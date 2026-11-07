Megújul Budapest egyik legismertebb épülete: milliárdos beruházással alakítják át a legnépszerűbb rendezvényhelyszínt – világsztárokért folyik a verseny

Több mint 1,8 milliárd forintos beruházási program keretében újul meg a 23 éves Papp László Budapest Sportaréna. A fejlesztések célja, hogy a magyar főváros egyik meghatározó rendezvényhelyszíne ne csupán a hazai versenytársakkal, hanem a régió legkorszerűbb koncert- és szórakoztatóközpontjaival is felvehesse a versenyt. A beruházás első eredményeit pénteken, egy exkluzív backstage-bejáráson mutatta be a sajtó képviselőinek az üzemeltető Rampart Csoport közleményéből.

Világsztárokért versenyez a budapesti Sportaréna / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A korszerűsítés első ütemében a Sportaréna közel 2000 négyzetméteres, úgynevezett művészfalujának egy részét újították fel. Ez az a terület, amelyet a fellépők, a nemzetközi produkciók munkatársai és a koncertturnék technikai stábjai használnak.

A fejlesztés során négy fellépői öltöző, a hozzájuk tartozó fürdőszobák és kiszolgálóhelyiségek, egy produkciós iroda, egy előtér, valamint az Artist I. folyosó újult meg. A helyiségek modern bútorokat, új burkolatokat, akusztikus falpaneleket, korszerű világítást és infokommunikációs rendszereket kaptak. A megújult területeket Biró Ákos, a Rampart Csoport operatív igazgatója mutatta be az újságíróknak.

Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A világsztárokért is versenyez a budapesti Sportaréna

A beruházás mögött komoly gazdasági és üzleti megfontolások állnak. A nemzetközi koncertpiacon ugyanis egyre élesebb a verseny a legnagyobb produkciók megszerzéséért, a világsztárok és stábjaik pedig folyamatosan növekvő technikai, logisztikai és kényelmi elvárásokat támasztanak a rendezvényhelyszínekkel szemben. A Sportaréna számára ezért a modern infrastruktúra már

nem csupán kényelmi kérdés,

hanem a versenyképesség egyik meghatározó feltétele.

Kárpáti Péter, az Arénát üzemeltető Rampart Csoport társtulajdonosa és ügyvezetője a helyszínbejárást követően ismertette a hosszabb távú fejlesztési vállalásokat. A több mint 1,8 milliárd forintos program az épület infrastruktúrájának korszerűsítésére és a szolgáltatások színvonalának emelésére irányul. A társaság szerint a 23 éves létesítmény folyamatos megújítása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy Budapest továbbra is vonzó állomása maradjon a nemzetközi koncertturnéknak. A verseny ráadásul nem áll meg Magyarország határainál: a Sportarénának a régió más nagyvárosainak korszerű rendezvényközpontjaival is meg kell küzdenie a legnagyobb produkciókért.