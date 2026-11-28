Kádár-kockák tízezrei süllyednek és repednek, de a biztosítók nem fizetnek – megszólalt a MABISZ, mi ennek az oka
Az elmúlt hetekben több portál is foglalkozott a süllyedés miatt repedező családiházakkal. A csapadékszegény időjárás miatt a zsugorodó talaj a ház alapjait mozdítja meg, az épület sarkai süllyedni kezdenek, ez pedig egyre szélesedő repedéseket okoz a falon. A látvány ijesztő, az ingatlanok eladhatatlanokká válnak, a tulajdonosok pedig költséges helyreállítással szembesülhetnek. Műszaki megoldások léteznek, külföldön már biztosítási fedezet is elérhető az ilyen károkra. Magyarországon azonban nincs egységes kárrendezési rendszer. Pedig kellene, mert a probléma kezd tömegessé válni, az aszályos évek pedig fel is gyorsíthatják a korosabb, technológiailag nem korszerű ingatlanok romlását. Végre parlamenti bizottság elé került az ügy a héten, Hortay Olivér fideszes képviselő káralap elkülönítését indítványozta, de egyelőre nem járt sikerrel.
A süllyedés okairól Móczár Balázs, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi docense, a Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozatának elnöke az érintett ingatlantulajdonosoknak tartott online előadást novemberben a Házsüllyedés károsultak elnevezésű csoportban. A problémát felkaroló szakember részletesen bemutatta az okokat és a lehetséges beavatkozásokat. A műszaki kérdések mellett azonban legalább ilyen fontos, hogy ki viseli a vizsgálatok és a helyreállítás költségeit. A Világgazdaság ezért a Magyar Biztosítók Szövetségétől azt kérdezte, biztosíthatóvá válhat-e ez a kockázat, elképzelhető-e állami–biztosítói közös teherviselés, és milyen segítségre számíthatnak a károsultak – a helyzet sajnos, nem reményteljes. De menjünk sorban.
Egyre mélyebben szárad ki a talaj a házak alatt
Móczár előadása szerint az elmúlt négy-öt évben drasztikusan felgyorsult a házak repedezése, az idei év pedig kiugró. A statikusokhoz és geotechnikusokhoz forduló károsultak száma szakmai tapasztalatai alapján nagyságrendekkel nagyobb, mint a 2000-es évek elején. Ez ugyanakkor nem országos kárstatisztika, az előadás nem adott teljes körű összesítést az érintett ingatlanokról.
A folyamat egyik oka a térfogatváltozó agyag kiszáradása. Egyes agyagásványok vizet felvéve megduzzadnak, a nedvesség elvesztésével pedig összehúzódnak. Különösen erősen mozoghat a montmorillonit-tartalmú, úgynevezett kövér agyag. A házak károsodását nem feltétlenül az okozza, hogy az alap alatt puha, gyenge a talaj, hanem az, hogy változik a térfogata.
Az előadás szerint sok helyen 15-20 százalék alá csökkent az agyagos talaj víztartalma a családi házak 1-1,5 méter mély alapjai alatt. Helyenként már három-öt méteres mélységig erősen kiszáradt a talaj, a korábban jelen lévő talajvíz mélyebbre húzódott. „Nem az agyag változott meg – hanem a víz tűnt el belőle” – fogalmazott az előadás egyik diája.
A kiszáradás nem egyenletes, a ház közepe alatt nedvesebb maradhat a talaj, a napsütésnek és a párolgásnak jobban kitett széleken viszont erősebben zsugorodik. Emiatt a sarkok nagyobb mértékben süllyedhetnek, a falak pedig megrepednek. A közeli, nagy vízigényű fák gyökerei tovább fokozhatják a kiszáradást. Ahol korábban magasan állt a talajvíz, ott annak visszahúzódásával az addig nedves rétegek is kiszáradhatnak. A talajvízszint csökkenése emellett további összenyomódással, úgynevezett konszolidációs süllyedéssel is járhat – ismertette az előadó.
Csapadékosabb időszakban az agyag visszaduzzadhat, a ház részben visszaemelkedhet, a repedések szűkülhetnek. Egymást követő száraz években azonban ez a visszarendeződés elmaradhat. Egy nyári zápor nem pótolja a mélyebb rétegekben felhalmozódott vízhiányt.
A kisebb, földszintes házak különösen sérülékenyek lehetnek.
Sekély alapozásuk, kisebb súlyuk és a falakat összefogó vasbeton koszorú hiánya miatt nehezebben viselik az egyenlőtlen mozgást. Móczár a Kádár-kockák jelentős részét is ebbe a körbe sorolta. Ebből azonban nem következik, hogy minden ilyen épület veszélyben van, kiemelte, hogy az adott talaj és az alapozás állapota döntő.
