Alig érdekelte az európai médiát a hír, hogy a magyar Országgyűlés kedden eltörölte az árrésstopot, az osztrák sajtón azonban szőnyegbombázásként ment keresztül. Az ok: a döntés érinti az osztrák Spar csoportot, amely azonnal kifejezte, hogy egyáltalán nem elégedett a magyar kiskereskedelmi politikával. E kritikát közzétette az APA hírügynökség, miután már korábban osztrák gazdaságpolitikai üggyé tette, hogy kormánypolitikusok álltak be a Spar mögé az Osztrák Néppárt részéről, ami annak az Európai Néppártnak a tagja, amelyhez a Tisza Párt csatlakozni kíván.

A Spar ügye nem volt témája a V4-ek hétfői találkozójának, amelyen vendégként részt vett az osztrák kancellár is Fotó: AFP

Tucatnyi osztrák portál számolt be a magyar parlamenti döntésről, amely szerint a Magyar Közlönyben történő kihirdetését követő nyolcadik napon hatályát veszti az előző, Orbán-kormány idejében tavaly hozott intézkedés.

Az árrésstopot 2025. március 17-én vezették be az alapvető élelmiszerekre, majd 2025. május 19-én kiterjesztették a drogériai és háztartási termékekre is. Az intézkedés célja az volt, hogy ne ismétlődhessen meg az a folyamat, amely 2023-ban az energiaválság nyomán az Európa Unió rekorderévé tette a magyar inflációt, az alapvető termékeket is jelentősen megdrágítva az üzletláncokban.

Ez nem is történt meg, sőt a jelentős bérnövekedés ellenére más kormányzati és jegybanki intézkedésekkel együtt azt egyik legalacsonyabb európai inflációs rátához vezetett. A szupermarketláncok azonban egyáltalán nem voltak megelégedve vele.

A Spar termékeinek százait érintette az árrésstop, és nem kevésbe került

Az intézkedés az osztrák Die Presse cikkének megfogalmazásában "elsősorban a külföldi kiskereskedők esetében" korlátozta a beszerzési és az eladási ár közötti árrést: egyes élelmiszereknél 10, bizonyos drogériai termékeknél pedig 15 százalékban maximálva. (A megfogalmazás nem pontos abból a szempontból, hogy a szabályozás nem tett különbséget külföldi és magyar tulajdonú láncok közt, de az igaz, hogy a magyar tulajdonúak tipikusan franchise-hálózatként működnek, így sok egységük nem érte el a jogszabályban szereplő egymilliárd forintos bevételi küszöböt.)