A négy beruházás pontos összege 3,187 milliárd forint a Spar közleménye szerint. A vállalat a pécsi hipermarket mellett egy gödöllői és két budapesti üzletét újította meg. A fejlesztések nemcsak a belső kialakítást és az üzletberendezéseket érintették, hanem a hűtési rendszereket, a pénztárzónákat és az energiafelhasználást is.

Fotó: SPAR Magyarország

Kétmilliárd forintot vitt el a pécsi Interspar felújítása

A legnagyobb összeget, 1 milliárd 984 millió forintot a pécsi ÁRKÁD bevásárlóközpontban működő Interspar korszerűsítésére költötte a vállalat. A 4131 négyzetméteres eladótérrel rendelkező hipermarketben több frissáru-részleget is teljesen megújítottak, köztük a pékáru-, hús-, tejtermék- és mirelitkínálat területét.

Az üzletben látvány sushi-előkészítő is helyet kapott, az azonnal fogyasztható ételeket kínáló Interspar toGo részleget pedig szintén átalakították. A kínálatban pizza, focaccia és melegételek is szerepelnek, a tájékozódást digitális kijelzők segítik.

A fizetési lehetőségeket is bővítették: 12 hagyományos szalagos kassza mellett tíz önkiszolgáló pénztár áll rendelkezésre. Az üzletben elektronikus árcímkéket is alkalmaznak, a hűtőberendezések egy része pedig ajtóval működik. A korszerűsítés során szén-dioxid-alapú hűtéstechnológiát és LED-világítást is beépítettek.

A pécsi áruház napi működésében 76 munkatárs vesz részt.

Gödöllőn és Budapesten is bővültek az üzletek

A második legnagyobb fejlesztés Gödöllőn valósult meg, ahol 604,6 millió forintból újították fel a Kossuth Lajos utcai Spar szupermarketet. Az üzlet eladótere 622 négyzetméterre bővült, új hűtőberendezéseket, zöldség-gyümölcs állványokat, pékárubútorokat és kasszákat telepítettek.

A vásárlók két hagyományos és négy önkiszolgáló pénztár közül választhatnak.

Újdonság az önkiszolgáló grillétel-melegentartó, amelyben előre elkészített, melegen tartott grillételeket kínálnak.

A parkolót is felújították, az üzlethez 41 autó számára alakítottak ki férőhelyet. A boltban 17-en dolgoznak.

Budapest XI. kerületében, a Fehérvári úton 300 millió forintból korszerűsítették a Spar üzletét. Az eladótér 529 négyzetméteresre bővült, nagyobb területet kaptak a hűtött termékek, a zöldség-gyümölcs részleg és a pékáruk. Az üzletben két hagyományos és négy önkiszolgáló kassza működik, a meglévő Spar toGo egységet pedig megtartották. Az áruházban 20 munkatárs dolgozik.