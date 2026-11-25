Kiborult a Spar igazgatója a Tisza-kormány miatt, nincs ok a megnyugvásra: trükkös adóemelésről beszélnek az osztrákok – "Kiszorítják a külföldi vállalatokat Magyarországról"
Alig érdekelte az európai médiát a hír, hogy a magyar Országgyűlés kedden eltörölte az árrésstopot, az osztrák sajtón azonban szőnyegbombázásként ment keresztül. Az ok: a döntés érinti az osztrák Spar csoportot, amely azonnal kifejezte, hogy egyáltalán nem elégedett a magyar kiskereskedelmi politikával. E kritikát közzétette az APA hírügynökség, miután már korábban osztrák gazdaságpolitikai üggyé tette, hogy kormánypolitikusok álltak be a Spar mögé az Osztrák Néppárt részéről, ami annak az Európai Néppártnak a tagja, amelyhez a Tisza Párt csatlakozni kíván.
Tucatnyi osztrák portál számolt be a magyar parlamenti döntésről, amely szerint a Magyar Közlönyben történő kihirdetését követő nyolcadik napon hatályát veszti az előző, Orbán-kormány idejében tavaly hozott intézkedés.
Az árrésstopot 2025. március 17-én vezették be az alapvető élelmiszerekre, majd 2025. május 19-én kiterjesztették a drogériai és háztartási termékekre is. Az intézkedés célja az volt, hogy ne ismétlődhessen meg az a folyamat, amely 2023-ban az energiaválság nyomán az Európa Unió rekorderévé tette a magyar inflációt, az alapvető termékeket is jelentősen megdrágítva az üzletláncokban.
Ez nem is történt meg, sőt a jelentős bérnövekedés ellenére más kormányzati és jegybanki intézkedésekkel együtt azt egyik legalacsonyabb európai inflációs rátához vezetett. A szupermarketláncok azonban egyáltalán nem voltak megelégedve vele.
A Spar termékeinek százait érintette az árrésstop, és nem kevésbe került
Az intézkedés az osztrák Die Presse cikkének megfogalmazásában "elsősorban a külföldi kiskereskedők esetében" korlátozta a beszerzési és az eladási ár közötti árrést: egyes élelmiszereknél 10, bizonyos drogériai termékeknél pedig 15 százalékban maximálva. (A megfogalmazás nem pontos abból a szempontból, hogy a szabályozás nem tett különbséget külföldi és magyar tulajdonú láncok közt, de az igaz, hogy a magyar tulajdonúak tipikusan franchise-hálózatként működnek, így sok egységük nem érte el a jogszabályban szereplő egymilliárd forintos bevételi küszöböt.)
Mindenesetre a kiskerekedelmi panaszok nyomán az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárásokat indított Magyarország ellen, és július 8-án – tehát már bőven a magyar kormányváltás után – a kiskereskedelmi, illetve külön ügyben a drogériai árstop ügyét az Európai Bíróság elé utalta, "olyan intézkedések ügyében, amelyek árréskorlátózást róttak minden nem-magyar üzletre, de csak bizonyos magyar cégekre".
A magyarországi árréskorlátozás az osztrák Spar-csoportnak – amely Magyarország második legnagyobb élelmiszer-kiskereskedője –
- tavaly mintegy 30 millió eurónak megfelelő összegbe került,
- az idén pedig becslések szerint mintegy 40 millió eurós terhet jelent
– folytatta az osztrák lap. Magyarországon a Spar több mint 700 termékét érintette az árrésstop.
A Spar folytatja: "nem ad okot a megnyugvásra"
Az osztrák kormánypolitika, konkrétan az Osztrák Néppárt politikusai a Spar mellé álltak az elmúlt évek magyarországi konfliktusaiban. Wolfgang Hattmannsdorfer gazdasági minisztere tavaly október 12-én két levelet is küldött az Európai Bizottság vezetőinek, határozott fellépést követelve, a magyar intézkedéseket az európai belső piac elleni támadásnak nevezte és tárcája hivatalosan is közzétette álláspontját.
A Tisza Párt parlamenti többsége tehát eleget tett a brüsszeli és bécsi követelésnek, és eltörölte az árrésstopot. Mi volt erre Peter Manhartsberger, a Spar csoport területi igazgatója reakciója az APA jelentése szerint, amelyet széles körben átvett az osztrák sajtó?
