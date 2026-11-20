Kétmilliárd forintot költött egyetlen magyarországi boltjára a Spar, három másikat is felújított – eközben tovább tart a vita a magyar kormánnyal
A négy beruházás pontos összege 3,187 milliárd forint a Spar közleménye szerint. A vállalat a pécsi hipermarket mellett egy gödöllői és két budapesti üzletét újította meg. A fejlesztések nemcsak a belső kialakítást és az üzletberendezéseket érintették, hanem a hűtési rendszereket, a pénztárzónákat és az energiafelhasználást is.
Kétmilliárd forintot vitt el a pécsi Interspar felújítása
A legnagyobb összeget, 1 milliárd 984 millió forintot a pécsi ÁRKÁD bevásárlóközpontban működő Interspar korszerűsítésére költötte a vállalat. A 4131 négyzetméteres eladótérrel rendelkező hipermarketben több frissáru-részleget is teljesen megújítottak, köztük a pékáru-, hús-, tejtermék- és mirelitkínálat területét.
Az üzletben látvány sushi-előkészítő is helyet kapott, az azonnal fogyasztható ételeket kínáló Interspar toGo részleget pedig szintén átalakították. A kínálatban pizza, focaccia és melegételek is szerepelnek, a tájékozódást digitális kijelzők segítik.
A fizetési lehetőségeket is bővítették: 12 hagyományos szalagos kassza mellett tíz önkiszolgáló pénztár áll rendelkezésre. Az üzletben elektronikus árcímkéket is alkalmaznak, a hűtőberendezések egy része pedig ajtóval működik. A korszerűsítés során szén-dioxid-alapú hűtéstechnológiát és LED-világítást is beépítettek.
A pécsi áruház napi működésében 76 munkatárs vesz részt.
Gödöllőn és Budapesten is bővültek az üzletek
A második legnagyobb fejlesztés Gödöllőn valósult meg, ahol 604,6 millió forintból újították fel a Kossuth Lajos utcai Spar szupermarketet. Az üzlet eladótere 622 négyzetméterre bővült, új hűtőberendezéseket, zöldség-gyümölcs állványokat, pékárubútorokat és kasszákat telepítettek.
- A vásárlók két hagyományos és négy önkiszolgáló pénztár közül választhatnak.
- Újdonság az önkiszolgáló grillétel-melegentartó, amelyben előre elkészített, melegen tartott grillételeket kínálnak.
- A parkolót is felújították, az üzlethez 41 autó számára alakítottak ki férőhelyet. A boltban 17-en dolgoznak.
Budapest XI. kerületében, a Fehérvári úton 300 millió forintból korszerűsítették a Spar üzletét. Az eladótér 529 négyzetméteresre bővült, nagyobb területet kaptak a hűtött termékek, a zöldség-gyümölcs részleg és a pékáruk. Az üzletben két hagyományos és négy önkiszolgáló kassza működik, a meglévő Spar toGo egységet pedig megtartották. Az áruházban 20 munkatárs dolgozik.
A negyedik beruházás a Budapest XVIII. kerületében, a Nemes utcában található szupermarketet érintette. A 298 millió forintos fejlesztés után az üzlet 418 négyzetméteres eladótérrel nyitott újra. A legfontosabb újdonság a helyben sütött pékáru megjelenése, emellett a zöldség-gyümölcs kínálatot és a kényelmi termékek részlegét is hangsúlyosabbá tették. A három új hagyományos kasszával működő üzletben 11-en dolgoznak.
Nem csak a boltok külsejére költött a Spar
A négy fejlesztés közös eleme az energiafelhasználás mérséklését célzó technológiai korszerűsítés. A vállalat LED-világítást, korszerű hűtőrendszereket és ajtóval ellátott hűtőberendezéseket alkalmazott. A pécsi, a gödöllői és a XVIII. kerületi üzletben szén-dioxid-alapú hűtéstechnológiát építettek be, míg az újbudai áruházban a hulladékhő felhasználását lehetővé tevő megoldást alkalmaztak.
A Spar Magyarország kommunikációs vezetője, Maczelka Márk szerint a beruházások célja a vásárlás gyorsabbá és kényelmesebbé tétele, valamint az üzletek technológiai korszerűsítése.
A fejlesztések egy olyan időszakban zajlanak, amikor a kiskereskedelmi láncoknak a növekvő működési költségek, a szabályozási terhek és az éles árverseny mellett kell fenntartaniuk üzlethálózatuk versenyképességét.
A Spar Magyarország által az itteni üzleteire elköltött 3,2 milliárd forint mellett eközben figyelmet érdemel az anyavállalat álláspontja a kiskereskedelmet érintő magyar kormányzati intézkedések kapcsán. A Spar osztrák anyavállalatának vezetése közben továbbra is vitatja a magyarországi kiskereskedelmi szabályozás egyes elemeit, ennek legújabb vonatkozásairól ebben a cikkben számoltunk be a Világgazdaság oldalán. A vállalat szerint a magyar kormány nem biztosít egyenlő versenyfeltételeket a piaci szereplőknek, ezért az Európai Bizottság beavatkozását is sürgeti. A Spar és a magyar kormány közötti konfliktus így a beruházások mellett továbbra is meghatározó része a vállalat magyarországi működésének.