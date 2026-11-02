Unger Anna hivatala megszólalt Seszták Miklós rejtélyes páncélszekrényéről: az NVVH állítja, nem gyártanak ilyen berendezést magánszemélyeknek

A Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő, volt nemzeti fejlesztési miniszter kisvárdai házában tartott októberi házkutatás során talált páncélszekrényeket jellemzően nem magánszemélyek, hanem pénzügyi szolgáltatók és zálogházak alkalmazzák – közölte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) hétfőn az MTI-vel.

Unger Anna hivatala megszólalt Seszták Miklós rejtélyes páncélszekrényéről:/Fotó: AFP

Eloszlatta a találgatásokat az NVVH Seszták Miklós házkutatása után

A közlemény szerint az elmúlt napokban a Seszták Miklós letartóztatásáról szóló bírósági tájékoztatást követően találgatások jelentek meg a nyilvánosságban arról, hogy mit találhattak az NVVH nyomozói a letartóztatott országgyűlési képviselő kisvárdai házában az október közepén tartott házkutatás során.

A "közvélemény tájékoztatása, illetve a további találgatások elkerülése érdekében" az NVVH azt közölte, hogy a biztonsági ajtóval zárt, hangszigetelt szobában két nagy méretű Wertheim DWS1901 10 RE típusú, darabonként 1660 kilogramm önsúlyú, tipikusan nem otthoni használatra készült páncélszekrényt találtak. Ezt a típusú biztonsági páncélszekrényt jellemzően zálogházak, illetve egyéb pénzügyi szolgáltatók alkalmazzák – írták.

Szeptember végén tartóztatták le

A Budai Központi Kerületi Bíróság szeptember 30-án az NVVH indítványa alapján rendelte el Seszták Miklós letartóztatását . A nyomozás adatai alapján feltételezhető, hogy a volt miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. vezérigazgatója a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló cégek képviselőjétől – közvetítőn keresztül – összesen több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vett át 2015 és 2018 között. A nyomozás során a hatóságok azt vizsgálják, miként kerülhetett a feltételezett korrupciós pénz cégeken és színlelt kölcsönszerződéseken keresztül ingatlanokba, nagy értékű autókba, illetve készpénz formájában a résztvevőkhöz. Az eljárásban a Nemzeti Nyomozó Iroda és a Központi Nyomozó Főügyészség is együttműködött, mielőtt az ügy az NVVH-hoz került.

A bíróság október 28-án közölte, hogy január 30-ig meghosszabbította Seszták Miklós kereszténydemokrata országgyűlési képviselő, volt nemzeti fejlesztési miniszter letartóztatását. A bíróság a szökés, elrejtőzés veszélyét illetően utalt a cselekmények kiemelkedő tárgyi súlyára, a bizonyítottságuk esetén kiszabható büntetés nagyságára, valamint a terhelt közéleti szerepvállalásából következő, feltehetően széles kapcsolati rendszerére. Kiemelte, hogy Seszták Miklósnak elegendő vagyon áll a rendelkezésére ahhoz, hogy az eljárás alól kivonja magát.