Van műszaki megoldás, de a repedések betömése nem elég
Az előadás szerint a helyreállítás első lépése az ok feltárása. Ugyanazt a repedésképet többféle probléma is előidézheti:
- térfogatváltozó agyag,
- csőtörés,
- szivárgó csatorna,
- nem megfelelő feltöltés. Ezek eltérő beavatkozást igényelnek.
A talajvizsgálat, az alapfeltárás és a laboratóriumi mérések segítenek megállapítani, milyen talajra épült a ház, mennyire nedves, hol található a talajvíz, és meddig terjed a mozgó réteg. A javítást geotechnikusnak és statikusnak együtt kell az épülethez igazítania.
Ha valóban a zsugorodó-duzzadó agyag okozza a problémát, a cél az épület terhének átadása a térfogatváltozással kevésbé érintett, mélyebb rétegekre. Ennek egyik módja a szakaszos alábetonozás, azaz megfelelő meglévő alap esetén az alapozást részletekben mélyítik a mozgó zóna alá. Az előadás ezt nagyjából két-két és fél méteres mélységig gazdaságos lehetőségként mutatja be, de a szükséges mélységet minden esetben vizsgálattal kell meghatározni.
Mélyebben fekvő réteg elérésére mikrocölöpök alkalmazhatók. A bemutatott megoldás akár öt-tíz méteres mélységgel számol. Ezt követheti a ház szerkezeti megerősítése, például vasbeton koszorúval, acél összefogással vagy a repedésekbe épített spirálacéllal.
A sorrend döntő: előbb a mozgás okát kell kezelni, és csak azután érdemes javítani, festeni a falakat.
Móczár külön figyelmeztetett a talajvizsgálat nélkül ajánlott „gyors injektálás” korlátaira. Kövér agyagban a sekélyen bejuttatott anyag nem feltétlenül szünteti meg a térfogatváltozást, a beavatkozás pedig további repedéseket is nyithat a talajban. Az eljárás alkalmassága a talajtól és az alkalmazott technológiától függ; vizsgálat nélkül nem ígérhető biztos eredmény.
A ház körüli vízviszonyok rendezése szintén fontos:
- az eresz és a lefolyók karbantartása,
- a tetővíz elvezetése,
- a szivárgó vezetékek javítása segíthet. Az előadás ugyanakkor a fal tövének locsolását nem ajánlja, és a közeli nagy fák hirtelen kivágásától is óv. A vízelvonás megszűnésével ugyanis az agyag visszaduzzadhat, ezért ilyen döntés előtt is szakvélemény szükséges.
Franciaországban és Nagy-Britanniában már biztosítási ügy a süllyedés
A jelenség nem magyar sajátosság, és a károk finanszírozására is léteznek külföldi megoldások. Franciaországban az agyagtalaj kiszáradásából és visszanedvesedéséből eredő károk a természeti katasztrófák biztosítási rendszerébe, a CatNat-rendszerbe tartozhatnak. A térítéshez megfelelő vagyonbiztosítás, az érintett területre és időszakra vonatkozó hivatalos katasztrófaelismerés, valamint a kár és az esemény közötti okozati kapcsolat igazolása szükséges. A repedés megjelenése tehát önmagában nem jelent automatikus kifizetést. A rendszer állami és piaci együttműködésre épül, a 2022-es aszály biztosítási kárköltségét a biztosítók szövetsége 2,9 milliárd euróra becsülte.
Nagy-Britanniában a biztosítók 2025-ben rekordösszeget, 307 millió fontot fizettek ki lakóingatlanok süllyedéses káraira, 10 százalékkal többet, mint egy évvel korábban – közölte a Brit Biztosítók Szövetsége. A probléma tovább súlyosbodott, 2026 júliusa és szeptembere között 13 ezer új kárigényt jelentettek be, szemben az előző év azonos időszakának 8 ezres számával. A süllyedéses károk átlagos biztosítási kifizetése a harmadik negyedévben 20 ezer fontot tett ki. A külföldi példák azt mutatják, hogy az aszályhoz kapcsolódó talajmozgás biztosítási kezelése lehetséges, de ehhez meghatározott feltételek, kárvizsgálat és megfelelő finanszírozási háttér szükséges.
A MABISZ még nem kezdeményezett kormányzati egyeztetést
Magyarországon egyelőre nem körvonalazódik hasonló közös megoldás. A MABISZ a Világgazdaság november elején elküldött kérdéseire adott válaszában azt közölte, a hazai biztosítók között jelenleg nincs egységes kártérítési mechanizmus az aszály miatti épületkárok megtérítésére.
