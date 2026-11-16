Életveszélyesen megfenyegették Magyar Pétert és Orbán Viktort: bombatámadást is kilátásba helyezett egy férfi – több magyar rendőrkapitányság is célpont volt

Elrendelte egy férfi letartóztatását november 16-án a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája, miután a gyanúsított rendőrkapitányságok elleni bombatámadásokkal, valamint Magyarország jelenlegi és volt miniszterelnökének megölésével fenyegetőzött. A férfi ellen a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt folytat nyomozást – közölte a Budapest Környéki Törvényszék.

Megfenyegették Magyar Pétert, lépett a rendőrség / Fotó: AFP

Az ügy november 14-én kezdődött, amikor a gyanúsított a segélyhívón keresztül kért rendőri intézkedést, mert egy helyi italozóban hagyta a pénztárcáját. A bejelentés során azonban nem ígértek neki azonnali helyszíni intézkedést, amire a férfi fenyegetőzéssel reagált.

A gyanúsított fegyverrel való fellépésre vonatkozó kijelentéseket tett, és életveszélyesen megfenyegette a kiérkező rendőröket.

Több rendőrkapitányságot is bombatámadással fenyegetett

A férfi a rendőrökkel szembeni fenyegetéseken túl azt is kilátásba helyezte, hogy bombatámadást intéz a Váci és a Keszthelyi Rendőrkapitányság, valamint budapesti rendőrkapitányságok ellen.

Emellett Magyarország jelenlegi és korábbi miniszterelnökét is életveszélyesen megfenyegette.

A történtek miatt a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt indított nyomozást.

December 16-ig rendelték el a letartóztatását

Az ügyészség a gyanúsított letartóztatását indítványozta. A férfi nem rendelkezik bejelentett munkahellyel, életkörülményei rendezetlenek. Az ügyészség szerint a cselekmény tárgyi súlya és a kiszabható büntetés mértéke miatt fennáll annak veszélye, hogy kényszerintézkedés nélkül

megszökne,

elrejtőzne,

vagy elérhetetlenné válna

a büntetőeljárás során.

Emellett annak is nagy az esélye, hogy újabb, szabadságvesztéssel büntetendő cselekményt követne el. A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája a férfi meghallgatását követően egyetértett az ügyészi indítvánnyal, és elrendelte a letartóztatását az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozandó határozatáig, de legfeljebb 2026. december 16-ig. A döntést az ügyész, a gyanúsított és a védő is tudomásul vette, így a végzés végleges és végrehajtható.