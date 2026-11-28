A folyamat egyik oka a térfogatváltozó agyag kiszáradása. Egyes agyagásványok vizet felvéve megduzzadnak, a nedvesség elvesztésével pedig összehúzódnak. Különösen erősen mozoghat a montmorillonit-tartalmú, úgynevezett kövér agyag. A házak károsodását nem feltétlenül az okozza, hogy az alap alatt puha, gyenge a talaj, hanem az, hogy változik a térfogata.

Az előadás szerint sok helyen 15-20 százalék alá csökkent az agyagos talaj víztartalma a családi házak 1-1,5 méter mély alapjai alatt. Helyenként már három-öt méteres mélységig erősen kiszáradt a talaj, a korábban jelen lévő talajvíz mélyebbre húzódott. „Nem az agyag változott meg – hanem a víz tűnt el belőle” – fogalmazott az előadás egyik diája.

A kiszáradás nem egyenletes, a ház közepe alatt nedvesebb maradhat a talaj, a napsütésnek és a párolgásnak jobban kitett széleken viszont erősebben zsugorodik. Emiatt a sarkok nagyobb mértékben süllyedhetnek, a falak pedig megrepednek. A közeli, nagy vízigényű fák gyökerei tovább fokozhatják a kiszáradást. Ahol korábban magasan állt a talajvíz, ott annak visszahúzódásával az addig nedves rétegek is kiszáradhatnak. A talajvízszint csökkenése emellett további összenyomódással, úgynevezett konszolidációs süllyedéssel is járhat – ismertette az előadó.

Csapadékosabb időszakban az agyag visszaduzzadhat, a ház részben visszaemelkedhet, a repedések szűkülhetnek. Egymást követő száraz években azonban ez a visszarendeződés elmaradhat. Egy nyári zápor nem pótolja a mélyebb rétegekben felhalmozódott vízhiányt.

A kisebb, földszintes házak különösen sérülékenyek lehetnek.

Sekély alapozásuk, kisebb súlyuk és a falakat összefogó vasbeton koszorú hiánya miatt nehezebben viselik az egyenlőtlen mozgást. Móczár a Kádár-kockák jelentős részét is ebbe a körbe sorolta. Ebből azonban nem következik, hogy minden ilyen épület veszélyben van, kiemelte, hogy az adott talaj és az alapozás állapota döntő.

Van műszaki megoldás, de a repedések betömése nem elég

Az előadás szerint a helyreállítás első lépése az ok feltárása. Ugyanazt a repedésképet többféle probléma is előidézheti:

térfogatváltozó agyag,

csőtörés,

szivárgó csatorna,

nem megfelelő feltöltés. Ezek eltérő beavatkozást igényelnek.

A talajvizsgálat, az alapfeltárás és a laboratóriumi mérések segítenek megállapítani, milyen talajra épült a ház, mennyire nedves, hol található a talajvíz, és meddig terjed a mozgó réteg. A javítást geotechnikusnak és statikusnak együtt kell az épülethez igazítania.