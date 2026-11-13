Ez már cunami: boltnyitási hullám a magyar Sinsay-nél, nem várt helyen is konkurenst kap a Pepco – a cég munkavállalókat keres
Újabb lendületet vett a Sinsay magyarországi terjeszkedése: a lengyel LPP-csoporthoz tartozó üzletlánc több vidéki településen is új üzleteket készül nyitni. A vállalat közösségi oldalán megjelent álláshirdetései alapján Kapuváron, Szigetváron, Balassagyarmaton és Püspökladányban is új boltok indulhatnak, miközben Veresegyházán szintén új üzlethez keresnek munkatársakat.
Kapuváron is megjelenhet a Sinsay, a Pepco egyik versenytársa
A toborzás már több helyszínen megkezdődött. Kapuváron – ahol Pepco is működik – például csoportvezetőket keresnek az új Sinsay-üzletbe, de Szigetváron, Balassagyarmaton és Püspökladányban is meghirdették ugyanezt a pozíciót. Balassagyarmaton a tervek szerint 2027 januárjának elején nyithat meg az új bolt.
Veresegyházán szintén új üzlet indulhat, itt is csoportvezetői munkakörre keresnek jelentkezőket. A meghirdetett állások alapján a vállalat olyan munkavállalókat vár, akik rendelkeznek kereskedelmi vagy hasonló területen szerzett vezetői tapasztalattal, képesek csapatot irányítani, és részt vennének az üzletek napi működésének megszervezésében.
A Sinsay üzleti modelljének középpontjában a kedvező árú divatruházat áll, ugyanakkor az üzletek kínálata az utóbbi időben jelentősen szélesedett. A vásárlók ruhák és cipők mellett dekorációs termékeket, konyhai eszközöket, lakástextileket és egyéb háztartási árucikkeket is találhatnak a polcokon. Ezért a Sinsay terjeszkedése azért is figyelemre méltó, mert a márka egyre több olyan termékkategóriában versenyez, amelyben a Pepco is erős.
Közel száz üzletre növelte magyarországi hálózatát a Sinsay
A lengyel LPP-csoport már az elmúlt két évben is rendkívül gyorsan bővítette magyarországi jelenlétét. Az LPP öt márkája – a Sinsay mellett a Reserved, a Cropp, a House és a Mohito – együttesen már 150 magyarországi üzlettel rendelkezik. A hálózat összesített kereskedelmi területe meghaladja a 120 ezer négyzetmétert.
A márka tavaly őszi boltnyitásáról ebben a cikkben számoltunk be a Világgazdaság oldalán.
A Sinsay magyarországi térnyerése látványos: a márka 2024 végén még 49 üzlettel rendelkezett, 2026 novemberére viszont már közel 100 egységre növelte hálózatát. Az anyavállalat, az LPP öt márkája összesen 150 üzletet üzemeltet Magyarországon.
A Sinsay nemzetközi szinten is a csoport legfontosabb növekedési motorja:
- az LPP 2026. július végi adatai szerint a vállalat világszerte 4033 üzletet működtetett,
- ezek közül 2669 tartozott a Sinsayhez.
A csoport 2026 első felében 351 új üzletet nyitott, ebből 314 a Sinsay márkához tartozott.
85 milliárd forint felett a magyarországi bevétel
Az LPP Hungary Kft. teljes bevétele 2025-ben 85,37 milliárd forintot tett ki, szemben az egy évvel korábbi 67,39 milliárddal. Ez 26,6 százalékos növekedésnek felel meg.
A vállalat átlagos foglalkoztatotti létszáma szintén jelentősen emelkedett: 2023-ban még 633, 2024-ben 793, 2025-ben pedig már 995 dolgozót alkalmazott átlagosan.
A gyors bővülés ugyanakkor nem jelentett automatikusan magasabb nyereséget. Az LPP Hungary Kft. 2023-ban 659,3 millió, 2024-ben 739,8 millió forintos adózott eredményt ért el, 2025-ben viszont 38,5 millió forintos veszteséget könyvelt el. Fontos, hogy ezek az adatok nem kizárólag a Sinsayre vonatkoznak: az LPP Hungary Kft. a lengyel csoport valamennyi magyarországi márkájának tevékenységét magában foglalja.