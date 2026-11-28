Az Európai Unióban Romániában nőtt a legnagyobb mértékben a bruttó állóeszköz-felhalmozás volumene az idei második negyedévben, miközben Magyarország a rangsor utolsó helyén végzett. Az Eurostat adatai szerint keleti szomszédunknál 17,6 százalékos növekedést, hazánkban pedig 6,6 százalékos visszaesést mértek éves összevetésben. A két ország között 24,2 százalékpontos különbség alakult ki, ráadásul a régió többi országában is kedvezőbb folyamatok zajlottak, mint Magyarországon.

Románia hosszabb távú kilátásait javíthatja a Fekete-tengeren megvalósuló Neptun Deep földgázprojekt is / Fotó: esfera

A második negyedévben így alakult a bruttó állóeszköz-felhalmozás volumenének éves változása a térségben:

Románia: 17,6 százalék,

Szlovénia: 14,4 százalék,

Lengyelország: 8,9 százalék,

Csehország: 6,4 százalék,

Szerbia: 3,3 százalék,

Horvátország: 1,5 százalék,

Ausztria: 1 százalék,

Szlovákia: 1 százalék,

Magyarország: –6,6 százalék.

Az Európai Unió átlaga eközben 2,4 százalékos növekedést mutatott. A magyar gazdaság tehát nemcsak a román teljesítménytől maradt el jelentősen, hanem a régiós és az uniós tendenciával is szembement.

Százmilliárd lej felett járnak a román beruházások

A román statisztikai hivatal (INS) saját adatai is látványos élénkülésről árulkodnak. Az idei első fél évben 100,5 milliárd lej, azaz megközelítőleg 20 milliárd euró értékben valósultak meg nettó beruházások a román gazdaságban, ami reálértéken 11,9 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest – számolt be a román állami hírügynökség, az Agerpres. A második negyedévben ráadásul tovább gyorsult a növekedés, a nettó beruházások volumene 17,8 százalékkal emelkedett. Ezen belül

az új építési beruházásoké 21,5 százalékkal

a gépek és a járművek beszerzéséé pedig 18,1 százalékkal

bővült. A román beruházási hullám tehát nem kizárólag az építőipar teljesítményében mutatkozik meg, hanem a termelőeszközök beszerzésében is. Utóbbinak különösen nagy jelentősége lehet a gazdaság későbbi teljesítménye szempontjából, hiszen a technológiai fejlesztések és a termelési kapacitások bővítése hozzájárulhatnak a vállalatok termelékenységének javulásához.