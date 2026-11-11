Új feladaton dolgozik az atomhivatal, egy reaktor üzemeltetője vár a válaszára
A Pakson működő négy blokk mellett Magyarországon van két további atomreaktor is, mégpedig Budapesten. Ezeket azonban nem energiatermelésre, hanem elsősorban kutatásra és oktatásra telepítették. Ám – ahogyan a paksiak – ezek is öregszenek.
A csillebérci Budapesti Kutatóreaktor (BKR) üzemideje 2023-ban járt volna le, de a működési engedélyét az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) 2033 végéig már meghosszabbította. A meghosszabbítás feltétele a tízévenként kötelező biztonsági felülvizsgálat megfelelő eredmény volt. A kutatóreaktor névleges hőteljesítménye 100 megawatt.
Most a nála kisebb, legfeljebb 100 kilowatt teljesítményű oktatóreaktoron a sor. Ezt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) üzemelteti, de a működési engedélye csak 2027 június 30-ig szól. Az oktatóreaktort is tovább kívánja használni az üzemeltetője, ezért a BME a nyáron végrehajtotta a reaktor időszakos biztonsági felülvizsgálatát, kérte a működési engedély meghosszabbítását. Az üzemidő meghosszabbítására ez esetben is az OAH által elvégzendő tízévenként kötelező biztonsági felülvizsgálat után kerülhet sor. "A berendezés üzemeltetését a következő 20 évben is folytatni szeretnénk. Ennek – jelen tudásunk szerint – műszaki akadálya nincsen" - olvasható a BME honlapján.
Mire használják ezt a két reaktort?
A Budapesti Kutatóreaktor (BKR) fő feladata a neutronok előállítása. A reaktort a Budapest Neutron Centrum (BNC) tartja fenn, illetve koordinálja a berendezések hazai és nemzetközi tudományos célú felhasználását.
A kutatóreaktor és a neutroncentrum Magyarország és egyben Közép-Európa egyik legnagyobb kutatási infrastruktúrája a létesítmény honlapja szerint. A BKR orvosi izotópokat is előállít, ezeket daganatos megbetegedések diagnosztizálására és kezelésére használják. Az ipari célú izotópgyártásban is innovatív megoldásokat kínál.
A BME az oktatóreaktort elsősorban a reaktorhoz – mint sugárforráshoz – kapcsolódó
- laboratóriumi,
- valamint reaktorüzemeltetési gyakorlatok tartására,
- továbbá kutatási célra neutron- és gamma-forrásként
használja. A berendezéshez radiokémiai, neutron- és reaktorfizikai, valamint sugárvédelmi laboratóriumok sora tartozik.
Milyen technológiát képvisel a kutató és az oktatóreaktor?
A kutatóreaktor könnyű vízzel hűtött és moderált, VVR-típusú, szovjet tervezésű reaktor. 1959. március 25-e óta működik. Kezdeti teljesítménye 2 megawatt volt, a létesítmény azóta két több korszerűsítésen és teljesítménybővítésen ment át.
A Russian Research Reactor Fuel Return program (RRRFR) keretében a BKR-ből is visszaszállították a nagy dúsítású fűtőelemeket Oroszországba. Az alacsony dúsítású fűtőelemre történő váltás 2009. és 2012. között történt. 2013-tól már alacsony dúsítású fűtőelemmel működik a kutatóreaktor.
A BME oktatási-kutatási célú nagyberendezése az 1971 óta működő, medence típusú oktató- és kutatóreaktor. Hűtőközege és moderátora könnyűvíz, reflektora víz és grafit.