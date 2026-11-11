Nem mindenkitől kellene elvenni a rezsicsökkentést, hanem elsőként azoktól, akik milliókat keresnek, és támogatás nélkül is gond nélkül kifizetnék a magasabb energiaárakat – erről beszélt Holoda Attila energetikai szakértő a Money Talks című műsorban. Szerinte a jelenlegi rendszer azért szorul átalakításra, mert ugyanaz a kedvezményes energiamennyiség jár a tehetős háztartásoknak, mint azoknak, akiknek már a mostani számlák kifizetése is nehézséget okoz.

Kimondták: tőlük vennék el először a rezsicsökkentést, de a rendszerhasználati díjhoz nem szabad nyúlni – „Könnyedén kifizetnék a nagyobb energiaárat” / Fotó: Forrás: VG

A milliomosoktól venné el először a rezsikedvezményt

„Tudom én azt, hogy a magyar fogyasztóknak egy jelentős része még azt a mostani rezsit is nehezen tudja megfizetni” – hangsúlyozta Holoda. Ugyanakkor szerinte vannak olyan fogyasztók, akik milliókat keresnek, mégis változatlanul jogosultak a rezsicsökkentett mennyiségre.

Ezektől kellene elvenni, hiszen ők nincsenek erre rászorulva, könnyedén kifizetnék a nagyobb energiaárat is, és akkor több jutna azoknak, akik viszont rászorulnak erre

– jelentette ki. Az energetikai szakértő tehát nem általános lakossági áremelést sürgetett, hanem azt, hogy a támogatás oda kerüljön, ahol valóban szükség van rá. Konkrét jövedelemhatárt vagy az átalakítás menetrendjét nem nevezte meg.

Holoda szerint az alapvető probléma az, hogy a rezsicsökkentés 2013-ban kialakított rendszere hosszú időre befagyasztotta a lakossági energiaárakat, miközben a gazdaság minden más területén jelentősen nőttek a költségek. A 2022-es energiaválság idején ugyan bevezettek egy magasabb árszintet az átlag feletti fogyasztásra, több szolgáltatási területhez azonban akkor sem nyúltak hozzá.

A rendszerhasználati díj eltörlése nem megoldás

A szakértő külön bírálta azokat a politikai elképzeléseket, amelyek a rendszerhasználati díj eltörlésével csökkentenék a rezsiszámlákat. Mint fogalmazott, az energia beszerzése vagy előállítása csak az egyik költség: az áramot és a földgázt el is kell juttatni a fogyasztókhoz, amihez folyamatosan működtetett és karbantartott hálózatokra van szükség.

Szerinte félrevezető az az érv, hogy a hálózatot egyszer már megépítették, ezért a használatáért nem kellene tovább fizetni.

Egy ház vagy egy autó fenntartása sem válik ingyenessé attól, hogy az építését vagy megvásárlását már kifizették. „Politikailag meg lehet határozni valaminek az árát, de a költségét a politikai döntés nem fogja eltüntetni” – figyelmeztetett. Úgy véli, a mesterségesen alacsonyan tartott díjak miatt egyre kevesebb jutott a villamosenergia-, a gáz-, a távhő- és a víziközmű-rendszerek karbantartására. Ez hosszabb távon a szolgáltatások állapotát és az új beruházások megvalósulását is veszélyezteti.