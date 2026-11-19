Kitört a botrány: palagázt keres Magyarországon a külföldi energiaóriás, a lakosság szembeszállt, megakadályozta a kutatást – kivezényelték a rendőröket
Egyre nagyobb az ellenállás a Kiskunhalas térségében zajló szénhidrogén-kutatásokkal szemben. A BAON helyszíni beszámolója szerint a helyi gazdák és földtulajdonosok november 18-án, szerda este Pirtó határában állították meg a szeizmikus méréseket végző munkagépeket. A tiltakozók a járművek elé álltak, illetve feküdtek, néhányan pedig rövid időre az egyik gépet is elfoglalták.
A demonstrációt egy nappal korábban feszült hangulatú közmeghallgatás előzte meg Tázláron. A gazdák elsősorban azt kifogásolták, hogy állításuk szerint a kutatást végző vállalat előzetes tájékoztatás és egyeztetés nélkül jelent meg a magántulajdonban lévő földeken - számolt be a portál. A tiltakozók attól tartanak, hogy a szeizmikus vizsgálatok során keletkező rezgések
- károsíthatják a tanyák épületeit,
- megriaszthatják az állatokat,
- a későbbi fúrások pedig veszélyeztethetik a Homokhátság vízkészletét.
- Többen az éjszakai zajterhelésre is panaszkodtak.
A kutatást végző CanCambria Hungary Kft. ugyanakkor cáfolta, hogy előzetes értesítés nélkül végeznének méréseket. A vállalat tájékoztatása szerint a november 15-én megkezdett munkálatok jelenlegi szakasza kizárólag szeizmikus vizsgálatokból áll, nem jár fúrással, szénhidrogén-kitermeléssel vagy rétegrepesztéssel.
Rendőröket vezényeltek a helyszínre
A pirtói tiltakozás miatt a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság több egysége is megjelent a helyszínen. A demonstrációhoz csatlakozó gazdák felszólították a vállalat munkatársait, hogy hagyják el a földterületeket. A helyszínre érkezett Nagy Ferenc, Pirtó polgármestere is, aki kiállt a földtulajdonosok mellett. Bár a településvezető megerősítette a vállalat állítását, miszerint a térségben nem terveznek palagáz-kitermelést, elfogadhatatlannak nevezte, hogy a munkagépek a tulajdonosok kifejezett tiltakozása ellenére hajtsanak be a földekre.
A polgármester végül a munkálatok beszüntetésére és a helyszín elhagyására kérte a cég munkatársait. Szerda estére a gépek levonultak a területről, így a gazdák tiltakozása eredményre vezetett. A konfliktus azonban ezzel aligha ért véget. A térségben már korábban is tartottak demonstrációt a szénhidrogén-kutatások ellen, a tiltakozók pedig országos moratóriumot követelnek.
A kialakult helyzet előzménye
A baon cikkes szerint november 15-én kezdődött meg a kiskunhalasi szénhidrogén-kutatás első aktív szakasza. A CanCambria Hungary Kft. korábban közleményben igyekezett tisztázni a folyamatokat, eloszlatva a palagáz-kitermeléssel és vízszennyezéssel kapcsolatos félelmeket. A cég részletezte azt is, mire számíthatnak a lakosok a következő hetekben a szénhidrogén-kutatások során. Ebben hangsúlyozták, hogy a jelenleg induló munkálatok sem fúrással, sem kitermeléssel, sem pedig rétegrepesztéssel nem járnak. Erről igyekezett a tázlári közmeghallgatáson is meggyőzni a hallgatóságot a cég képviselője, aki határozottan cáfolta, hogy előzetes értesítés nélkül végeznének méréseket a földterületeken.