Itt a döntés: áramdrágulás jöhet Magyarországon, ön is benne lehet? – már látszik, hol lehet 10-szeres áremelés
Jövőre a legtöbb díjkategóriában jelentősen csökkennek a hazai villamosenergia-rendszer átlagos használati díjai – döntött a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH). A díjak megállapításához meghatározta, hogy 2027-ben melyek azok az indokolt költségek, amelyek megjelenhetnek a villamos energia rendszerhasználati díjaiban.
A tájékoztatás szerint a csökkenés annak köszönhető, hogy
- a korábbinál kedvezőbbé vált az az árkörnyezet,
- továbbá okozathelysebbé vált az a költségkiosztás,
amely a hálózati veszteség és a villamos energia rendszer egyensúlyát biztosító tartalékkapacitások beszerzésére hat.
Az ipari fogyasztókat érintő feszültségszinteken az átlagos (elosztói és átviteli) tarifák 43-55 százalékkal esik 2027-ben. Ez – emeli ki a hivatal – jelentősen hozzájárul a hazai cégek régiós versenyképességének növeléséhez.
A nagyobb fix díj segíti a hálózat fenntartását
Az alapdíj már okozathelyesen tartalmazza a mérés, a leolvasás és ügyfélszolgálati költségeket. Intézkedéseivel a hivatal erősíteni kívánja a hálózatok állandó költségeit fedezni hivatott fix díjak (alapdíj, teljesítménydíj) szerepét és egyúttal csökkenteni a hálózati forgalmi díjak arányát. A fix díjak ugyanis jobban kifejezik a hálózat rendelkezésre állási szolgáltatását, egyben jobb kapacitásgazdálkodásra ösztönzik a felhasználókat.
Ezt a megfontolást tükrözi a hivatal által közzétett tarifatáblázat is.
Kiderül belőle, hogy az alapdíj az átviteli rendszer és az elosztóhálózat esetében is nő, lényegében duplázódik.
Az előbbit a felhasználó a Mavirnak, az utóbbit hálózati (elosztó-) társaságnak fizeti. Viszont a teljesítménydíjak mindkét esetben esnek. Vagyis a változás arra ösztönöz, hogy a magasabb alapdíj kifizetése után már kisebb tehernek tekintsük, ha a korábbinál több áramot szállíttatunk a hálózaton.
A MEKH jövőre tovább vizsgálja a fix díjak és a többzónaidős tarifák szerepét és az elemzési eredmények kiértékelése után dönt.
Jövőre változnak a hálózathasználat egyéb adminisztrációs szolgáltatásaihoz kapcsolódó különdíjak is. A legtöbb esetben követik az inflációt.
És most jön a nagy pofon
Fájdalmas következtetésre jutott a MEKH, amikor felülvizsgálta azokat a normatív csatlakozási díjakat is, amelyeket a kis- és középfeszültségű vételezési irányú csatlakozásoknál alkalmaznak. Lényegében
- a kisfeszültségű, okosmérős idősoros (KIF IV.)
- A közép- és kisközépfeszültségű profilos (KÖF/KIF I.)
- A kisfeszültségű profilos (KIF I.)
- És a kisfeszültségű vezérelt profilos (éjszakai áram) (KIF II.)
elszámolású ügyfelekről van szó.
Tízszeres és ötszörös drágulás a rendszerhasználati díja egy csoportjánál
Ezek a díjak gyakorlatilag 2016 óta nem változtak. A változatlanság miatt, és mert az elmúlt évek jelentős áremelkedései miatt a csatlakozási díj korábbi, 35 százalékos fedezettségi szintje jóval 20 százalék alá csökkent a hivatal a következő döntés hozta: a 2027-es alapdíjat esetében 24 százalékos, a közcélú vezetékdíj esetében 26 százalékos fedezettségi szintet kell elérni.
A csatlakozási költségek csatlakozási díjjal nem fedezett része a rendszerhasználati díjakat növeli.
A MEKH táblázata alapján a felsorolt négy kategóriából az első háromban egységesen 14376 forint lesz az alapdíj. Ez a KIF IV. És a KIF I. kategóriában jelenleg érvényes évi 1446 forintnak a tízszerese, míg a KÖF/KIF I kategóriában ötszörös az emelkedés. Az éjszakai áramosok alapdíja (KIF II) 474 forintról 4760 forintra emelkedik, tehát itt is tízszeres a növekedés.
Ez nem az inflációkövetésről szól
Az inflációkövetés a közölt emelésnek a töredékét sem indokolja: amiatt a 1446 forintból például csak 2580-2590 forint lenne. Igaz, a MEKH nem is a pénz romlására, hanem a fedezet csökkenésére, feljebb pedig arra hivatkozott, hogy a díjon belül a fix elemre kerül a hangsúly fogyasztásarányos számlázás helyett. Ezt alá is támasztja a táblázata következő oszlopa. Kiolvasható belőle, hogy a teljesítményarányos díjak alacsonyabbak lesznek, a kategóriák felsorolás sorrendjében 6, 58, 6 és 8 százalékkal. Sőt, még az úgynevezett meddő energia díja is szelídül. Mindazonáltal a fix díjak emelésének és a forgalmi díjak csökkenésének összevetéséből alapértelmezésben nem olvasható ki, hogy egy-egy felhasználó számlája hogyan fog változni.