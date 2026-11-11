Deviza
EUR/HUF364,83 +0,11% USD/HUF328,95 +0,82% GBP/HUF436,68 +0,26% CHF/HUF394,79 -0,2% PLN/HUF82,74 -0,2% RON/HUF68,25 +0,06% CZK/HUF14,97 +0% EUR/HUF364,83 +0,11% USD/HUF328,95 +0,82% GBP/HUF436,68 +0,26% CHF/HUF394,79 -0,2% PLN/HUF82,74 -0,2% RON/HUF68,25 +0,06% CZK/HUF14,97 +0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX146 591,85 +1,39% MTELEKOM2 920 -0,21% MOL4 950 +3,51% OTP42 500 +1,05% RICHTER13 150 +1,15% OPUS195,4 -0,81% ANY5 730 +0,88% AUTOWALLIS116,5 +1,3% WABERERS4 070 -3,1% BUMIX8 496,13 -0,37% CETOP4 869,97 -0,42% CETOP NTR3 147,06 -0,42% BUX146 591,85 +1,39% MTELEKOM2 920 -0,21% MOL4 950 +3,51% OTP42 500 +1,05% RICHTER13 150 +1,15% OPUS195,4 -0,81% ANY5 730 +0,88% AUTOWALLIS116,5 +1,3% WABERERS4 070 -3,1% BUMIX8 496,13 -0,37% CETOP4 869,97 -0,42% CETOP NTR3 147,06 -0,42%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Kimondták: tőlük vennék el először a rezsicsökkentést, de a rendszerhasználati díjhoz nem szabad nyúlni – „Könnyedén kifizetnék a nagyobb energiaárat”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Alaposan át kellene alakítani a rezsicsökkentés rendszerét, méghozzá úgy, hogy elsőként a milliós jövedelmű magyaroktól vonják meg a kedvezményt – jelentette ki Holoda Attila energetikai szakértő a Money Talks című műsorban. Szerinte a tehetősebb háztartások támogatása helyett a rászorulókra kellene fordítani a forrásokat, a rendszerhasználati díj eltörlése viszont súlyos hiba lenne.
VG
2026.11.11, 20:11
Frissítve: 2026.11.11, 20:43
Szóljon hozzá!

Nem mindenkitől kellene elvenni a rezsicsökkentést, hanem elsőként azoktól, akik milliókat keresnek, és támogatás nélkül is gond nélkül kifizetnék a magasabb energiaárakat – erről beszélt Holoda Attila energetikai szakértő a Money Talks című műsorban. Szerinte a jelenlegi rendszer azért szorul átalakításra, mert ugyanaz a kedvezményes energiamennyiség jár a tehetős háztartásoknak, mint azoknak, akiknek már a mostani számlák kifizetése is nehézséget okoz.

Kimondták: tőlük vennék el először a rezsicsökkentést, de a rendszerhasználati díjhoz nem szabad nyúlni – „Könnyedén kifizetnék a nagyobb energiaárat”
Kimondták: tőlük vennék el először a rezsicsökkentést, de a rendszerhasználati díjhoz nem szabad nyúlni – „Könnyedén kifizetnék a nagyobb energiaárat” / Fotó: Forrás: VG

A milliomosoktól venné el először a rezsikedvezményt

„Tudom én azt, hogy a magyar fogyasztóknak egy jelentős része még azt a mostani rezsit is nehezen tudja megfizetni” – hangsúlyozta Holoda. Ugyanakkor szerinte vannak olyan fogyasztók, akik milliókat keresnek, mégis változatlanul jogosultak a rezsicsökkentett mennyiségre.

Ezektől kellene elvenni, hiszen ők nincsenek erre rászorulva, könnyedén kifizetnék a nagyobb energiaárat is, és akkor több jutna azoknak, akik viszont rászorulnak erre

– jelentette ki. Az energetikai szakértő tehát nem általános lakossági áremelést sürgetett, hanem azt, hogy a támogatás oda kerüljön, ahol valóban szükség van rá. Konkrét jövedelemhatárt vagy az átalakítás menetrendjét nem nevezte meg.

Holoda szerint az alapvető probléma az, hogy a rezsicsökkentés 2013-ban kialakított rendszere hosszú időre befagyasztotta a lakossági energiaárakat, miközben a gazdaság minden más területén jelentősen nőttek a költségek. A 2022-es energiaválság idején ugyan bevezettek egy magasabb árszintet az átlag feletti fogyasztásra, több szolgáltatási területhez azonban akkor sem nyúltak hozzá.

A rendszerhasználati díj eltörlése nem megoldás

A szakértő külön bírálta azokat a politikai elképzeléseket, amelyek a rendszerhasználati díj eltörlésével csökkentenék a rezsiszámlákat. Mint fogalmazott, az energia beszerzése vagy előállítása csak az egyik költség: az áramot és a földgázt el is kell juttatni a fogyasztókhoz, amihez folyamatosan működtetett és karbantartott hálózatokra van szükség.

Szerinte félrevezető az az érv, hogy a hálózatot egyszer már megépítették, ezért a használatáért nem kellene tovább fizetni. 

Egy ház vagy egy autó fenntartása sem válik ingyenessé attól, hogy az építését vagy megvásárlását már kifizették. „Politikailag meg lehet határozni valaminek az árát, de a költségét a politikai döntés nem fogja eltüntetni” – figyelmeztetett. Úgy véli, a mesterségesen alacsonyan tartott díjak miatt egyre kevesebb jutott a villamosenergia-, a gáz-, a távhő- és a víziközmű-rendszerek karbantartására. Ez hosszabb távon a szolgáltatások állapotát és az új beruházások megvalósulását is veszélyezteti.

Egy hónapja nincs energetikai államtitkár

Holoda szerint a helyzet rendezését az is nehezíti, hogy nagyjából négy hete betöltetlen az energetikai államtitkári poszt. A minisztérium ugyan tovább működik a helyettes államtitkárok révén, de hiányzik az a vezető, aki összefogja a szakterületeket, és közvetít a szakmai apparátus, valamint a kormány között – különösen a téli gázellátásra való felkészülés idején.

A szakértő szerint megfelelő jelöltet azért is nehéz találni, mert az energetikai vállalatoknál magasak a fizetések, így egy tapasztalt szakembernek anyagilag sem feltétlenül vonzó az állami megbízatás. Ráadásul úgy látja, hogy 

a politikai szempontok továbbra is gyakran felülírják a szakmai érveket. 

„Nagyon nehéz összekötött lábbal táncolni” – jellemezte a leendő államtitkár mozgásterét, és nagyobb szakmai önállóságot sürgetett.

Holoda a rezsicsökkentés hosszabb távú alternatívájaként a lakóépületek energetikai korszerűsítését is kiemelte. Szerinte a támogatások nagyobb részét olyan beruházásokra kellene fordítani, amelyek mellett a háztartások tartósan kevesebb energiával tudják biztosítani ugyanazt a komfortot: például megfelelő szigeteléssel, nyílászárócserével vagy elavult fűtési berendezések korszerűsítésével.

Szóljon hozzá!
rezsicsökkentés
Tisza-kormány
energiaárak
rendszerhasználati díj

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu