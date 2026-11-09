Eldőlt az első dominó: kivonul Magyarországról a nyugati cég, napokon belül befejezik a szolgáltatást – a Tisza-kormány pont most szigorítja a szabályokat
November 15-ével teljesen kivonul Magyarországról a Dott elektromosroller-megosztó szolgáltató, amelynek jellegzetes zöld járművei korábban TIER néven voltak ismertek. A vállalat Budapesten már november 1-jén összegyűjtötte a bérelhető rollereket, a következő napokban pedig az ország többi érintett településén is megszünteti a szolgáltatást. A fejleményről elsőként a RevB.hu számolt be, miután a Revolut felhasználói közösségében felhívták a figyelmet a fővárosi rollerek eltűnésére. Az elektromos rollezés szabályai eközben hamarosan szigorodni fognak.
A kivonulást Gödöllő önkormányzatának november 5-i tájékoztatása is megerősítette. A város közlése szerint a Dott hivatalosan értesítette őket arról, hogy november közepétől Magyarországon befejezi működését, így Gödöllőn sem marad elérhető a társaság elektromosroller-bérlési szolgáltatása. A vállalat egyelőre nem közölte, miért döntött a magyar piac elhagyása mellett, ezért azt sem lehet kijelenteni, hogy a lépés közvetlen összefüggésben állna a készülő hazai szabályozással.
Nemzetközi óriás távozik, a Revolut ügyfelei is rosszul járnak
A Dott nemzetközi szinten jelentős szereplőnek számít a mikromobilitási piacon. A társaság a TIER és a Dott 2024-es egyesülésével jött létre jelenlegi formájában, Magyarországon pedig a korábban TIER néven működő szolgáltatás révén vált ismertté. A vállalat több mint 400 városban, mintegy 20 országban van jelen Európában és a Közel-Keleten, flottája pedig meghaladja a 175 ezer bérelhető elektromos rollert és kerékpárt. Németországban, Franciaországban, Ausztriában, Lengyelországban és Spanyolországban is működik. A cég októberben közzétett harmadik negyedéves eredményei alapján 55,6 millió eurós bevételt ért el, üzemi eredménye pedig először fordult pozitívba.
A magyarországi távozás különösen kellemetlenül érintheti a Revolut fizetős ügyfeleit. A pénzügyi szolgáltató ugyanis október közepén vezette be a Dott-kedvezményt, amelynek keretében a Premium, Metal és Ultra előfizetők havonta egy alkalommal 15–30 perces díjmentes utazást vehettek igénybe, a feloldási díj elengedésével. Alig egy hónappal később azonban ez a lehetőség Magyarországon megszűnik. A kedvezmény nem tűnik el teljesen, hiszen külföldön, a Dott által továbbra is kiszolgált városokban változatlanul felhasználható lehet.
A Tisza-kormány éppen most szigorítja a rollerezés szabályait
A kivonulás időzítése azért is figyelemre méltó, mert Magyar Péter miniszterelnök október végén jelentette be az elektromos rollerekre vonatkozó KRESZ-szabályok szigorítását. A kormány tervei szerint a motoros rollerek önálló járműkategóriát kapnak, a bérelhető eszközök megengedett sebességét pedig óránként 20 kilométerben maximálnák. A kisebb teljesítményű rollereket 14 éves kortól lehetne használni, 18 éves korig kötelező fejvédővel. A nagyobb teljesítményű járművekhez már
- jogosítványra
- és bukósisakra
lenne szükség. Emellett minden elektromos rolleren megtiltanák az ittas vezetést és az utasszállítást. A tervezetet november 5-ig társadalmi egyeztetésre bocsátották, a végleges szabályok tehát még változhatnak.
A kormány a szigorítást a rolleres balesetek számának növekedésével és a gyalogosok biztonságának védelmével indokolja. Több magyar városban ugyanakkor már korábban is korlátozták az elektromos rollerek használatát: Szegeden egyes gyalogosövezetekből, Kaposváron a sétálóövezetből tiltották ki ezeket a járműveket. A Dott távozása mindenesetre jelentős változás a hazai rollermegosztó piacon, hiszen a szolgáltató 2021 szeptemberében, mindössze 150 budapesti járművel indult el Magyarországon, egy évvel később pedig már több mint 110 ezer regisztrált felhasználóról számolt be. Azt egyelőre nem tudni, hogy a készülő szigorítás szerepet játszott-e a vállalat döntésében, vagy elsősorban üzleti megfontolások vezettek a kivonuláshoz.