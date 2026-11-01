Megmentenék a népszerű magyar tavat: Radnai Márk bejelentette a következő lépést – már a Balatont és a Velencei-tavat is számon kérik rajta

Újabb lépést jelentett be a Palatinus-tó megmentése érdekében Radnai Márk. A Tisza Párt politikusa Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy lezárult a tó jövőjéről indított társadalmi egyeztetés, és hamarosan szakmai munkacsoport alakul a szükséges intézkedések kidolgozására. A bejelentés ugyanakkor vitát is kiváltott: többen a Balaton és a Velencei-tó helyzetét kérték számon a politikuson, ugyanakkor volt olyan kommentelő is, aki védelmére kelt.

Fotó: Radnai Márk / Facebook

Radnai Márk szerint a Palatinus-tó generációk óta Esztergom, Dorog és a környező települések egyik legfontosabb természeti kincse, amelynek megőrzése nem csupán helyi, hanem térségi érdek. A Közhang felületén lebonyolított társadalmi egyeztetésre 35 településről érkeztek válaszok. A politikus szerint ez is azt mutatja, hogy a tó jövője jóval több embert érint, mint a közvetlen környezetében élőket.

Munkacsoport alakul a Palatinus-tó megmentésére

Radnai bejelentése szerint november 11-én munkacsoportot hoznak létre az érintett polgármesterek, önkormányzatok, tulajdonosok és vízügyi szakemberek részvételével. A testület legfontosabb feladata a tó vízpótlásának lehetséges megoldásait kidolgozni, megőrizni a természeti értékeket, valamint rendezni a tó használatának feltételeit. A politikus hangsúlyozta, hogy az elképzelésekhez konkrét felelősöket, határidőket és finanszírozási lehetőségeket is rendelni szeretnének. A szakmai egyeztetést később lakossági fórum követi, amelyen a helyiek is véleményezhetik a javaslatokat.

Már a Balatont és a Velencei-tavat is számon kérik Radnai Márkon

Radnai bejelentése alatt ugyanakkor több hozzászóló arra hívta fel a figyelmet, hogy nem kizárólag a Palatinus-tó helyzete igényel figyelmet. Az egyik kommentelő azt kérdezte, hogy a Balaton és a Velencei-tó esetében mikor készül hasonló akcióterv, hiszen ezeknek a tavaknak a megőrzése már országos jelentőségű kérdés. A hozzászóló az ipari vízfelhasználás problémáját is felvetette, és értetlenségének adott hangot amiatt, hogy szerinte az akkumulátorgyárak számára rendelkezésre áll a termeléshez szükséges víz, miközben egyes természetes víztestek vízhiánnyal küzdenek. Egy másik hozzászóló ennél rövidebben fogalmazott:

A Velencei tóval és a Balatonnal ki foglalkozik? Ott is nagy a baj

Akadt azonban olyan is, aki Radnai Márk védelmére kelt. Arra emlékeztetett, hogy a politikus Komárom-Esztergom vármegye 2-es számú választókerületének országgyűlési képviselője, a Palatinus-tó pedig éppen az általa képviselt térségben található. A kommentelő szerint természetes, hogy Radnai elsősorban a saját választókerületének problémáival foglalkozik. Bár Magyarországon számos más tó is megérdemelne hasonló egyeztetést, ezek megmentését nem feltétlenül tőle kellene elvárni.