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Történelmi pillanat: több évtized után újra Magyarországon gyártják a Rubik-kockát, rögtön egy magyar tulajdonú gyárban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Hazatért az ikonikus játékszer. A Rubik-kocka mára egy nemzetközileg ismert termékké vált, azonban a márka külföldi tulajdonosa úgy döntött, hogy több évtized után a gyártás visszatér Magyarországra. Ehhez egy jelentős beruházásra is szükség volt, amelyet egy jászsági vállalat hajtott végre.
VG
2026.11.10, 21:28
Frissítve: 2026.11.10, 23:37
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A műanyag-feldolgozó tevékenységet folytató Jász-Plasztik Kft. egyik tulajdonosa kedden, ünnepélyes keretek között adta át az új Rubik-gyártósort. Az Infostart tudósítása szerint Kasza Lajos, aki a vállalat műszaki és kereskedelmi igazgatója is úgy fogalmazott, hogy „a Rubik-kocka hazatért”.

Hazatért a Rubik-kocka
Hazatért a Rubik-kocka / Fotó: jmac23

A döntést a Rubik-márka globális tulajdonosa, a kanadai székhelyű Spin Master hozta meg, amely ezentúl a magyar társaság teljesen robotizált gyártástechnológiájára támaszkodik.

Milliószámra készülnek a Rubik-kockák

A Jász-Plasztik Kft. egy másik tulajdonosa és projektigazgatója, Kasza János elárulta, hogy évente mintegy 1 millió kocka gyártásával számolnak.

A Magyarországon több mint háromezer embert foglalkoztató cég a beruházásnak köszönhetően további huszonhét embert alkalmazott.

A Spin Master globális ellátásért felelős vezető alelnöke, Steven Radewych közölte, hogy a vállalat 2021-ben vette át a játékszer gyártását, a mostani beruházás segítségével pedig a termelés közelebb kerülhet a kulcsfontosságú piacokhoz. Porcher Áron, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium parlamenti államtitkára a rendezvényen hangsúlyozta, hogy a magyar vállalkozások csupán 5 százaléka exportál, ezért a kormány ezt az arányt szeretné növelni.

A gyártósort a Kossuth-díjas Rubik Ernő, a Rubik-kocka feltalálója indította el, majd a beszédek után pillanatokon belül elkészült az első játékszer. Ezt a darabot jótékonysági árverésre bocsátják, a befolyó összeget pedig a jászberényi Szent Erzsébet Kórháznak ajánlották fel.

Magyarországon a nyolcvanas évek elejéig gyártották a Rubik-kockát

− mondta a feltaláló, aki üdvözölte, hogy hazatér a termelés.

A Rubik-kocka története

Rubik Ernő 1974-ben alkotta meg találmányát. A szabadalmat 1975-ben nyújtotta be (1977-ben kapta meg) az eredeti 3x3-as Bűvös Kockára, amelyet azért alkotott meg, hogy egyetemi tanárként a testek térbeli mozgását szemléltesse. A Rubik-kocka 1980-ban, ugyanabban az évben, amikor a kockát világszerte kiadták, elnyerte az „Az Év Játéka” díjat és 1982-re már több mint 100 millió darabot adtak el belőle.

A nyilvános cégadatok szerint a Jász-Plasztik Kft. nettó árbevétele 2025-ben 187,4 milliárd forint volt, 2024-ben pedig meghaladta a 205 milliárd forintot. A vállalat adózott eredménye tavaly több mint 11 milliárd forintra rúgott, míg egy évvel korábban átlépte a 19 milliárd forintos határt.

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ipar
Rubik-kocka
Magyarország
Jász-Plasztik Kft.

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