Egyre nagyobb az ellenállás a Kiskunhalas térségében zajló szénhidrogén-kutatásokkal szemben. A BAON helyszíni beszámolója szerint a helyi gazdák és földtulajdonosok november 18-án, szerda este Pirtó határában állították meg a szeizmikus méréseket végző munkagépeket. A tiltakozók a járművek elé álltak, illetve feküdtek, néhányan pedig rövid időre az egyik gépet is elfoglalták.

Fellázadtak a gazdák Pirtónál, elállták az utat/Fotó: baon, Pozsgai Ákos

A demonstrációt egy nappal korábban feszült hangulatú közmeghallgatás előzte meg Tázláron. A gazdák elsősorban azt kifogásolták, hogy állításuk szerint a kutatást végző vállalat előzetes tájékoztatás és egyeztetés nélkül jelent meg a magántulajdonban lévő földeken - számolt be a portál. A tiltakozók attól tartanak, hogy a szeizmikus vizsgálatok során keletkező rezgések

károsíthatják a tanyák épületeit,

megriaszthatják az állatokat,

a későbbi fúrások pedig veszélyeztethetik a Homokhátság vízkészletét.

Többen az éjszakai zajterhelésre is panaszkodtak.

A kutatást végző CanCambria Hungary Kft. ugyanakkor cáfolta, hogy előzetes értesítés nélkül végeznének méréseket. A vállalat tájékoztatása szerint a november 15-én megkezdett munkálatok jelenlegi szakasza kizárólag szeizmikus vizsgálatokból áll, nem jár fúrással, szénhidrogén-kitermeléssel vagy rétegrepesztéssel.



Rendőröket vezényeltek a helyszínre

A pirtói tiltakozás miatt a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság több egysége is megjelent a helyszínen. A demonstrációhoz csatlakozó gazdák felszólították a vállalat munkatársait, hogy hagyják el a földterületeket. A helyszínre érkezett Nagy Ferenc, Pirtó polgármestere is, aki kiállt a földtulajdonosok mellett. Bár a településvezető megerősítette a vállalat állítását, miszerint a térségben nem terveznek palagáz-kitermelést, elfogadhatatlannak nevezte, hogy a munkagépek a tulajdonosok kifejezett tiltakozása ellenére hajtsanak be a földekre.

A polgármester végül a munkálatok beszüntetésére és a helyszín elhagyására kérte a cég munkatársait. Szerda estére a gépek levonultak a területről, így a gazdák tiltakozása eredményre vezetett. A konfliktus azonban ezzel aligha ért véget. A térségben már korábban is tartottak demonstrációt a szénhidrogén-kutatások ellen, a tiltakozók pedig országos moratóriumot követelnek.