Ez már cunami: boltnyitási hullám a magyar Sinsay-nél, nem várt helyen is konkurenst kap a Pepco – a cég munkavállalókat keres

Újabb lendületet vett a Sinsay magyarországi terjeszkedése: a lengyel LPP-csoporthoz tartozó üzletlánc több vidéki településen is új üzleteket készül nyitni. A vállalat közösségi oldalán megjelent álláshirdetései alapján Kapuváron, Szigetváron, Balassagyarmaton és Püspökladányban is új boltok indulhatnak, miközben Veresegyházán szintén új üzlethez keresnek munkatársakat.

A Sinsay márka mögötti vállalat, az LPP több új, nyitás előtt álló üzletébe keres munkavállalókat (illusztráció)

Fotó: ZUMAPRESS.com / Shutterstock

Kapuváron is megjelenhet a Sinsay, a Pepco egyik versenytársa

A toborzás már több helyszínen megkezdődött. Kapuváron – ahol Pepco is működik – például csoportvezetőket keresnek az új Sinsay-üzletbe, de Szigetváron, Balassagyarmaton és Püspökladányban is meghirdették ugyanezt a pozíciót. Balassagyarmaton a tervek szerint 2027 januárjának elején nyithat meg az új bolt.

Veresegyházán szintén új üzlet indulhat, itt is csoportvezetői munkakörre keresnek jelentkezőket. A meghirdetett állások alapján a vállalat olyan munkavállalókat vár, akik rendelkeznek kereskedelmi vagy hasonló területen szerzett vezetői tapasztalattal, képesek csapatot irányítani, és részt vennének az üzletek napi működésének megszervezésében.

A Sinsay üzleti modelljének középpontjában a kedvező árú divatruházat áll, ugyanakkor az üzletek kínálata az utóbbi időben jelentősen szélesedett. A vásárlók ruhák és cipők mellett dekorációs termékeket, konyhai eszközöket, lakástextileket és egyéb háztartási árucikkeket is találhatnak a polcokon. Ezért a Sinsay terjeszkedése azért is figyelemre méltó, mert a márka egyre több olyan termékkategóriában versenyez, amelyben a Pepco is erős.

Közel száz üzletre növelte magyarországi hálózatát a Sinsay

A lengyel LPP-csoport már az elmúlt két évben is rendkívül gyorsan bővítette magyarországi jelenlétét. Az LPP öt márkája – a Sinsay mellett a Reserved, a Cropp, a House és a Mohito – együttesen már 150 magyarországi üzlettel rendelkezik. A hálózat összesített kereskedelmi területe meghaladja a 120 ezer négyzetmétert.

A márka tavaly őszi boltnyitásáról ebben a cikkben számoltunk be a Világgazdaság oldalán.

A Sinsay magyarországi térnyerése látványos: a márka 2024 végén még 49 üzlettel rendelkezett, 2026 novemberére viszont már közel 100 egységre növelte hálózatát. Az anyavállalat, az LPP öt márkája összesen 150 üzletet üzemeltet Magyarországon.