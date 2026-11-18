Szalai Piroska számokkal érvelt: katasztrofális a Tisza gazdaságpolitikája, el fog szállni az államadósság
A GDP-arányos államadósság az év végére 77,5 százalékra emelkedhet, miközben a következő esztendőre is csak mérsékelt csökkenéssel számolnak. Szalai Piroska a parlamenti felszólalásában a hivatalos negyedéves adatokra hivatkozva bírálta a Tisza gazdaságpolitikáját.
Szalai Piroska a Parlamentben a GDP-arányos államadósság alakulásával érvelt amellett, hogy szerinte a Tisza-kormány gazdaságpolitikája növeli az ország eladósodottságát. Az országgyűlési képviselő a negyedéves hivatalos adatokra hivatkozott, amelyek szerint 2025 végén 74,6 százalék volt a mutató, 2026. június 30-án pedig már 75,1 százalékot ért el.
A képviselő szerint a féléves adat még az előző kormány intézkedéseinek hatását tükrözte, hiszen június végéig a Tisza nem hajtott végre olyan jelentős intézkedéseket, amelyek érdemben növelték vagy csökkentették volna az államadósságot. Hozzátette, hogy a korábbi években a félévkor mért GDP-arányos adósságot az év végére sikerült mérsékelni.
Ez a tendencia azonban szerinte 2026-ban megtörik.
Szalai Piroska a felszólalásában úgy fogalmazott, hogy az év végére 77,5 százalékra emelkedik az államadósság, vagyis a június végi szinthez képest további jelentős növekedés várható. A következő évre vonatkozóan is szerény javulással számolt: állítása szerint mindössze 0,3 százalékpontos csökkenés várható. A képviselő ebből arra következtetett, hogy az adósságráta emelkedéséért már a Tisza kormányzati működése felelős.
Szalai Piroska: több lyuk is tátong a gazdaságpolitikán
A képviselő a felszólalásában a kötvénykibocsátást is szóba hozta. Állítása szerint július elején egy jelentős kötvénykibocsátással megkezdődött az eladósítás. Ezzel párhuzamosan gyárbezárásokról és a munkanélküliség emelkedéséről beszélt. Utóbbi szerinte különösen a nőket, a legfiatalabb munkavállalókat és a diplomásokat érinti hátrányosan.
A politikus a gazdaság korábbi eredményeinek megőrzését is számon kérte a kormányon. A magas foglalkoztatottságot, a magyar munkaerő képzettségét, a jelentős reálkereset-emelkedést, a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatának kitettek alacsony arányát, valamint a magyar adórendszer versenyképességét sorolta az ország erősségei közé.
A politikus szerint a Tisza a kampányban és kormányon is olyan politikát folytat, amely elfedi ezeket az eredményeket. Azt is kijelentette, hogy a bosszúra épülő kormányzás a gazdaságban sem vezet jóra.
Külön bírálta a jövő évi költségvetést, amelyről úgy vélekedett, hogy visszafogja a gazdaság teljesítményét, bünteti a sikert, és a munkavállalókat a feketefoglalkoztatás irányába terelheti. Felszólalásában tehát az államadósság növekedését a foglalkoztatási folyamatokkal és a költségvetési politikával együtt értékelte.
Fordulatot ígért a kormány, Brüsszel viszont mást lát: tovább nőhet a magyar államadósság
A kormányénál kedvezőbb növekedési előrejelzést adott Magyarországra az Európai Bizottság, a költségvetés kilátásait azonban borúsabban látja. A november 17-én közzétett friss prognózis szerint jövőre 2,8 százalékkal bővülhet a gazdaság, de a hiány meghaladhatja a tervezettet, az államadósság pedig tovább emelkedhet.