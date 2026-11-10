Lerántjuk a leplet, ezek a cégek szállnának be a magyar szélenergia-bizniszbe: osztrák, holland és török vállalatok is sorban állnak – érdekes nevekre bukkantunk

Egyelőre sokkal több olyan cégről tudunk, amely szélerőművet építene Magyarországon, mint amennyi majd építhet is a folyó pályázat néhány hét múlva kihirdetendő eredménye alapján. A túljelentkezés háromszoros. Valamennyire már látszik, ki, mivel próbált plusz pontokat szerezni ahhoz, hogy a létesítménye csatlakozhasson majd a villamosenergia-hálózatra. Pénzbeni támogatás azonban nem jár a szélenergia-pályázat nyerteseinek, kiszámítható működési környezetet igen.

Nagyobb súlyt kaphat a szélenergia a hazai erőművi mixben/Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) átal közzétett táblázat szerint az Eurenergy szóval kezdődő nevű cégek együtt 537 megawattnyi szélenergia-kapacitást hoznának létre. Ez a legnagyobb érték, de ettől nem feltétlenül listavezetők, mert nem biztos, hogy a nyolc projektek azonos érdekeltségi kör tagjai indítanák.

Az Eurenergy-k többsége olyan unoka- vagy dédunoka cég, amelyek végső tulajdonosa vagy egy hazai, tatabányai vállalkozás a nyilvános adatok szerint, vagy a Trustify Impact magántőkealap. Az alap amely korábbi médiahírek szerint Nagy Márton korábbi nemzetgazdasági miniszter köréhez kapcsolódik.

Ha ez nem is, az növelheti az Euronergy-cégek esélyét, hogy mindegyikük jeleskedett a szélerőműhöz telepítendő energiatároló létesítésének vállalásában. Az viszont nem derül ki a közzétett adatokból, hogy mennyire voltak nagyvonalúak az államnak történő projekthányad, illetve az érintett önkormányzatoknak kínál támogatás – szintén pontokat érő – felkínálásában, ahogyan sok más téren sem.

Most még a kiesők is szerepelnek a szélenergia-diagramon

Diagramunkon a második helyre került, de valójában inkább az elsőt érdemelné az MVM csoport a telepítendő energiatermelő kapacitások nagysága alapján. Az MVM-et sokan pusztán amiatt is a pályázat fő esélyesének gondolják, hogy magyar állami tulajdonú. Továbbá amiatt is, hogy az MVM már „saját": a csoport többá vállalatának élére mostanra az energiaügyi miniszter által újonnan kinevezett vezet áll, és nem csak az első számú vezetői poszton, hanem az igazgatóságokban is.