Indoklásuk szerint
a lakásbiztosítások véletlen, váratlan, hirtelen fellépő eseményekre nyújtanak fedezetet.
Az aszály miatt kiszáradó, zsugorodó agyagos talaj okozta épületsüllyedést viszont fokozatosan kialakuló folyamatnak tekintik, ezért az ilyen károk a szövetség tájékoztatása szerint jelenleg nem minősülnek elemi vagy katasztrófakárnak.
A MABISZ hangsúlyozta, a magyar lakóingatlanok több mint 80 százalékának van olyan lakásbiztosítása, amely a nagy természeti katasztrófákra fedezetet nyújt. Ez a magas biztosítottság azonban az aszály miatti talajzsugorodás károsultjainak önmagában nem jelent segítséget. A szövetség szerint a biztosítók idén nem érzékeltek tömeges ilyen kárbejelentéseket, és nincs hiteles információjuk a károk számáról. Arra is felhívták a figyelmet, hogy egy adott ingatlannál nem feltétlenül bizonyítható egyértelműen, mi okozta a süllyedést vagy a repedést.
A kárbejelentések száma ugyanakkor nem azonos a ténylegesen károsodott épületek számával. A MABISZ válaszából nem derül ki, terveznek-e a mérnöki szakmával közös felmérést a probléma nagyságának meghatározására. Arra a kérdésünkre, látnak-e lehetőséget állami–biztosítói közös kockázatvállalásra vagy külön káralapra, azt válaszolták: „Mindezidáig ilyen felvetéssel nem találkoztunk.”
Egy ilyen rendszer létrejöttét hosszú folyamat lehetséges eredményének tartják. A biztosítói gyakorlat módosításához szerintük előzetesen egyeztetni kellene a viszontbiztosítókkal, amit jelentős mennyiségű, igazolt kártapasztalattal kellene alátámasztani, de ilyen adatok jelenleg nem állnak rendelkezésükre. Megkérdeztük azt is, kezdeményeztek-e egyeztetést a kormányzattal. A válasz rövid volt: „Mindmáig erre nem került sor.”
A MABISZ a megelőzésben az építési technológia alkalmazkodását sürgeti, ugyanakkor azt is írta, hogy a szakemberek egyelőre nem ismerik a megoldást jelentő releváns műszaki eljárást. Móczár előadása ennél árnyaltabb képet mutat, sőt több beavatkozási lehetőséget ismertet, amelyek alkalmazhatóságát az adott talaj és épület vizsgálata dönti el.
A szövetség a tartós csapadékhiány miatti talajzsugorodást korábban elő nem fordult eseményként is jellemezte. Levelükből nem egyértelmű, hogy ezt a saját kártapasztalatukra vagy magára a jelenségre értik. A mérnöki előadás és a korábbi külföldi káresetek mindenesetre azt mutatják, hogy a gyorsuló folyamat nem ismeretlen a mérnökök számára. A műszaki megoldások léteznek, de nem minden épületnél azonosak, és komoly költséggel járhatnak. A már károsodott magyar otthonok tulajdonosainak arra a kérdésére viszont, hogy ezek finanszírozásához kitől kaphatnak segítséget, a MABISZ válasza egyelőre nem kínál konkrét megoldást.
Végre szóba került az Országgyűlés egyik bizottságában is
Hortay Olivér, a Fidesz képviselője csütörtökön a költségvetést érintő kiegészítő módosítást tett, azt javasolta, hogy a kormány különítsen el 12 milliárd forintot a vis maior alapból a probléma kezelésére. A képviselő a Világgazdaságnak elmondta, hogy a témával érintettek keresték még abban a Beviszem a Parlamentbe elnevezésű facebookos csoportban, amelyben várja a választók közvetlen javaslatait.
Egy nő a levelében azt írta, hogy a süllyedés miatt a házukban 20 millió forint keletkezett. Ez indította arra, hogy részletesebben tájékozódjon a témában, és látva a tömeges érintettséget és a súlyos károkat, beadja a javaslatát az alap létrehozáséra. A bizottsági ülésen a kormánypárti képviselők elismerték az aszály okozta problémát, a szavazásnál tartózkodtak, nem söpörték le a problémát, de azt jelezték, hogy további vizsgálódásra van szükség ahhoz, hogy intézkedéseket tudjon hozni a kormány.
Hortay Olivér elmondta, hogy nem engedi el a témát, és további egyeztetések után újabb javaslatokat fog tenni a biztosításokkal kapcsolatosan. Kitért ő is a franciaországi példára, ahol már évtizedek óta van megoldás az aszály okozta talajzsugorodás miatt keletkező épületkárok biztosítására.