Újabb ország vette célba a magyar turistákat – egzotikus szigetre cserélhetjük az Adriát

A légi közlekedés napjainkban aranykorát éli. A 2026-os nyár utasszáma globálisan 12 százalékkal felülmúlta a 2019-es, Covid előtti év utasszámát. Jelentős növekedésről számolt be a Budapest Airport is, a ferihegyi repülőtér forgalma is folyamatosan emelkedik. Az utazási kedv nemcsak globálisan emelkedik, a magyarok is egyre nyitottabbak a külföldi, akár egzotikus utazásokra is. Emiatt egyre több ország nyit szándékosan a magyar piac felé. Ezen országos sorába most Sri Lanka is csatlakozott.

A sri lankai vasút a világ egyik leglátványosabbja / Fotó: Florian Augustin / Shutterstock

Ennek kapcsán mutatkozott be a magyarországi sajtónak az Aitken Spence Travels, a sri lankai beutazó turizmus egyik meghatározó szereplője. A vállalat több mint 400 munkatárssal dolgozik, és a szervezett inbound turizmus több mint 20 százalékát kezeli a dél-ázsiai szigetországban.

Az India déli partjaitól mintegy 30 kilométerre található Sri Lanka (korábbi nevén Ceylon) területe több mint kétarmada Magyarországénak, 65 510 négyzetkilométer. Viszont több mint kétszer annyian lakják, nagyjából 23 millióan. Elhelyezkedése, élővilága és tengerpartjai miatt a turizmus fontos része az ország gazdaságának.

Különleges látnivalókkal vár Sri Lanka

Az országismertetőben kiemelték, hogy Sri Lanka egész évben látogatható desztináció. Nyaralóknak, strandolóknak és túrázóknak is számos lehetőséget nyújt a kikapcsolódásra. Legnagyobb városa a 650 ezer lélekszámú Colombo egy sokoldalú város, helyi hagyományoktól a modern, felhőkarcolókkal teletűzdelt üzleti negyedig szinte minden fellelhető benne.

A turisták többsége mégis inkább Negombo környékét keresi fel, a hosszú, homokos tengerpart és a lagúnák miatt.

A prospektusokból azonban nem maradhat ki a helyi vasút sem. A Kandy és Ella települések között közlekedő járatot a világ egyik leglátványosabb vonatútjának tartják. A dzsungelen át, völgyekben és hegytetőkön is elhaladó vonal olyat látnivalókat érint, mint a Kilenclyukú híd (Nine Arches Bridge), vagy a demodarai spirálvasút. A vonatok általában lassan (20 és 30 kilométer/óra közötti sebességgel) közlekednek, mivel nem a gyorsaság számít, hanem a látnivalók és az élmények.