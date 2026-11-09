Eldőlt az első dominó: kivonul Magyarországról a nyugati cég, napokon belül befejezik a szolgáltatást – a Tisza-kormány pont most szigorítja a szabályokat

November 15-ével teljesen kivonul Magyarországról a Dott elektromosroller-megosztó szolgáltató, amelynek jellegzetes zöld járművei korábban TIER néven voltak ismertek. A vállalat Budapesten már november 1-jén összegyűjtötte a bérelhető rollereket, a következő napokban pedig az ország többi érintett településén is megszünteti a szolgáltatást. A fejleményről elsőként a RevB.hu számolt be, miután a Revolut felhasználói közösségében felhívták a figyelmet a fővárosi rollerek eltűnésére. Az elektromos rollezés szabályai eközben hamarosan szigorodni fognak.

A Tisza-kormány pont most szigorítja a szabályokat / Fotó: Hans Lucas via AFP

A kivonulást Gödöllő önkormányzatának november 5-i tájékoztatása is megerősítette. A város közlése szerint a Dott hivatalosan értesítette őket arról, hogy november közepétől Magyarországon befejezi működését, így Gödöllőn sem marad elérhető a társaság elektromosroller-bérlési szolgáltatása. A vállalat egyelőre nem közölte, miért döntött a magyar piac elhagyása mellett, ezért azt sem lehet kijelenteni, hogy a lépés közvetlen összefüggésben állna a készülő hazai szabályozással.

Nemzetközi óriás távozik, a Revolut ügyfelei is rosszul járnak

A Dott nemzetközi szinten jelentős szereplőnek számít a mikromobilitási piacon. A társaság a TIER és a Dott 2024-es egyesülésével jött létre jelenlegi formájában, Magyarországon pedig a korábban TIER néven működő szolgáltatás révén vált ismertté. A vállalat több mint 400 városban, mintegy 20 országban van jelen Európában és a Közel-Keleten, flottája pedig meghaladja a 175 ezer bérelhető elektromos rollert és kerékpárt. Németországban, Franciaországban, Ausztriában, Lengyelországban és Spanyolországban is működik. A cég októberben közzétett harmadik negyedéves eredményei alapján 55,6 millió eurós bevételt ért el, üzemi eredménye pedig először fordult pozitívba.

A magyarországi távozás különösen kellemetlenül érintheti a Revolut fizetős ügyfeleit. A pénzügyi szolgáltató ugyanis október közepén vezette be a Dott-kedvezményt, amelynek keretében a Premium, Metal és Ultra előfizetők havonta egy alkalommal 15–30 perces díjmentes utazást vehettek igénybe, a feloldási díj elengedésével. Alig egy hónappal később azonban ez a lehetőség Magyarországon megszűnik. A kedvezmény nem tűnik el teljesen, hiszen külföldön, a Dott által továbbra is kiszolgált városokban változatlanul felhasználható lehet.