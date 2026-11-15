A Seszták-ügy után előkerült a nagy ötlet: lecserélnék a húszezreseket, hogy ne lehessen elrejteni a korrupciós pénzeket – "A kormány helyében én kötelezném a jegybankot"

„Egy magas pozícióban lévő bankár ismerősöm úgy 2012 táján egy beszélgetésben megemlítette, hogy nem biztos, hogy jól járnak a korrupt politikusok azzal, hogy készpénzben kérik az "alkotmányos költséget" azaz a megvesztegetési pénzt. Nehéz lesz ugyanis a készpénz "beváltása", a pénzmosási törvény miatt. Az illető bankár akkor úgy 100-200 milliárd forintra becsülte az ilyen készpénzben eldugott kenőpénzek nagyságát. Ma már valószínűleg nagyságrendekkel nagyobb összegek vannak elrejtve, szerintem ezermilliárdok, amiből most Sesztáknál megtaláltak 6,5 milliárd Ft-ot, eurót, dollárt. Mi a gyors megoldás? A KÉSZPÉNZCSERE!" – írja közösségi oldalán Raskó György agrárközgazdász.

A Seszták-ügy után lecserélnék a húszezreseket/Fotó: Magyar Péter / Facebook

Orbán Viktor volt minisztere kétségbe vonja a Seszták-ügyben talált milliárdok sztoriját

„A kormány helyében én kötelezném a jegybankot, hogy rövid határidőn belül cserélje le a húszezreseket új bankjegyre. A kisebb címletűek maradhatnak, mert láthatóan 20 ezres címletekben ment a kifizetés".

Igaz, hogy egy ilyen címletcsere költséges és fáradságos, de biztosan megtérülne, mert ennek költsége töredéke lenne annak az összegnek, amely jelenleg elásva erdőben, eldugva széfekben hever. Nem valószínű ugyanis, hogy a rejtegetett pénzt elő mernék venni a NER-es vállalkozók és a Fideszes, KDNP-s politikusok

– zárta bejegyzését.

Több mint 6 milliárd forint került elő az NVVH szerint a föld alól

Tuzson Bence volt igazságügyi miniszter kétségeit fejezte ki a Seszták Miklós ügyében előkerült, közel 6,5 milliárd forintnyi készpénzzel kapcsolatban. A politikus szerint a történet több részlete is tisztázásra szorul, és úgy véli, az ügy valójában a kormány számára kellemetlen témákról tereli el a figyelmet.

„Látni kell a pontos tényeket, mert amit eddig a sajtóban láttunk az olyan, mint egy meseszerű történet, és hát nem tűnik teljes egészében igaznak”

– fogalmazott a volt miniszter.

Tuzson különösen azt kérdőjelezte meg, hogy a büntetőeljárás során lefoglalt készpénzt miként helyezhették el a Magyar Államkincstárnál. Álláspontját azzal indokolta, hogy

olyan nincsen, hogy pénzt találnak, és azt a pénzt az Államkincstárba fizetik be egy büntetőeljárásban.

Mindenesetre a volt igazságügyi miniszter úgy véli, az ügy körülményeit mindenképpen tisztázni kell, ugyanakkor a történet időzítését is megkérdőjelezte. Szerinte a Seszták-ügy újabb fejleményei Magyar Péter számára politikailag kedvezőtlen kérdésekről terelhetik el a figyelmet, köztük Varga Judit korábbi megszólalásáról és a kormány állítólagos megszorítási terveiről.