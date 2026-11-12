Nagy átalakulás kezdődött a Suzuki magyarországi gyárában: robotok veszik át a munkát Esztergomban – elárulták, mi lesz a dolgozókkal

A 2030-as évek első felére intelligens, nagymértékben automatizált gyárrá alakítaná esztergomi üzemét a Magyar Suzuki Zrt. – erről Novák Gyula gyárigazgató beszélt a TechTogether konferencián. A vállalat már számos olyan technológiát bevezetett, amelyek korábban emberi beavatkozást igénylő munkafolyamatokat váltanak ki.

Novák Gyula, a Magyar Suzuki Zrt. gyárigazgatója / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Magyar Suzuki több mint három évtizede gyárt autókat Esztergomban, jelenleg a Vitara és az S-Cross modellek készülnek az üzemben. Novák szerint a gyár átalakítását az energiafelhasználás és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése, a minőségi követelmények emelkedése és a szakemberhiány egyaránt sürgeti. Nem új üzemet építenek, hanem a meglévő infrastruktúrát alakítják át.

Robotok csavaroznak és szállítják az alkatrészeket

Az automatizálás egyik legfontosabb területe a fizikailag megterhelő és veszélyes munkafolyamatok kiváltása. A japán eredetű 3K kifejezéssel illetett, kellemetlen, veszélyes vagy szennyeződéssel járó feladatok közül egyre többet automatizálnak. A karosszéria egyes alkatrészeinek rögzítését például már robotok végzik. A belső logisztikában autonóm mobil robotok szállítják az alkatrészeket a megfelelő gyártási területre, akár az akadályokat kikerülve.

A Suzuki előre látja, mikor romolhat el egy gép

A berendezésekre telepített szenzorok többek között a rezgéseket, az áramfelvételt, a nyomást és a működési időt figyelik. Az adatok alapján a rendszer még a tényleges meghibásodás előtt jelezheti, ha egy alkatrész elhasználódása várható. Novák példaként említett egy gépet, amelynél az áramfelvétel változásából sikerült felismerni egy csapágy problémáját. A karbantartók így időben beavatkozhattak.

A minőségellenőrzésben is megjelentek az intelligens rendszerek

A csavarozórendszerek a meghúzási nyomaték mellett a teljes rögzítési folyamatot dokumentálják, az adatokat pedig az adott járműhöz kapcsolják. Egy későbbi probléma esetén így pontosabban azonosíthatók az érintett autók. A hegesztésnél infravörös technológiával ellenőrzik a kötések minőségét, a kamerák pedig már a munkafolyamat előtt felismerhetnek hibás vagy hiányos alkatrészeket. A festőüzemben a külső levegő változásaihoz igazítják

a hőmérsékletet

és a páratartalmat,

hogy csökkentsék az energiaigényt.