Újabb ország vette célba a magyar turistákat – egzotikus szigetre cserélhetjük az Adriát
A légi közlekedés napjainkban aranykorát éli. A 2026-os nyár utasszáma globálisan 12 százalékkal felülmúlta a 2019-es, Covid előtti év utasszámát. Jelentős növekedésről számolt be a Budapest Airport is, a ferihegyi repülőtér forgalma is folyamatosan emelkedik. Az utazási kedv nemcsak globálisan emelkedik, a magyarok is egyre nyitottabbak a külföldi, akár egzotikus utazásokra is. Emiatt egyre több ország nyit szándékosan a magyar piac felé. Ezen országos sorába most Sri Lanka is csatlakozott.
Ennek kapcsán mutatkozott be a magyarországi sajtónak az Aitken Spence Travels, a sri lankai beutazó turizmus egyik meghatározó szereplője. A vállalat több mint 400 munkatárssal dolgozik, és a szervezett inbound turizmus több mint 20 százalékát kezeli a dél-ázsiai szigetországban.
Az India déli partjaitól mintegy 30 kilométerre található Sri Lanka (korábbi nevén Ceylon) területe több mint kétarmada Magyarországénak, 65 510 négyzetkilométer. Viszont több mint kétszer annyian lakják, nagyjából 23 millióan. Elhelyezkedése, élővilága és tengerpartjai miatt a turizmus fontos része az ország gazdaságának.
Különleges látnivalókkal vár Sri Lanka
Az országismertetőben kiemelték, hogy Sri Lanka egész évben látogatható desztináció. Nyaralóknak, strandolóknak és túrázóknak is számos lehetőséget nyújt a kikapcsolódásra. Legnagyobb városa a 650 ezer lélekszámú Colombo egy sokoldalú város, helyi hagyományoktól a modern, felhőkarcolókkal teletűzdelt üzleti negyedig szinte minden fellelhető benne.
A turisták többsége mégis inkább Negombo környékét keresi fel, a hosszú, homokos tengerpart és a lagúnák miatt.
A prospektusokból azonban nem maradhat ki a helyi vasút sem. A Kandy és Ella települések között közlekedő járatot a világ egyik leglátványosabb vonatútjának tartják. A dzsungelen át, völgyekben és hegytetőkön is elhaladó vonal olyat látnivalókat érint, mint a Kilenclyukú híd (Nine Arches Bridge), vagy a demodarai spirálvasút. A vonatok általában lassan (20 és 30 kilométer/óra közötti sebességgel) közlekednek, mivel nem a gyorsaság számít, hanem a látnivalók és az élmények.
Nemcsak a vonat ablakából csodálhatjuk meg az élővilágot, a szigetország nemzeti parkjai is várják a látogatókat. Az egyik legnépszerűbb az a látogatás, amelynek keretében pár órán belül láthatunk (indiai) elefántokat és bálnákat is.
Repülővel a szigetországba
A szigetországba a Turkish Airlines járataival juthatunk el legkönnyebben. Sontra Eszter Fanni, a légitársaság magyarországi képviseletének értékesítési és marketing specialistája kiemelte, hogy Budapestről hetente 11 olyan járatot indítanak, amellyel isztambuli átszálláson keresztül elérhető Sri Lanka. (Az ár 700 eurótól, vagyis mintegy 260 ezer forinttól indul egy útra.)
Sontra Eszter Fanni elmondta azt is, hogy a Turkish Arlines flottája jelenleg 563 repülőgépból áll, és 319 gépet már berendeltek. A flotta átlagéltkora jelenleg 9,5 év. Hozzátette, hogy ők a világ legtöbb országába repülő légitársasága: a 133. országba Chilébe induláskor vehették át az ezért járó Guinness-rekord igazolást.
A Turkish Airlines 2025-ben az ötödik legtöbb magyar utast szállító légitársaság volt, a Wizz Air, a Ryanair, a Lufthansa és a LOT mögött.