Nagy átalakulás kezdődött a Suzuki magyarországi gyárában: robotok veszik át a munkát Esztergomban – elárulták, mi lesz a dolgozókkal
A 2030-as évek első felére intelligens, nagymértékben automatizált gyárrá alakítaná esztergomi üzemét a Magyar Suzuki Zrt. – erről Novák Gyula gyárigazgató beszélt a TechTogether konferencián. A vállalat már számos olyan technológiát bevezetett, amelyek korábban emberi beavatkozást igénylő munkafolyamatokat váltanak ki.
A Magyar Suzuki több mint három évtizede gyárt autókat Esztergomban, jelenleg a Vitara és az S-Cross modellek készülnek az üzemben. Novák szerint a gyár átalakítását az energiafelhasználás és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése, a minőségi követelmények emelkedése és a szakemberhiány egyaránt sürgeti. Nem új üzemet építenek, hanem a meglévő infrastruktúrát alakítják át.
Robotok csavaroznak és szállítják az alkatrészeket
Az automatizálás egyik legfontosabb területe a fizikailag megterhelő és veszélyes munkafolyamatok kiváltása. A japán eredetű 3K kifejezéssel illetett, kellemetlen, veszélyes vagy szennyeződéssel járó feladatok közül egyre többet automatizálnak. A karosszéria egyes alkatrészeinek rögzítését például már robotok végzik. A belső logisztikában autonóm mobil robotok szállítják az alkatrészeket a megfelelő gyártási területre, akár az akadályokat kikerülve.
A Suzuki előre látja, mikor romolhat el egy gép
A berendezésekre telepített szenzorok többek között a rezgéseket, az áramfelvételt, a nyomást és a működési időt figyelik. Az adatok alapján a rendszer még a tényleges meghibásodás előtt jelezheti, ha egy alkatrész elhasználódása várható. Novák példaként említett egy gépet, amelynél az áramfelvétel változásából sikerült felismerni egy csapágy problémáját. A karbantartók így időben beavatkozhattak.
A minőségellenőrzésben is megjelentek az intelligens rendszerek
A csavarozórendszerek a meghúzási nyomaték mellett a teljes rögzítési folyamatot dokumentálják, az adatokat pedig az adott járműhöz kapcsolják. Egy későbbi probléma esetén így pontosabban azonosíthatók az érintett autók. A hegesztésnél infravörös technológiával ellenőrzik a kötések minőségét, a kamerák pedig már a munkafolyamat előtt felismerhetnek hibás vagy hiányos alkatrészeket. A festőüzemben a külső levegő változásaihoz igazítják
- a hőmérsékletet
- és a páratartalmat,
hogy csökkentsék az energiaigényt.
Mi lesz a dolgozókkal?
Novák hangsúlyozta, hogy az automatizálás nem jelenti az emberek szükségtelenné válását. A fizikailag megterhelő, ismétlődő műveletek helyett egyre nagyobb szerepet kap a gépek felügyelete, a rendszerek beállítása és az adatelemzés. Elmondása szerint mintegy kétezer munkavállaló foglalkozik közvetlenül összeszereléssel, miközben több száz munkatárs dolgozik a technológiai folyamatok fejlesztésén. Számos automatizálási fejlesztést magyar mérnökök valósítottak meg, részben hazai vállalkozások bevonásával. Az önirányító gyártás még későbbi fejlesztési cél, amely felé fokozatosan haladnak.
Továbbra is brutális számokkal tartja piacvezető pozícióját a magyarok kedvenc autója – jönnek az újabb elektromos Suzukik, már mindenki Esztergomra figyel
A gazdasági bizonytalanságok, az elektromos átállás és az autóipari átalakulás ellenére is stabil évet zárt a Magyar Suzuki: az esztergomi gyártó 2025-ben ismét piacvezető lett Magyarországon, miközben több mint 108 ezer autót gyártott és közel 110 ezer járművet értékesített világszerte. A vállalat több mint kilencmilliárd forintos fejlesztési programot hajtott végre, miközben a vezetés szerint már az elektromos modellek esetleges esztergomi gyártására is készülnek. A Suzuki emellett 2030-ig négy elektromos modellt tervez bevezetni.