Most jelentették be: eldőlt a Petőfi híd sorsa, több száz millió forintot fizet Budapest – de van egy komoly bökkenő

A Fővárosi Közgyűlés október 30-i ülésén, a BKK javaslatára úgy döntött, hogy a Petőfi híd felújításának tervezésére kiírt közbeszerzési pályázatot a Speciálterv Kft. nyeri. A legkedvezőbb ajánlatot adó vállalatnak most el kell készítenie az engedélyezési terveket és meg kell szereznie a szükséges hatósági engedélyeket. Ez a szakasz várhatóan 2027 végéig lezárulhat, ezt követően a Fővárosi Önkormányzat a rendelkezésre álló források ismeretében dönthet a beruházás pontos műszaki tartalmáról.

Petőfi híd / Fotó: Be_nce

A nyertesnek a keretmegállapodás hatálybalépésétől számított 350 naptári nap áll rendelkezésére az engedélyezési tervek elkészítésére és a szükséges hatósági engedélyek megszerzésére − olvasható a BKK közleményében.

A Petőfi híd felújításának részletei

A tervek a híd teljes körű felújítását veszik alapul, az engedélyezési szakasz lezárása után azonban a Fővárosi Önkormányzat – saját pénzügyi lehetőségei és az esetlegesen rendelkezésre álló állami források ismeretében – dönthet arról, hogy a kiviteli tervezés során kizárólag az állagmegóvó beavatkozásokat, vagy a híd teljes körű felújítását és fejlesztését kívánja megvalósítani.

A döntést követően a tervezőnek a tervezési feladat lehívásától számítva teljes körű felújítás esetén 310 napja lesz a kiviteli tervek és a kivitelezői közbeszerzés dokumentációjának elkészítésére. Ha a Fővárosi Önkormányzat a részleges felújítás mellett dönt, erre 270 nap áll majd rendelkezésre.

A Petőfi híd korszerűsítésének előkészítése több éve zajlik. 2021 és 2023 között tanulmányterv, fővizsgálat és célvizsgálat készült, a BKK pedig összeállította a tervezési közbeszerzéshez kapcsolódó műszaki dokumentációt.

A Fővárosi Közgyűlés 2026. február 25-i ülésén hagyta jóvá a tervezési feladatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítását, miután a Tulajdonosi Bizottság február 24-én döntött az engedélyezési tervek elkészítéséhez és a hatósági engedélyek megszerzéséhez szükséges forrás biztosításáról. A közbeszerzés kiírásához szükséges pénzügyi fedezetet a Fővárosi Önkormányzat a 2026. évi költségvetésében biztosította.

A nyertes ajánlattevő mintegy bruttó 427,9 millió forintért vállalja az engedélyezési tervek elkészítését és a szükséges hatósági engedélyek megszerzését.

Az engedélyezési tervezés lezárását követően, a Főváros döntése alapján indulhat a kiviteli tervezés, majd a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás. Ez várhatóan 2029 első felében jelenhet meg. A kivitelezési szerződés megkötése 2029-ben várható, amennyiben rendelkezésre állnak a szükséges források. A beruházás pontos műszaki tartalma és ütemezése csak a tervek elkészítését követően, a becsült költségek, valamint a finanszírozási lehetőségek ismeretében határozható meg.