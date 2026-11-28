Iszonyatosan elverte Románia Magyarországot: az egész Európai Unióban éllovas lett a szomszédunk – látványosan szétnyílt az olló ebben az ágazatban
Az Európai Unióban Romániában nőtt a legnagyobb mértékben a bruttó állóeszköz-felhalmozás volumene az idei második negyedévben, miközben Magyarország a rangsor utolsó helyén végzett. Az Eurostat adatai szerint keleti szomszédunknál 17,6 százalékos növekedést, hazánkban pedig 6,6 százalékos visszaesést mértek éves összevetésben. A két ország között 24,2 százalékpontos különbség alakult ki, ráadásul a régió többi országában is kedvezőbb folyamatok zajlottak, mint Magyarországon.
A második negyedévben így alakult a bruttó állóeszköz-felhalmozás volumenének éves változása a térségben:
- Románia: 17,6 százalék,
- Szlovénia: 14,4 százalék,
- Lengyelország: 8,9 százalék,
- Csehország: 6,4 százalék,
- Szerbia: 3,3 százalék,
- Horvátország: 1,5 százalék,
- Ausztria: 1 százalék,
- Szlovákia: 1 százalék,
- Magyarország: –6,6 százalék.
Az Európai Unió átlaga eközben 2,4 százalékos növekedést mutatott. A magyar gazdaság tehát nemcsak a román teljesítménytől maradt el jelentősen, hanem a régiós és az uniós tendenciával is szembement.
Százmilliárd lej felett járnak a román beruházások
A román statisztikai hivatal (INS) saját adatai is látványos élénkülésről árulkodnak. Az idei első fél évben 100,5 milliárd lej, azaz megközelítőleg 20 milliárd euró értékben valósultak meg nettó beruházások a román gazdaságban, ami reálértéken 11,9 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest – számolt be a román állami hírügynökség, az Agerpres. A második negyedévben ráadásul tovább gyorsult a növekedés, a nettó beruházások volumene 17,8 százalékkal emelkedett. Ezen belül
- az új építési beruházásoké 21,5 százalékkal
- a gépek és a járművek beszerzéséé pedig 18,1 százalékkal
bővült. A román beruházási hullám tehát nem kizárólag az építőipar teljesítményében mutatkozik meg, hanem a termelőeszközök beszerzésében is. Utóbbinak különösen nagy jelentősége lehet a gazdaság későbbi teljesítménye szempontjából, hiszen a technológiai fejlesztések és a termelési kapacitások bővítése hozzájárulhatnak a vállalatok termelékenységének javulásához.
Miközben Romániában építkeznek, Magyarországon már negyedik éve tart a visszaesés
A hét elején közzétett magyar beruházási adatok alapján hazánkban a harmadik negyedévben tovább romlott a helyzet. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) jelentése szerint a nemzetgazdasági beruházások volumene 11,4 százalékkal zuhant éves összevetésben, az előző negyedévhez képest pedig 2,8 százalékkal mérséklődött.
Az év első kilenc hónapjában összességében 7,5 százalékkal esett vissza a beruházások volumene. A legnagyobb mértékben a feldolgozóipar járult hozzá a csökkenéshez, miközben mind a vállalkozások, mind a költségvetési szervezetek beruházási teljesítménye romlott. A háztartások beruházásai és az energetikai fejlesztések ugyanakkor kedvezőbben alakultak.
A hosszabb távú folyamatok még aggasztóbbak. A KSH adatai szerint a magyarországi beruházások szezonálisan kiigazított volumene az idei harmadik negyedévben már 26,6 százalékkal elmaradt a 2021-es negyedévek átlagától. Vagyis a magyar gazdaság beruházási teljesítményének több mint negyede eltűnt az öt évvel ezelőtti szinthez képest.
Kármán András pénzügyminiszter a friss adatokra reagálva egyebek mellett a korábbi kormányzati beruházások felülvizsgálatával és leállításával indokolta a visszaesést. A tárcavezető szerint az uniós források érkezése és a vállalati bizalom javulása teremtheti meg a későbbi fordulat alapját. Arra ugyanakkor ő is felhívta a figyelmet, hogy a beruházási döntések és a tényleges kivitelezés megkezdése között akár évek is eltelhetnek.
Mélyponton a magyar beruházások: az elemzők szerint jövőre is nehéz lesz talpra állni
Egyelőre nem látnak esélyt gyors fordulatra a magyar gazdaságban az elemzők, a javulásra akár jövő év második feléig is várni kell. A beruházások visszaesését elsősorban a nagy ipari fejlesztések lezárása és az állami projektek elmaradása okozza, de akad egy terület, ahol már megindult a növekedés.
Romániában az uniós milliárdok tartják lendületben a beruházásokat
A magyar–román összehasonlítás egyik legérdekesebb eleme, hogy a kiugró beruházási teljesítmény ellenére Románia gazdasága sincs jó állapotban. Az Európai Bizottság november 17-én közzétett őszi előrejelzése szerint a román GDP idén 0,3 százalékkal zsugorodhat, az éves átlagos infláció pedig elérheti a 7,9 százalékot. Az államháztartás hiánya a GDP 6 százaléka körül alakulhat.
A költségvetési kiigazítás visszafogja a lakossági fogyasztást, az uniós helyreállítási alapból finanszírozott állami beruházások felpörgése azonban részben ellensúlyozza ennek negatív gazdasági hatásait.
Brüsszel arra számít, hogy a román gazdaság jövőre 1,8, 2028-ban pedig 2,2 százalékkal növekedhet. A kilábalást a fogyasztás helyreállása mellett a magánberuházások fokozatos élénkülése is támogathatja. Románia hosszabb távú kilátásait javíthatja a Fekete-tengeren megvalósuló Neptun Deep földgázprojekt is, amely az Európai Bizottság szerint a román export bővüléséhez is hozzájárulhat.
Nemcsak a jelenlegi, hanem a következő évek gazdasági növekedése is múlhat a beruházásokon
A tartós magyarországi beruházási visszaesés azért is jelent komoly kockázatot, mert annak hatásai nem korlátozódnak az adott negyedév gazdasági teljesítményére. Az elmaradó építkezések rövid távon az építőipari vállalkozások megrendelésállományát és foglalkoztatását veszélyeztethetik, a vállalati fejlesztések elhalasztása pedig hosszabb távon a termelékenység növekedését is fékezheti. Magyarország számára ezért kulcskérdés lesz, hogy a felszabaduló európai uniós források milyen gyorsan jelennek meg tényleges beruházások formájában, illetve sikerül-e ismét fejlesztésekre ösztönözni a hazai vállalkozásokat. A román példa mindenesetre jól mutatja, hogy még
- szigorú költségvetési politika
- és gyenge lakossági fogyasztás
mellett is lehetséges a beruházási aktivitás erőteljes növelése, amennyiben rendelkezésre állnak a fejlesztésekhez szükséges források.