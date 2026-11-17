Az amerikai pénzügyminisztérium szankciók végrehajtásáért felelős hivatala, az OFAC 2027. március 19-ig meghosszabbította a Mol számára kiadott iránymutatását – közölte a Külügyminisztérium kedden a Facebook-oldalán.

A Külügyminisztérium tájékoztatása szerint a szankciómentesség a lejáratát követően ismét megújítható. / Fotó: Origo

Lélegzetvételnyi időhöz jut a gazdaság – az OFAC meghosszabbította Magyarország szankciómentességét

A döntés a Lukoilt és a Litascót érintő, a Barátság kőolajvezetéken keresztül érkező orosz kőolaj beszerzéséhez szükséges tranzakciókra vonatkozik. A rendelkezés az azonnali piaci vásárlások mellett a már meglévő szerződések teljesítéséhez kapcsolódó pénzügyi műveleteket is érinti.

Az amerikai hatóság közvetlenül a magyar Külügyminisztériumot értesítette a hosszabbításról, amely ezt követően tájékoztatta a Mol-csoportot.

A közlemény szerint az OFAC az MVM számára is meghosszabbította a korábbi iránymutatását. Ez a Török Áramlat vezetéken keresztül érkező orosz földgáz szállításához kapcsolódó pénzügyi tranzakciókra vonatkozik. A döntésről a tárca az MVM-csoportot is értesítette.

A hosszabbítás különösen fontos a magyar energiaellátás szempontjából, mivel az ország kőolajimportjában továbbra is meghatározó szerepet tölt be a Barátság vezeték, az orosz földgáz pedig a Török Áramlaton keresztül érkezik Magyarországra.

A március 19-i határidő ugyanakkor nem feltétlenül jelenti a mentesség végét. A Külügyminisztérium tájékoztatása szerint az amerikai iránymutatás a lejáratát követően ismét megújítható.

A közlemény nem részletezi, hogy a hosszabbításhoz kapcsolódnak-e további feltételek, illetve milyen szempontok alapján dönthet az OFAC a következő megújításról. A tárca tájékoztatásából az sem derül ki, hogy az MVM esetében pontosan meddig érvényes a meghosszabbított iránymutatás.

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt: november 21-én járt volna le az a határidő, ameddig az Egyesült Államok Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) felmentést adott Magyarországnak az orosz Lukoiltól és Rosznyeftytől származó kőolaj vásárlására vonatkozó tilalom alól. A mentesség meghosszabbítása nélkül november 22-től Magyarország – a gyakorlatban a Mol – csak más orosz forrásból szerezhetett volna be kőolajat.