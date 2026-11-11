Új feladaton dolgozik az atomhivatal, egy reaktor üzemeltetője vár a válaszára

A Pakson működő négy blokk mellett Magyarországon van két további atomreaktor is, mégpedig Budapesten. Ezeket azonban nem energiatermelésre, hanem elsősorban kutatásra és oktatásra telepítették. Ám – ahogyan a paksiak – ezek is öregszenek.

Az OAH ismét egy reaktor további működéséről dönthet/Fotó: Kallus György

A csillebérci Budapesti Kutatóreaktor (BKR) üzemideje 2023-ban járt volna le, de a működési engedélyét az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) 2033 végéig már meghosszabbította. A meghosszabbítás feltétele a tízévenként kötelező biztonsági felülvizsgálat megfelelő eredmény volt. A kutatóreaktor névleges hőteljesítménye 100 megawatt.

Most a nála kisebb, legfeljebb 100 kilowatt teljesítményű oktatóreaktoron a sor. Ezt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) üzemelteti, de a működési engedélye csak 2027 június 30-ig szól. Az oktatóreaktort is tovább kívánja használni az üzemeltetője, ezért a BME a nyáron végrehajtotta a reaktor időszakos biztonsági felülvizsgálatát, kérte a működési engedély meghosszabbítását. Az üzemidő meghosszabbítására ez esetben is az OAH által elvégzendő tízévenként kötelező biztonsági felülvizsgálat után kerülhet sor. "A berendezés üzemeltetését a következő 20 évben is folytatni szeretnénk. Ennek – jelen tudásunk szerint – műszaki akadálya nincsen" - olvasható a BME honlapján.

Mire használják ezt a két reaktort?

A Budapesti Kutatóreaktor (BKR) fő feladata a neutronok előállítása. A reaktort a Budapest Neutron Centrum (BNC) tartja fenn, illetve koordinálja a berendezések hazai és nemzetközi tudományos célú felhasználását.

A kutatóreaktor és a neutroncentrum Magyarország és egyben Közép-Európa egyik legnagyobb kutatási infrastruktúrája a létesítmény honlapja szerint. A BKR orvosi izotópokat is előállít, ezeket daganatos megbetegedések diagnosztizálására és kezelésére használják. Az ipari célú izotópgyártásban is innovatív megoldásokat kínál.

A BME az oktatóreaktort elsősorban a reaktorhoz – mint sugárforráshoz – kapcsolódó

laboratóriumi,

valamint reaktorüzemeltetési gyakorlatok tartására,

továbbá kutatási célra neutron- és gamma-forrásként

használja. A berendezéshez radiokémiai, neutron- és reaktorfizikai, valamint sugárvédelmi laboratóriumok sora tartozik.