. Az egészségpénztári tagok összesített megtakarításai a negyedév végére megközelítették a 106 milliárd forintot, ami az egy évvel korábbinál 12,6 százalékkal több.

A munkáltatók a harmadik negyedévben 3,3 milliárd forinttal egészítették ki a tagok befizetéseit, ami 19,7 százalékkal meghaladja az egy évvel korábbit, az egészségpénztári tagok 18,9 milliárd forintot fizettek be, 13,2 százalékkal többet, mint az előző év azonos időszakában – ismertette az ÖPOSZ.

A nyugdíjpénztárak a harmadik negyedévben 8,79 százalék éves becsült hozamot értek el, ami 7,12 százalékos reálhozamot jelent. A pénztárak által kezelt összesített tagi vagyon 13,6 százalékos emelkedéssel megközelítette a 2,6 ezer milliárd forintot, az egy pénztártagra jutó átlagvagyon pedig éves összevetésben közel 12 százalékkal 2,4 millió forint fölé nőtt.

Érdemes kiegészíteni a befizetéseket az év végéig

Az egészségkasszákban gyűjtött megtakarítások felhasználási lehetőségei közül a lakáscélú jelzáloghitelek törlesztéséhez kapcsolódó kifizetéseknél volt a legnagyobb, 40 százalékot meghaladó ugrás, ezzel ennek a felhasználási módnak a részesedése az összes kiadásból 6 százalékra emelkedett. Ugyanakkor az önkéntes egészségkasszákból alapvetően az egészségmegőrzéssel, gyógyulással kapcsolatos költségeiket fedezik a munkavállalók, a kiadások 92 százalékát erre a célra költik. A gyermekekkel kapcsolatos kiadások csökkentek, részarányuk az egy évvel korábbi 4 százalékról 2 százalékra esett vissza.

A közleményben Mohr Lajos, az ÖPOSZ elnöke felhívta a figyelmet az önkéntes pénztárak tagjainak járó 20 százalékos, legfeljebb 150 ezer forintos szja-visszatérítési lehetőségre. Ahhoz, hogy a tagok a lehető legtöbb adóvisszatérítést megkaphassák, az idei önkéntes nyugdíj- és egészségpénztári befizetéseiknek a munkáltatói hozzájárulást is beleértve el kell érnie a 750 ezer forintot, ezért érdemes kiegészíteni a befizetéseket az év végéig

– jelezte az ÖPOSZ elnöke.