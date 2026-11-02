Fontos dátum közeledik a plug-in hibrid gépjármű tulajdonosok életében. November 30-áig minden 5P és 5N környezetvédelmi besorolású zöld rendszámot fehérre kell cserélni – figyelmeztetett Facebook-oldalán Köböl Anita kormányszóvivő.

Figyelmeztetést adott ki a Tisza-kormány: ezeknek az autóknak le kell cserélni a rendszámát, különben nem lehet használni őket a forgalomban – nagyon közel van a végső határidő / Fotó: AFP

A határidő lejárta után ezek a járművek közúti forgalomban már nem használhatók zöld rendszámmal, hatósági ellenőrzés során – ha mégse történne meg a csere – a rendszámot és a forgalmi engedélyt bevonják, illetve kezdeményezhetik a gépjármű forgalomból történő kivonását.

Új karakterű rendszám igénylése esetén 17 475 forint,

karakterazonos rendszám igénylése esetén 16 605 forint az átrendszámozás díja.

A tisztán elektromos gépjárművek a jövőben is mentességet élveznek gépjárműadó, valamint cégautóadó fizetési kötelezettsége alól, tulajdonosváltás esetén nem kell vagyonszerzési illetéket fizetni, külföldről behozott gépjármű esetén nincs regisztrációs díj.

Érdemes arra is figyelni, hogy az ingyenes parkolási lehetőség mely körzetekben marad érvényben. Budapest Főváros Közgyűlése például már 2024. novemberében döntött arról, hogy 2027. január 1-től megszünteti az ingyenes parkolást a zöld rendszámú gépjárművek esetében.

Több mint 32 ezer autót érint még a rendszámcsere – erre kell figyelni

A zöld rendszámokra vonatkozó szabályozás még 2024. szeptember 1-jén változott meg, amikor a plug-in hibridek és a növelt hatótávolságú hibridek elveszítették jogosultságukat a különleges rendszámtáblára. Azóta kizárólag a tisztán elektromos (5E) és a nulla emissziós (5Z) besorolású járművek kaphatnak zöld rendszámot. A korábban kiadott táblák lecserélésére azonban több mint kétéves átmeneti időszakot biztosítottak.

A Digitális Magyarország Ügynökség tájékoztatása szerint

jelenleg még 32 325 olyan érintett plug-in hibrid található a nyilvántartásban, amely zöld rendszámmal rendelkezik, és forgalomban van vagy ideiglenesen kivonták onnan.

Ez a szám 2024 szeptemberében még 38 556 volt.

Ahogyan a kormányszóvivő is írta, az autósok kétféle megoldás közül választhatnak. Kérhetnek teljesen új betű- és számkombinációjú fehér rendszámot, ami új forgalmi engedély kiállításával is jár, vagy megtarthatják a korábbi karaktereket, és kizárólag a rendszámtábla színe változik. Utóbbi esetben nem szükséges új forgalmi engedély, viszont kétszer kell személyesen megjelenni a kormányablakban: először a kérelem benyújtásakor, majd az elkészült rendszám átvételekor.