Az árréskorlátozás eltörlése nem ad okot a megnyugvásra.
Manhartsberger nyilatkozata szerint az osztrákok is az elégedetlenek táborát szaporítják. A kritika nem az intézkedés ellen irányul: az osztrák csoport az árrésstop eltörlését üdvözölte. Egyúttal azonban jelezte: nem ez a legnagyobb magyarországi fájdalmuk.
Úgy tűnik, hasonlóra utalt a magyarországi Lidl nyilatkozata is, akik szintén üdvözölték a korlátozás megszüntetését, ugyanakkor kijelentették: ez nem okoz érdemi változást a mindennapokban, "a Lidl ugyanis az árrésstop kivezetése mellett az általa megjelölt termékek esetében megtartja az alacsony árakat".
Ha mindez igaz, az árakat a verseny tartja alacsonyan, nem az árrésstop, és ebben az esetben a kivezetése sem okozhatna plusz költséget a vásárlóknak (bár ha a Sparnak idén a fent említett 15 milliárd forintnyi terhet jelentette, akkor kérdés, ezt a terhet a továbbiakban ki viseli).
Nem mindenki ilyen optimista: Gyopáros Alpár, a Fidesz országgyűlési képviselője szerint például az árrésstop karácsony előtti kivezetése az üzemanyagok drágulásához és a falusi kisboltok működési támogatásának jövő évi bizonytalanságához társulva a nagy kereskedelmi láncok versenyhelyzetét javítja, és a vidéki üzletek százai, akár ezrei is bezárásra kényszerülhetnek.
Mi a baja a Sparnak a Tisza-kormánnyal?
Az árréstop eltörlése jó – szól az üzenet –, csakhogy a Tisza 2027-es költségvetése nem vetett véget a vállalat még nagyobb fájdalmának. Hatályban marad ugyanis a szupermarketláncok különadója, az árbevétel 4,5 százaléka, amely – így az osztrák lap –
- tavaly mintegy 80 millió eurójába került a Sparnak,
- az idén pedig akár 90 millió eurós terhet is jelenthet.
Jövőre ennyiből már nem jönnek ki.
"A kiskereskedelmi adó előirányzat tervezett összege 335,7 milliárd Ft, ami a 2026. évi előirányzathoz képest 27,3 százalékos növekedést jelent" – írja a 2027-es költségvetési tervezetől az Állami Számvevőszék jelentése.
Magyarország a Spar-igazgató szerint „trükkös módon” még meg is emeli a különadót: a progresszív adó 4,5 százalékos kulcsának fenntartása mellett „háromszorosára emeli” az alacsonyabb adósáv kulcsát (és az ebből eredő magasabb adót a nagy forgalmú láncoknak is meg kell fizetniük).
A különadó fenntartásával Magyarország továbbra is olyan beruházási forrásokat von el a külföldi vállalatoktól, amelyeket azok egyébként üzlethálózatuk korszerűsítésére fordítanának
– bírálta az intézkedést Manhartsberger. Az ebből eredő beruházási elmaradás tovább erősíti „a különadó kisajátító hatását”, mivel az üzlethelyszínek „vonzerejüket vesztik”, és ezáltal a külföldi vállalatokat „kiszorítják a magyar piacról” – vélik az osztrákok.
A Tisza kiskereskedelmi adópolitikája tehát itthonről és külföldről is pofont kapott. A kérdés: a vásárlók is megkapják-e. A magasabb különadó és az árrésstop eltörlése egyaránt rájuk hárítható át. Ha az üzletláncok úgy látják, ezt megtehetik, valószínűleg meg is teszik.
Sőt, harmadik pofon is érkezhet. Magyarország ellen ugyanis nem csak az árrésstop miatt indult kötelezettségszegési eljárás, hanem a különadó miatt is, amit alig több mint két héttel a magyar választás után Brüsszel szintén az Európai Bírósághoz utalt. Emellett külön szálon a bírósághoz fordult a Penny Market, a Lidl és a Rossman az árrésstop megsértéséért kapott bírságok ellen. Az utóbbi címen a Zsigó Róbert fideszes képviselő november 4-ei parlamenti felszólalása idézte jelentés szerint március 24-ig összesen több mint 300 millió forint bírságot szabtak ki.