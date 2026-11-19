Jelentős változás jön a magyarországi áramhálózat használatáért fizetendő díjakban: átlagosan 55 százalékkal csökkennek a vállalkozások rendszerhasználati díjai. A módosítás célja a magyar cégek energiaköltségeinek mérséklése és versenyképességük javítása – közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető egy Facebook Reels-videóban arról beszélt, hogy az elmúlt években jelentős aránytalanságok alakultak ki az áramhálózat használatáért fizetendő díjakban. Állítása szerint a korábbi kormány a költségek jelentős részét a vállalkozásokra terhelte, ami hozzájárult ahhoz, hogy a magyar cégek európai összehasonlításban is magas áramárakkal szembesültek.

Kapitány István a rendszerhasználati díjak csökkenését jelentette be a vállalkozások számára

Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Az energiahivatal döntött a rendszerhasználati díjak átalakításáról

Kapitány István tájékoztatása szerint a kormánytól független Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) felülvizsgálta a rendszerhasználati díjakat, és új díjszabásról döntött.

Ennek eredményeként a vállalkozások átlagosan mintegy 55 százalékos díjcsökkentésre számíthatnak.

A miniszter szerint a változás a cégek számára alacsonyabb működési költségeket, versenyképesebb működést és nagyobb gazdasági mozgásteret jelenthet. A bejelentésből ugyanakkor egyelőre nem derült ki, hogy az egyes vállalkozástípusok és fogyasztási kategóriák esetében pontosan mekkora lesz a mérséklés, illetve mikortól lép életbe az új díjszabás.

Így érintik a változások a háztartásokat

A változások a háztartásokat is érintik, a miniszter azonban hangsúlyozta: a lakossági fogyasztóknak nem kell többet fizetniük az áramért.

A díjak átalakításával járó lakossági változásokat kompenzáció ellensúlyozza, amely a villanyszámlákon is megjelenik. A rezsicsökkentett, kilowattóránként 36 forintos áramár továbbra is megmarad.

Kapitány István szerint az átalakítás célja egy igazságosabb és átláthatóbb díjrendszer kialakítása, amely egyszerre mérsékli a vállalkozások terheit és biztosítja a háztartások rezsivédelmének fenntartását. A miniszter kiemelte: az olcsóbb energia nemcsak a családok számára fontos, hanem a magyar gazdaság versenyképességének is alapvető feltétele.