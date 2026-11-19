Két potenciális befektető is elbizonytalanodott a Fehérvár FC értékesítésével kapcsolatban a múlt heti hírek nyomán. Egy nemzetközi és egy hazai érdeklődő is haladékot kért, miután az ügyészségi döntést követően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vizsgálatot indított a klubot érintő ügyben – számolt be róla Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a Facebook-oldalán.

Meghosszabbítják a határidőt, több százmilliós kár is keletkezhet a székesfehérvári klubnál / Fotó: Maurizio Fabbroni

A városvezető szerint a kialakult helyzet jelentősen megnehezíti az önkormányzat dolgát, amely új tulajdonost keres a Fehérvár FC számára. Cser-Palkovics úgy fogalmazott, hogy a feljelentést nyilvánvalóan alaptalannak tartja, ugyanakkor elismerte: a hatósági eljárás okozta bizonytalanság érthető módon befolyásolja a potenciális vevők döntését.

Meghosszabbítják a határidőt, több százmilliós kár is keletkezhet a székesfehérvári klubnál

A polgármester bejelentette, hogy az érdeklődők számára lehetővé teszik a klub helyzetének részletes megismerését, és ennek érdekében meghosszabbítják a pályázatok benyújtásának határidejét. A városvezetés álláspontja szerint a Fehérvár FC jogi helyzete rendezett, a klub jó hírnevében keletkezett kár és a hatósági eljárás miatt kialakult bizonytalanság azonban már komoly gazdasági következményekkel járhat. Cser-Palkovics arra is figyelmeztetett, hogy amennyiben az eljárás miatt meghiúsul az értékesítés, az önkormányzat bírósághoz fordulhat, és kártérítési igényt érvényesíthet.

A polgármester szerint az esetleges kár akár több százmillió forintra is rúghat.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az önkormányzat elsődleges célja továbbra sem a pereskedés, hanem egy stabil, hosszú távon is megfelelő új tulajdonos megtalálása a székesfehérvári futballklub számára. A városvezető további tájékoztatást ígért, amint új fejlemény történik az ügyben.