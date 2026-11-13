Deviza
EUR/HUF365,76 +0,11% USD/HUF330,8 +0,03% GBP/HUF437,64 +0,04% CHF/HUF395,1 -0,12% PLN/HUF82,97 +0,02% RON/HUF68,36 +0,03% CZK/HUF14,99 +0,03% EUR/HUF365,76 +0,11% USD/HUF330,8 +0,03% GBP/HUF437,64 +0,04% CHF/HUF395,1 -0,12% PLN/HUF82,97 +0,02% RON/HUF68,36 +0,03% CZK/HUF14,99 +0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX146 179,52 -0,05% MTELEKOM3 004 +0,73% MOL4 936 +2,31% OTP41 460 -1,21% RICHTER13 510 -0,59% OPUS193 0% ANY5 690 -0,18% AUTOWALLIS117 -0,85% WABERERS4 100 -1,22% BUMIX8 511,22 -0,3% CETOP4 899,95 +0,62% CETOP NTR3 181,96 +0,49% BUX146 179,52 -0,05% MTELEKOM3 004 +0,73% MOL4 936 +2,31% OTP41 460 -1,21% RICHTER13 510 -0,59% OPUS193 0% ANY5 690 -0,18% AUTOWALLIS117 -0,85% WABERERS4 100 -1,22% BUMIX8 511,22 -0,3% CETOP4 899,95 +0,62% CETOP NTR3 181,96 +0,49%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Ez már cunami: boltnyitási hullám a magyar Sinsay-nél, nem várt helyen is konkurenst kap a Pepco – a cég munkavállalókat keres

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egymás után nyílhatnak az új Sinsay-üzletek Magyarországon, a lengyel divatkereskedelmi márka több vidéki településen is megjelenhet: Kapuváron, Szigetváron, Balassagyarmaton és Püspökladányban is új boltok nyitására készülhet a vállalat, amely már megkezdte a munkatársak toborzását. A Sinsay egyre komolyabb kihívást jelenthet a részben hasonló termékkínálattal és alacsony árakkal dolgozó Pepco számára is.
VG
2026.11.13, 10:29
Szóljon hozzá!

Újabb lendületet vett a Sinsay magyarországi terjeszkedése: a lengyel LPP-csoporthoz tartozó üzletlánc több vidéki településen is új üzleteket készül nyitni. A vállalat közösségi oldalán megjelent álláshirdetései alapján Kapuváron, Szigetváron, Balassagyarmaton és Püspökladányban is új boltok indulhatnak, miközben Veresegyházán szintén új üzlethez keresnek munkatársakat.

Brands and logos in Warsaw, Poland - 10 May 2024, sinsay
A Sinsay márka mögötti vállalat, az LPP több új, nyitás előtt álló üzletébe keres munkavállalókat (illusztráció)
Fotó: ZUMAPRESS.com /  Shutterstock

Kapuváron is megjelenhet a Sinsay, a Pepco egyik versenytársa

A toborzás már több helyszínen megkezdődött. Kapuváron – ahol Pepco is működik – például csoportvezetőket keresnek az új Sinsay-üzletbe, de Szigetváron, Balassagyarmaton és Püspökladányban is meghirdették ugyanezt a pozíciót. Balassagyarmaton a tervek szerint 2027 januárjának elején nyithat meg az új bolt.

Veresegyházán szintén új üzlet indulhat, itt is csoportvezetői munkakörre keresnek jelentkezőket. A meghirdetett állások alapján a vállalat olyan munkavállalókat vár, akik rendelkeznek kereskedelmi vagy hasonló területen szerzett vezetői tapasztalattal, képesek csapatot irányítani, és részt vennének az üzletek napi működésének megszervezésében.

A Sinsay üzleti modelljének középpontjában a kedvező árú divatruházat áll, ugyanakkor az üzletek kínálata az utóbbi időben jelentősen szélesedett. A vásárlók ruhák és cipők mellett dekorációs termékeket, konyhai eszközöket, lakástextileket és egyéb háztartási árucikkeket is találhatnak a polcokon. Ezért a Sinsay terjeszkedése azért is figyelemre méltó, mert a márka egyre több olyan termékkategóriában versenyez, amelyben a Pepco is erős.

Közel száz üzletre növelte magyarországi hálózatát a Sinsay

A lengyel LPP-csoport már az elmúlt két évben is rendkívül gyorsan bővítette magyarországi jelenlétét. Az LPP öt márkája – a Sinsay mellett a Reserved, a Cropp, a House és a Mohito – együttesen már 150 magyarországi üzlettel rendelkezik. A hálózat összesített kereskedelmi területe meghaladja a 120 ezer négyzetmétert.

A márka tavaly őszi boltnyitásáról ebben a cikkben számoltunk be a Világgazdaság oldalán.

A Sinsay magyarországi térnyerése látványos: a márka 2024 végén még 49 üzlettel rendelkezett, 2026 novemberére viszont már közel 100 egységre növelte hálózatát. Az anyavállalat, az LPP öt márkája összesen 150 üzletet üzemeltet Magyarországon.

A Sinsay nemzetközi szinten is a csoport legfontosabb növekedési motorja:

  • az LPP 2026. július végi adatai szerint a vállalat világszerte 4033 üzletet működtetett,
  • ezek közül 2669 tartozott a Sinsayhez.

A csoport 2026 első felében 351 új üzletet nyitott, ebből 314 a Sinsay márkához tartozott.

85 milliárd forint felett a magyarországi bevétel

Az LPP Hungary Kft. teljes bevétele 2025-ben 85,37 milliárd forintot tett ki, szemben az egy évvel korábbi 67,39 milliárddal. Ez 26,6 százalékos növekedésnek felel meg.

A vállalat átlagos foglalkoztatotti létszáma szintén jelentősen emelkedett: 2023-ban még 633, 2024-ben 793, 2025-ben pedig már 995 dolgozót alkalmazott átlagosan.

A gyors bővülés ugyanakkor nem jelentett automatikusan magasabb nyereséget. Az LPP Hungary Kft. 2023-ban 659,3 millió, 2024-ben 739,8 millió forintos adózott eredményt ért el, 2025-ben viszont 38,5 millió forintos veszteséget könyvelt el. Fontos, hogy ezek az adatok nem kizárólag a Sinsayre vonatkoznak: az LPP Hungary Kft. a lengyel csoport valamennyi magyarországi márkájának tevékenységét magában foglalja.

Kapcsolódó

Országszerte

Országszerte
1518 cikk

 

Szóljon hozzá!
üzlet
vállalat
Sinsay
boltnyitás

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu