Most jelentették be: eldőlt a Petőfi híd sorsa, több száz millió forintot fizet Budapest – de van egy komoly bökkenő
A Fővárosi Közgyűlés október 30-i ülésén, a BKK javaslatára úgy döntött, hogy a Petőfi híd felújításának tervezésére kiírt közbeszerzési pályázatot a Speciálterv Kft. nyeri. A legkedvezőbb ajánlatot adó vállalatnak most el kell készítenie az engedélyezési terveket és meg kell szereznie a szükséges hatósági engedélyeket. Ez a szakasz várhatóan 2027 végéig lezárulhat, ezt követően a Fővárosi Önkormányzat a rendelkezésre álló források ismeretében dönthet a beruházás pontos műszaki tartalmáról.
A nyertesnek a keretmegállapodás hatálybalépésétől számított 350 naptári nap áll rendelkezésére az engedélyezési tervek elkészítésére és a szükséges hatósági engedélyek megszerzésére − olvasható a BKK közleményében.
A Petőfi híd felújításának részletei
A tervek a híd teljes körű felújítását veszik alapul, az engedélyezési szakasz lezárása után azonban a Fővárosi Önkormányzat – saját pénzügyi lehetőségei és az esetlegesen rendelkezésre álló állami források ismeretében – dönthet arról, hogy a kiviteli tervezés során kizárólag az állagmegóvó beavatkozásokat, vagy a híd teljes körű felújítását és fejlesztését kívánja megvalósítani.
A döntést követően a tervezőnek a tervezési feladat lehívásától számítva teljes körű felújítás esetén 310 napja lesz a kiviteli tervek és a kivitelezői közbeszerzés dokumentációjának elkészítésére. Ha a Fővárosi Önkormányzat a részleges felújítás mellett dönt, erre 270 nap áll majd rendelkezésre.
A Petőfi híd korszerűsítésének előkészítése több éve zajlik. 2021 és 2023 között tanulmányterv, fővizsgálat és célvizsgálat készült, a BKK pedig összeállította a tervezési közbeszerzéshez kapcsolódó műszaki dokumentációt.
A Fővárosi Közgyűlés 2026. február 25-i ülésén hagyta jóvá a tervezési feladatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítását, miután a Tulajdonosi Bizottság február 24-én döntött az engedélyezési tervek elkészítéséhez és a hatósági engedélyek megszerzéséhez szükséges forrás biztosításáról. A közbeszerzés kiírásához szükséges pénzügyi fedezetet a Fővárosi Önkormányzat a 2026. évi költségvetésében biztosította.
A nyertes ajánlattevő mintegy bruttó 427,9 millió forintért vállalja az engedélyezési tervek elkészítését és a szükséges hatósági engedélyek megszerzését.
Az engedélyezési tervezés lezárását követően, a Főváros döntése alapján indulhat a kiviteli tervezés, majd a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás. Ez várhatóan 2029 első felében jelenhet meg. A kivitelezési szerződés megkötése 2029-ben várható, amennyiben rendelkezésre állnak a szükséges források. A beruházás pontos műszaki tartalma és ütemezése csak a tervek elkészítését követően, a becsült költségek, valamint a finanszírozási lehetőségek ismeretében határozható meg.
Évtizedes csúszás
A Petőfi híd 1979–1980-ban teljes körű, míg 1996-ban részleges felújításon esett át. 2013–2014-ben megszüntették a vasbeton pályalemez dilatációit, amelyek ázása miatt a pálya alatti tartószerkezet jelentős korróziós károkat szenvedett. Korábban arról volt szó, hogy a megújuló Petőfi híd díszvilágítást is kaphat, valamint célként tűzték ki az 1937-es arculat visszaállítását is.
Az acélszerkezeten és a vasbeton elemeken egyaránt jelentős korróziós és szerkezeti károsodások figyelhetők meg. A szigetelési hibák miatt több helyen átázik a pályalemez, a hídfősaruk, a járdák és a korlátok szintén cserére, illetve felújításra szorulnak. A BKK szerint a Duna-hidakra jellemző 30–35 éves nagyfelújítási ciklust figyelembe véve a Petőfi híd korszerűsítése mára időszerűvé vált. A vállalat rámutatott, hogy Budapesten tízévente sora kell kerülnie egy-egy Duna-híd korszerűsítésének. A Petőfi híd felújítását követően az Árpád híd felújítása következhet.
A híd 1937-ben készült el, és ekkor még Horthy Miklós kormányzó nevét viselte. A Budapest déli területeinek összekötését biztosító átkelőt a II. világháború végén felrobbantották. Csak hosszan elhúzódó viták után újították fel, és 1952-ben novemberében adták át a forgalomnak, immár Petőfi híd néven.
A híd teljes hossza 500 méter, felülete 14 415 négyzetméter. A 378 méter hosszú mederhíd négynyílású, folytatólagos rácsos gerendahíd vasbeton bordás pályalemezzel; ehhez kapcsolódik a budai oldali rakparti nyílás, a pesti oldali parti nyílás, valamint a hídfők és kapcsolódó aluljárók, felüljárók szerkezete is. Felújításának teljes összegét 40-45 milliárd forintra becsülik.