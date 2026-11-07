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Megújul Budapest egyik legismertebb épülete: milliárdos beruházással alakítják át a legnépszerűbb rendezvényhelyszínt – világsztárokért folyik a verseny

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Jelentős átalakulás előtt áll Budapest egyik legfontosabb koncert- és rendezvényhelyszíne. A Papp László Budapest Sportaréna üzemeltetője nagyszabású korszerűsítési programot indított, hogy a létesítmény továbbra is versenyben maradhasson a nemzetközi koncertturnékért. Az első fejlesztéseket már be is mutatták.
Zováthi Domokos
2026.11.07, 13:00
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Több mint 1,8 milliárd forintos beruházási program keretében újul meg a 23 éves Papp László Budapest Sportaréna. A fejlesztések célja, hogy a magyar főváros egyik meghatározó rendezvényhelyszíne ne csupán a hazai versenytársakkal, hanem a régió legkorszerűbb koncert- és szórakoztatóközpontjaival is felvehesse a versenyt. A beruházás első eredményeit pénteken, egy exkluzív backstage-bejáráson mutatta be a sajtó képviselőinek az üzemeltető Rampart Csoport közleményéből.

20261106_BudaPest_Aréna_bejárás_HZ_VG (6) Sportaréna
Világsztárokért versenyez a budapesti Sportaréna / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A korszerűsítés első ütemében a Sportaréna közel 2000 négyzetméteres, úgynevezett művészfalujának egy részét újították fel. Ez az a terület, amelyet a fellépők, a nemzetközi produkciók munkatársai és a koncertturnék technikai stábjai használnak.

A fejlesztés során négy fellépői öltöző, a hozzájuk tartozó fürdőszobák és kiszolgálóhelyiségek, egy produkciós iroda, egy előtér, valamint az Artist I. folyosó újult meg. A helyiségek modern bútorokat, új burkolatokat, akusztikus falpaneleket, korszerű világítást és infokommunikációs rendszereket kaptak. A megújult területeket Biró Ákos, a Rampart Csoport operatív igazgatója mutatta be az újságíróknak.

20261106_BudaPest_Aréna_bejárás_HZ_VG (24) Papp László Sportaréna
Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A világsztárokért is versenyez a budapesti Sportaréna

A beruházás mögött komoly gazdasági és üzleti megfontolások állnak. A nemzetközi koncertpiacon ugyanis egyre élesebb a verseny a legnagyobb produkciók megszerzéséért, a világsztárok és stábjaik pedig folyamatosan növekvő technikai, logisztikai és kényelmi elvárásokat támasztanak a rendezvényhelyszínekkel szemben. A Sportaréna számára ezért a modern infrastruktúra már

  • nem csupán kényelmi kérdés,
  • hanem a versenyképesség egyik meghatározó feltétele.

Kárpáti Péter, az Arénát üzemeltető Rampart Csoport társtulajdonosa és ügyvezetője a helyszínbejárást követően ismertette a hosszabb távú fejlesztési vállalásokat. A több mint 1,8 milliárd forintos program az épület infrastruktúrájának korszerűsítésére és a szolgáltatások színvonalának emelésére irányul. A társaság szerint a 23 éves létesítmény folyamatos megújítása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy Budapest továbbra is vonzó állomása maradjon a nemzetközi koncertturnéknak. A verseny ráadásul nem áll meg Magyarország határainál: a Sportarénának a régió más nagyvárosainak korszerű rendezvényközpontjaival is meg kell küzdenie a legnagyobb produkciókért.

20261106_BudaPest_Aréna_bejárás_HZ_VG (26) Papp László Sportaréna
Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Nemcsak a fellépők, a nézők is profitálhatnak a fejlesztésekből

A korszerűsítési program a következő években a látogatói élmény javítására is kiterjed. Az üzemeltető szerint a koncertközönség számára ma már nem kizárólag a színpadi produkció minősége számít, hanem a kényelmes környezet, a gyors kiszolgálás és a megfelelő vendéglátás is. A fejlesztések ezért hosszabb távon az Aréna szolgáltatásainak megújítását is célozzák, ami a rendezvényhelyszín piaci pozíciójának megőrzésében is szerepet játszhat.

A munkálatokat több ütemben, a Sportaréna folyamatos működése mellett végzik el. A beruházások ütemezését a rendezvénynaptárhoz igazítják, hogy a koncertek és egyéb események lebonyolítását ne akadályozzák. A most bemutatott művészfalu-felújítás így csupán az első állomása annak a többéves fejlesztési folyamatnak, amellyel a Rampart Csoport hosszabb távon is biztosítani kívánja a budapesti Sportaréna versenyképességét.

20261106_BudaPest_Aréna_bejárás_HZ_VG (2) Papp László Sportaréna
Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság
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tömegrendezvény
Budapest Sportaréna
Papp László Budapest Sportaréna

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