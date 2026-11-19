Menekülnek a befektetők a NAV-vizsgálat után: bajba kerülhet a legendás székesfehérvári klub eladása – Cser-Palkovics András több százmilliós kárról beszél
Két potenciális befektető is elbizonytalanodott a Fehérvár FC értékesítésével kapcsolatban a múlt heti hírek nyomán. Egy nemzetközi és egy hazai érdeklődő is haladékot kért, miután az ügyészségi döntést követően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vizsgálatot indított a klubot érintő ügyben – számolt be róla Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a Facebook-oldalán.
A városvezető szerint a kialakult helyzet jelentősen megnehezíti az önkormányzat dolgát, amely új tulajdonost keres a Fehérvár FC számára. Cser-Palkovics úgy fogalmazott, hogy a feljelentést nyilvánvalóan alaptalannak tartja, ugyanakkor elismerte: a hatósági eljárás okozta bizonytalanság érthető módon befolyásolja a potenciális vevők döntését.
Meghosszabbítják a határidőt, több százmilliós kár is keletkezhet a székesfehérvári klubnál
A polgármester bejelentette, hogy az érdeklődők számára lehetővé teszik a klub helyzetének részletes megismerését, és ennek érdekében meghosszabbítják a pályázatok benyújtásának határidejét. A városvezetés álláspontja szerint a Fehérvár FC jogi helyzete rendezett, a klub jó hírnevében keletkezett kár és a hatósági eljárás miatt kialakult bizonytalanság azonban már komoly gazdasági következményekkel járhat. Cser-Palkovics arra is figyelmeztetett, hogy amennyiben az eljárás miatt meghiúsul az értékesítés, az önkormányzat bírósághoz fordulhat, és kártérítési igényt érvényesíthet.
A polgármester szerint az esetleges kár akár több százmillió forintra is rúghat.
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az önkormányzat elsődleges célja továbbra sem a pereskedés, hanem egy stabil, hosszú távon is megfelelő új tulajdonos megtalálása a székesfehérvári futballklub számára. A városvezető további tájékoztatást ígért, amint új fejlemény történik az ügyben.
Totális fordulat, mégsem kerül külföldi kézbe Magyarország egyik legnagyobb focicsapata: nem tudják eladni, most közölte a polgármester - „Bemondásra nem működik”
Továbbra sem dőlt el a Videoton sorsa. Az ikonikus focicsapat megvásárlására pályázó társaság visszalépett, miután nem tudta bemutatni az üzlethez szükséges bankgaranciát. Az ügyben egyébként már többször következett be váratlan fordulat. Az értékesítési pályázat első helyezettje korábban többször meggondolta magát.