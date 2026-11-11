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Új feladaton dolgozik az atomhivatal, egy reaktor üzemeltetője vár a válaszára

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Jövőre nyugdíjas korba kerül a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) oktatóreaktora, de még szükség lenne rá. A reaktor a nyáron már jól vizsgázott a nyári, időszakos biztonsági felülvizsgálatán.
B. H. L.
2026.11.11, 18:01
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A Pakson működő négy blokk mellett Magyarországon van két további atomreaktor is, mégpedig Budapesten. Ezeket azonban nem energiatermelésre, hanem elsősorban kutatásra és oktatásra telepítették.  Ám – ahogyan a paksiak – ezek is öregszenek.  

reaktor
Az OAH ismét egy reaktor további működéséről dönthet/Fotó: Kallus György

A csillebérci Budapesti Kutatóreaktor (BKR) üzemideje 2023-ban járt volna le, de a működési engedélyét az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) 2033 végéig már meghosszabbította. A meghosszabbítás feltétele a tízévenként kötelező biztonsági felülvizsgálat megfelelő eredmény volt. A kutatóreaktor névleges hőteljesítménye 100 megawatt.

Most a nála kisebb, legfeljebb 100 kilowatt teljesítményű oktatóreaktoron a sor. Ezt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) üzemelteti, de a működési engedélye csak 2027 június 30-ig szól. Az oktatóreaktort is tovább kívánja használni az üzemeltetője, ezért a BME a nyáron végrehajtotta a reaktor időszakos biztonsági felülvizsgálatát, kérte a működési engedély meghosszabbítását. Az üzemidő meghosszabbítására ez esetben is az OAH által elvégzendő tízévenként kötelező biztonsági felülvizsgálat után kerülhet sor. "A berendezés üzemeltetését a következő 20 évben is folytatni szeretnénk. Ennek – jelen tudásunk szerint – műszaki akadálya nincsen" - olvasható a BME honlapján.

Mire használják ezt a két reaktort?

A Budapesti Kutatóreaktor (BKR) fő feladata a neutronok előállítása. A reaktort a Budapest Neutron Centrum (BNC) tartja fenn, illetve koordinálja a berendezések hazai és nemzetközi tudományos célú felhasználását.

A kutatóreaktor és a neutroncentrum Magyarország és egyben Közép-Európa egyik legnagyobb kutatási infrastruktúrája a létesítmény honlapja szerint. A BKR orvosi izotópokat is előállít, ezeket daganatos megbetegedések diagnosztizálására és kezelésére használják. Az ipari célú izotópgyártásban is innovatív megoldásokat kínál.

A BME az oktatóreaktort elsősorban a reaktorhoz – mint sugárforráshoz – kapcsolódó

  • laboratóriumi,
  • valamint reaktorüzemeltetési gyakorlatok tartására,
  • továbbá kutatási célra neutron- és gamma-forrásként

használja. A berendezéshez radiokémiai, neutron- és reaktorfizikai, valamint sugárvédelmi laboratóriumok sora tartozik.

Milyen technológiát képvisel a kutató és az oktatóreaktor?  

A kutatóreaktor könnyű vízzel hűtött és moderált, VVR-típusú, szovjet tervezésű reaktor. 1959. március 25-e óta működik. Kezdeti teljesítménye 2 megawatt volt, a létesítmény azóta két több korszerűsítésen és teljesítménybővítésen ment át.  

A Russian Research Reactor Fuel Return program (RRRFR) keretében a BKR-ből is visszaszállították a nagy dúsítású fűtőelemeket Oroszországba. Az alacsony dúsítású fűtőelemre történő váltás 2009. és 2012. között történt. 2013-tól már alacsony dúsítású fűtőelemmel működik a kutatóreaktor.

A BME oktatási-kutatási célú nagyberendezése az 1971 óta működő, medence típusú oktató- és kutatóreaktor. Hűtőközege és moderátora könnyűvíz, reflektora víz és grafit.

 

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