Kapitány István most hirdette ki a rendszerhasználati díj brutális változását: nem erre számított a lakosság – a cégek örülhetnek igazán
Jelentős változás jön a magyarországi áramhálózat használatáért fizetendő díjakban: átlagosan 55 százalékkal csökkennek a vállalkozások rendszerhasználati díjai. A módosítás célja a magyar cégek energiaköltségeinek mérséklése és versenyképességük javítása – közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető egy Facebook Reels-videóban arról beszélt, hogy az elmúlt években jelentős aránytalanságok alakultak ki az áramhálózat használatáért fizetendő díjakban. Állítása szerint a korábbi kormány a költségek jelentős részét a vállalkozásokra terhelte, ami hozzájárult ahhoz, hogy a magyar cégek európai összehasonlításban is magas áramárakkal szembesültek.
Az energiahivatal döntött a rendszerhasználati díjak átalakításáról
Kapitány István tájékoztatása szerint a kormánytól független Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) felülvizsgálta a rendszerhasználati díjakat, és új díjszabásról döntött.
Ennek eredményeként a vállalkozások átlagosan mintegy 55 százalékos díjcsökkentésre számíthatnak.
A miniszter szerint a változás a cégek számára alacsonyabb működési költségeket, versenyképesebb működést és nagyobb gazdasági mozgásteret jelenthet. A bejelentésből ugyanakkor egyelőre nem derült ki, hogy az egyes vállalkozástípusok és fogyasztási kategóriák esetében pontosan mekkora lesz a mérséklés, illetve mikortól lép életbe az új díjszabás.
Így érintik a változások a háztartásokat
A változások a háztartásokat is érintik, a miniszter azonban hangsúlyozta: a lakossági fogyasztóknak nem kell többet fizetniük az áramért.
A díjak átalakításával járó lakossági változásokat kompenzáció ellensúlyozza, amely a villanyszámlákon is megjelenik. A rezsicsökkentett, kilowattóránként 36 forintos áramár továbbra is megmarad.
Kapitány István szerint az átalakítás célja egy igazságosabb és átláthatóbb díjrendszer kialakítása, amely egyszerre mérsékli a vállalkozások terheit és biztosítja a háztartások rezsivédelmének fenntartását. A miniszter kiemelte: az olcsóbb energia nemcsak a családok számára fontos, hanem a magyar gazdaság versenyképességének is alapvető feltétele.
Nem mindenki jár jól: akár tízszeresére is nőhet egyes díjtételek összege
A rendszerhasználati díjak átalakításának ugyanakkor lesznek vesztesei is: mint a Világgazdaság oldalán összeállításunkban bemutattuk, a MEKH felülvizsgálata nyomán bizonyos fogyasztói kategóriákban jelentősen emelkednek a fizetendő díjak.
A változás négy ügyfélcsoportot érint:
- a kisfeszültségű, okosmérős idősoros (KIF IV.),
- a közép- és kisfeszültségű profilos (KÖF/KIF I.),
- a kisfeszültségű profilos (KIF I.), valamint
- a vezérelt, vagyis éjszakai áramot használó (KIF II.) fogyasztókat.
A MEKH indoklása szerint az érintett normatív csatlakozási díjak gyakorlatilag 2016 óta változatlanok voltak. Eközben az elmúlt évek jelentős áremelkedései miatt a csatlakozási költségek korábbi, 35 százalékos fedezettségi szintje 20 százalék alá csökkent. A hivatal ezért úgy döntött, hogy a 2027-es alapdíjak esetében 24, a közcélú vezetékdíjaknál pedig 26 százalékos fedezettségi szintet kell elérni. A csatlakozási költségek díjakkal nem fedezett része ugyanis a rendszerhasználati díjakban jelenik meg.
A MEKH táblázata alapján a négy érintett kategóriából háromban egységesen évi 14 376 forintra emelkedik az alapdíj. Ez a KIF IV. és a KIF I. kategóriában a jelenlegi 1446 forintos összeg közel tízszerese, míg a KÖF/KIF I. kategóriában ötszörös emelést jelent.
Az éjszakai áramot használó, KIF II. kategóriába tartozó fogyasztóknál 474 forintról 4760 forintra nő az éves alapdíj, ami szintén tízszeres drágulás.