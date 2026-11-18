A GDP-arányos államadósság az év végére 77,5 százalékra emelkedhet, miközben a következő esztendőre is csak mérsékelt csökkenéssel számolnak. Szalai Piroska a parlamenti felszólalásában a hivatalos negyedéves adatokra hivatkozva bírálta a Tisza gazdaságpolitikáját.

Szalai Piroska úgy látja, a jelenlegi gazdaságpolitika veszélyezteti az ország korábbi eredményeit / Fotó: Hatlaczki Balazs

Szalai Piroska a Parlamentben a GDP-arányos államadósság alakulásával érvelt amellett, hogy szerinte a Tisza-kormány gazdaságpolitikája növeli az ország eladósodottságát. Az országgyűlési képviselő a negyedéves hivatalos adatokra hivatkozott, amelyek szerint 2025 végén 74,6 százalék volt a mutató, 2026. június 30-án pedig már 75,1 százalékot ért el.

A képviselő szerint a féléves adat még az előző kormány intézkedéseinek hatását tükrözte, hiszen június végéig a Tisza nem hajtott végre olyan jelentős intézkedéseket, amelyek érdemben növelték vagy csökkentették volna az államadósságot. Hozzátette, hogy a korábbi években a félévkor mért GDP-arányos adósságot az év végére sikerült mérsékelni.

Ez a tendencia azonban szerinte 2026-ban megtörik.

Szalai Piroska a felszólalásában úgy fogalmazott, hogy az év végére 77,5 százalékra emelkedik az államadósság, vagyis a június végi szinthez képest további jelentős növekedés várható. A következő évre vonatkozóan is szerény javulással számolt: állítása szerint mindössze 0,3 százalékpontos csökkenés várható. A képviselő ebből arra következtetett, hogy az adósságráta emelkedéséért már a Tisza kormányzati működése felelős.

Szalai Piroska: több lyuk is tátong a gazdaságpolitikán

A képviselő a felszólalásában a kötvénykibocsátást is szóba hozta. Állítása szerint július elején egy jelentős kötvénykibocsátással megkezdődött az eladósítás. Ezzel párhuzamosan gyárbezárásokról és a munkanélküliség emelkedéséről beszélt. Utóbbi szerinte különösen a nőket, a legfiatalabb munkavállalókat és a diplomásokat érinti hátrányosan.

A politikus a gazdaság korábbi eredményeinek megőrzését is számon kérte a kormányon. A magas foglalkoztatottságot, a magyar munkaerő képzettségét, a jelentős reálkereset-emelkedést, a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatának kitettek alacsony arányát, valamint a magyar adórendszer versenyképességét sorolta az ország erősségei közé.