Jövőre a legtöbb díjkategóriában jelentősen csökkennek a hazai villamosenergia-rendszer átlagos használati díjai – döntött a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH). A díjak megállapításához meghatározta, hogy 2027-ben melyek azok az indokolt költségek, amelyek megjelenhetnek a villamos energia rendszerhasználati díjaiban.

Átalakul a rendszerhasználati díj szerkezete/Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

A tájékoztatás szerint a csökkenés annak köszönhető, hogy

a korábbinál kedvezőbbé vált az az árkörnyezet,

továbbá okozathelysebbé vált az a költségkiosztás,

amely a hálózati veszteség és a villamos energia rendszer egyensúlyát biztosító tartalékkapacitások beszerzésére hat.

Az ipari fogyasztókat érintő feszültségszinteken az átlagos (elosztói és átviteli) tarifák 43-55 százalékkal esik 2027-ben. Ez – emeli ki a hivatal – jelentősen hozzájárul a hazai cégek régiós versenyképességének növeléséhez.

A nagyobb fix díj segíti a hálózat fenntartását

Az alapdíj már okozathelyesen tartalmazza a mérés, a leolvasás és ügyfélszolgálati költségeket. Intézkedéseivel a hivatal erősíteni kívánja a hálózatok állandó költségeit fedezni hivatott fix díjak (alapdíj, teljesítménydíj) szerepét és egyúttal csökkenteni a hálózati forgalmi díjak arányát. A fix díjak ugyanis jobban kifejezik a hálózat rendelkezésre állási szolgáltatását, egyben jobb kapacitásgazdálkodásra ösztönzik a felhasználókat.

Ezt a megfontolást tükrözi a hivatal által közzétett tarifatáblázat is.

Kiderül belőle, hogy az alapdíj az átviteli rendszer és az elosztóhálózat esetében is nő, lényegében duplázódik.

Az előbbit a felhasználó a Mavirnak, az utóbbit hálózati (elosztó-) társaságnak fizeti. Viszont a teljesítménydíjak mindkét esetben esnek. Vagyis a változás arra ösztönöz, hogy a magasabb alapdíj kifizetése után már kisebb tehernek tekintsük, ha a korábbinál több áramot szállíttatunk a hálózaton.

A MEKH jövőre tovább vizsgálja a fix díjak és a többzónaidős tarifák szerepét és az elemzési eredmények kiértékelése után dönt.

Jövőre változnak a hálózathasználat egyéb adminisztrációs szolgáltatásaihoz kapcsolódó különdíjak is. A legtöbb esetben követik az inflációt.