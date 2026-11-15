A Seszták-ügy után előkerült a nagy ötlet: lecserélnék a húszezreseket, hogy ne lehessen elrejteni a korrupciós pénzeket – "A kormány helyében én kötelezném a jegybankot"
„Egy magas pozícióban lévő bankár ismerősöm úgy 2012 táján egy beszélgetésben megemlítette, hogy nem biztos, hogy jól járnak a korrupt politikusok azzal, hogy készpénzben kérik az "alkotmányos költséget" azaz a megvesztegetési pénzt. Nehéz lesz ugyanis a készpénz "beváltása", a pénzmosási törvény miatt. Az illető bankár akkor úgy 100-200 milliárd forintra becsülte az ilyen készpénzben eldugott kenőpénzek nagyságát. Ma már valószínűleg nagyságrendekkel nagyobb összegek vannak elrejtve, szerintem ezermilliárdok, amiből most Sesztáknál megtaláltak 6,5 milliárd Ft-ot, eurót, dollárt. Mi a gyors megoldás? A KÉSZPÉNZCSERE!" – írja közösségi oldalán Raskó György agrárközgazdász.
Orbán Viktor volt minisztere kétségbe vonja a Seszták-ügyben talált milliárdok sztoriját
„A kormány helyében én kötelezném a jegybankot, hogy rövid határidőn belül cserélje le a húszezreseket új bankjegyre. A kisebb címletűek maradhatnak, mert láthatóan 20 ezres címletekben ment a kifizetés".
Igaz, hogy egy ilyen címletcsere költséges és fáradságos, de biztosan megtérülne, mert ennek költsége töredéke lenne annak az összegnek, amely jelenleg elásva erdőben, eldugva széfekben hever. Nem valószínű ugyanis, hogy a rejtegetett pénzt elő mernék venni a NER-es vállalkozók és a Fideszes, KDNP-s politikusok
– zárta bejegyzését.
Több mint 6 milliárd forint került elő az NVVH szerint a föld alól
Tuzson Bence volt igazságügyi miniszter kétségeit fejezte ki a Seszták Miklós ügyében előkerült, közel 6,5 milliárd forintnyi készpénzzel kapcsolatban. A politikus szerint a történet több részlete is tisztázásra szorul, és úgy véli, az ügy valójában a kormány számára kellemetlen témákról tereli el a figyelmet.
„Látni kell a pontos tényeket, mert amit eddig a sajtóban láttunk az olyan, mint egy meseszerű történet, és hát nem tűnik teljes egészében igaznak”
– fogalmazott a volt miniszter.
Tuzson különösen azt kérdőjelezte meg, hogy a büntetőeljárás során lefoglalt készpénzt miként helyezhették el a Magyar Államkincstárnál. Álláspontját azzal indokolta, hogy
olyan nincsen, hogy pénzt találnak, és azt a pénzt az Államkincstárba fizetik be egy büntetőeljárásban.
Mindenesetre a volt igazságügyi miniszter úgy véli, az ügy körülményeit mindenképpen tisztázni kell, ugyanakkor a történet időzítését is megkérdőjelezte. Szerinte a Seszták-ügy újabb fejleményei Magyar Péter számára politikailag kedvezőtlen kérdésekről terelhetik el a figyelmet, köztük Varga Judit korábbi megszólalásáról és a kormány állítólagos megszorítási terveiről.
„Mindig így csinálja Magyar Péter, és ezért nagyon erős bennem a kétely. Amikor valamilyen kérdés fölmerül, ami neki kellemetlen, legutóbb ugye Varga Juditnak a nyilatkozata, vele való vitája, akkor rögtön előhúz valamit a kalapból, valamit elővarázsol, akár igaz, akár nem. Most is ez történt, nem más ez, mint a valóságról való terelés, meg arról, hogy milyen megszorításokra készül a kormány” – jelentette ki Tuzson.
A megszólalások előzménye, az NVVH pénteken arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy a november 12-én és 13-án végrehajtott összehangolt kutatások során összesen 5,07 milliárd forintot, 2,66 millió eurót és 1,26 millió dollárt találtak a Seszták-ügyben. A készpénz egy részét erdőkben ásták el, míg más összegeket mezőgazdasági és raktárépületekben, lakóingatlanban, illetve egy eldugott helyen található széfben rejtettek el.
A hivatal a kutatásokról videófelvételeket is közzétett, amelyeken a földből előkerülő és a különböző helyszíneken megtalált pénzkötegek láthatók. A lefoglalt készpénzt pénteken a Magyar Államkincstárnál helyezték el.
Seszták Miklóst, a KDNP országgyűlési képviselőjét szeptember végén tartóztatták le korrupciós bűncselekmények gyanújával. A politikus tagadja a bűncselekmények elkövetését. Az ügy újabb fejleményeire a KDNP részéről is érkezett reakció: Rétvári Bence frakcióvezető szombaton arra szólította fel Sesztákot, hogy adja vissza országgyűlési mandátumát.