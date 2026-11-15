Béremelést jelentett be Ruszin-Szendi Romulusz: közben elismerte, hogy kevesebb fejlesztés lesz a honvédségnél 2027-ben

„Hamarosan az Országgyűlés elé kerül a 2027-es költségvetés, amely természetesen érinti a honvédség finanszírozását is. A korábbi, gigantikus eszközvásárlásokra fókuszáló modell helyett most a katonák megbecsülésére és a meglévő technika fenntartására helyezünk nagyobb hangsúlyt. A személyi juttatások arányát a költségvetésen belül 26 százalékra növeljük, ami közel 75 milliárd forint pluszforrást jelent a korábbi évekhez képest" – jelentette be Facebook-oldalán Ruszin-Szendi Romulusz.

Béremelést jelentett be Ruszin-Szendi Romulusz/Fotó: Tóth Imre/Hajdú-Bihari Napló

A béremelésről májusban is beszélt Ruszin-Szendi Romulusz

„Ezzel párhuzamosan 2029-ig tartó, több lépésből álló illetményrendezést indítunk el a bérfeszültségek felszámolására. A meglévő haditechnika fenntartására szánt keretet 32 százalékra emeljük, ami közel 200 milliárd forinttal többet biztosít arra, hogy a már megvásárolt eszközök valóban használatba kerüljenek a szárazföldön és a levegőben. A fejlesztések arányát némileg visszavesszük, mert a raktárak feltöltése helyett az élő erő és a működőképes felszerelés valódi biztonsága az első" – zárta bejegyzését a honvédelmi miniszter.

A honvédelmi miniszter a hivatal átvételét követően azonnal konkrét lépéseket jelentett be az állománynak. Ruszin-Szendi Romulusz a bérfeszültségek felszámolásától a korrupcióellenes vizsgálatokon át az extra szabadnapokig számos intézkedést helyezett kilátásba még májusban.

Ruszin-Szendi Romulusz akkor egy tízperces videóüzenetben ismertette első intézkedéseit és az állomány felé tett ígéreteit.

A tárcavezető szerint a Magyar Honvédségnél új korszak kezdődik, amelynek középpontjába ismét a katona kerül. A bérrendszer átvilágítását és a bérfeszültségek felszámolásának megkezdését is bejelentette a miniszter, egyúttal megszüntetik az adminisztratív és a műveleti szerepkört betöltő katonák közötti megkülönböztetést.

Ruszin-Szendi azt is közölte, hogy kivezetnék azokat a jogszabályokat, amelyek megrendítették az állomány biztonságérzetét, és helyettük valódi, erős honvédelmi törvény hivatott majd védeni a magyar katonákat. Májusi tájékozttásában arról is beszélt, hogy a következő hónapokban kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét is, amelynek célja, hogy 2027. január 1-jén az állomány már az új szabályok alapján kezdhesse meg az évet.