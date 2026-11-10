Lerántjuk a leplet, ezek a cégek szállnának be a magyar szélenergia-bizniszbe: osztrák, holland és török vállalatok is sorban állnak – érdekes nevekre bukkantunk
Egyelőre sokkal több olyan cégről tudunk, amely szélerőművet építene Magyarországon, mint amennyi majd építhet is a folyó pályázat néhány hét múlva kihirdetendő eredménye alapján. A túljelentkezés háromszoros. Valamennyire már látszik, ki, mivel próbált plusz pontokat szerezni ahhoz, hogy a létesítménye csatlakozhasson majd a villamosenergia-hálózatra. Pénzbeni támogatás azonban nem jár a szélenergia-pályázat nyerteseinek, kiszámítható működési környezetet igen.
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) átal közzétett táblázat szerint az Eurenergy szóval kezdődő nevű cégek együtt 537 megawattnyi szélenergia-kapacitást hoznának létre. Ez a legnagyobb érték, de ettől nem feltétlenül listavezetők, mert nem biztos, hogy a nyolc projektek azonos érdekeltségi kör tagjai indítanák.
Az Eurenergy-k többsége olyan unoka- vagy dédunoka cég, amelyek végső tulajdonosa vagy egy hazai, tatabányai vállalkozás a nyilvános adatok szerint, vagy a Trustify Impact magántőkealap. Az alap amely korábbi médiahírek szerint Nagy Márton korábbi nemzetgazdasági miniszter köréhez kapcsolódik.
Ha ez nem is, az növelheti az Euronergy-cégek esélyét, hogy mindegyikük jeleskedett a szélerőműhöz telepítendő energiatároló létesítésének vállalásában. Az viszont nem derül ki a közzétett adatokból, hogy mennyire voltak nagyvonalúak az államnak történő projekthányad, illetve az érintett önkormányzatoknak kínál támogatás – szintén pontokat érő – felkínálásában, ahogyan sok más téren sem.
Most még a kiesők is szerepelnek a szélenergia-diagramon
Diagramunkon a második helyre került, de valójában inkább az elsőt érdemelné az MVM csoport a telepítendő energiatermelő kapacitások nagysága alapján. Az MVM-et sokan pusztán amiatt is a pályázat fő esélyesének gondolják, hogy magyar állami tulajdonú. Továbbá amiatt is, hogy az MVM már „saját": a csoport többá vállalatának élére mostanra az energiaügyi miniszter által újonnan kinevezett vezet áll, és nem csak az első számú vezetői poszton, hanem az igazgatóságokban is.
Mindazonáltal a tűzhöz közeli MVM nem vállalta túl magát energiatárolókkal. Talán azért nem, mert az adott öt adott helyszínen már rendelkezik ilyennel. Viszont így kevés „tárolópontot" kaphat. Ráadásul állami tulajdonú vállalatként azzal sem szerezhet pontot – legalábbis furcsa lenne – ha az államnak, vagyis önmagának kínálna fel adott hányadokat a szélenergia-beruházásaiban.
A következő helyre került, 2026 októberi születésű Trantor-cégek a Luna George Consultingon keresztül egy hazai üzletember tulajdonai. Mindhárom Tranton-cég jóval nagyobb tárolókapacitást létesítene, mint szélkapacitást, ez pedig növeli a nyerési esélyeiket. A listán egyébként a Tranto-cégek mellet több, közelmúltban alapított pályázó szerepel, de ez természetes: ezek az adott feladatra létrehozott projektcégek.
Hollandia, Ausztria, Törökország
Tekintélyes helyre került a Greenergy is. A Greenergy már 2002 óta aktív, a decentralizált energiatermelésre összpontosít, és több szélerőműve is van. A társaság 51 százalékát a KÉSZ Holding ellenőrzi, amely viszont több lépcső közbeiktatásával az ausztriai Vitalis Privatstiftungé. A Greenergy is azon pályázók közé tartozik, amelyek viszonylag nagy tárolókapacitás létesítését vállalták a szélerőművük mellé.
Külföldre vezetnek a szálak a bő két hónapja alapított WOC Three Windtől is a vele azonos székhelyű FGX Energy Holdingon, illetve az ugyanott bejegyzett FR Group International SE Zrt-n keresztül, amelytől már a hollandiai QED B.V-hez vezet az út. A WOC is tekintélyes tárolókapacitással egészítené ki mind a két szélerőművét.
Szintén bekerült a 100 megawattnál nagyobb szélenergia-kapacitás létrehozására törekvők közé az Altek Energy és az AT Wind. Az előbbi projektcég a hasonló nevű török vállalkozásé, az utóbbi az osztrák a BAT Windenergie Managementé. A két pályázó a tervezett szélkapacitásukra vetítve nem kötelezte el magát túl nagy tároló létesítése mellett. Ennek alapján azonban aligha mérlegelhető a nyerési esélyük – ahogyan a több pályázóé sem –, mert nem ismerjük az ajánlatuk további részeit, illetve döntésük hátterét. Post szerezhető ugyanis
- az akkumulátorok telepítésének vállásán,
- az önkormányzatnak ajánlott támogatáson,
- az államnak fenntartott tulajdonrész-opción
- túl például a berendezések, eeszközök európai beszerzése is,
- és magasabb pénzügyi garancia vállalása.
Lenne kitől vásárolni
Európai szélturbinagyártó például a dán Vestas, a norvág Nordex, a német-spanyol Siemens Gamesa és a német Enercon. A szélturbinalapát piacvezető európai gyártója a dán LM Wind Power. Igaz, ezt a társaságot felvásárolta a GE Renewable Energy, amelynek pedig sok európa üzeme van. Szintén több európai helyszínen gyárt az amerikai TPI Composites. A TPI nem saját néven értékesít, hanem a nagy márkák, például a Vestas és a Nordex nevén, azok partnereként.
Még néhány hetet várni kell
A szélenergia-pályázatok pályázatok beadási határidejéig, október 30-ig 702 megawattnyi létesítmény hálózati csatlakozási helyeire lehetett pályázni. A pályázat keretében a nagybefektetőknek legalább 14–15 megawattnyi szélenergia-kapacitás létesítését kellett vállalniuk. A részvételi díj projektenként hárommillió forint volt.
A pályázatokat legkésőbb december 13-ig értékeli a kiíró, azaz a MEKH. A nyertesek beruházásai várhatóan 2030. szeptember 30. és 2032. szeptember 30. között csatlakoznak az országos villamosenergia-hálózatra. A projektek révén Magyarország beépített szélenergia-kapacitása a jelenlegi 330 megawatt több mint háromszorosára nő. A mostani pályázatot a tervek szerint újabbak követik, a terv a kapacitások megtízszerezése.
Pilanatnyilag a Premier Energy csoport rendelkezik a legnagyobb hazai beépített szélenergia-kapacitással (158 megawatt), amelyet az Alteo csoport követ (71,5 megawatt) valamint több hazai és külföldi befektetőre együtt mintegy 100 megawatt jut.
Egy nappal a pályázatok beadási határideje előtt megjelent egy minisztériumi rendelet, amely segít egyes visszautasított pályázókon. Azokat, amelyek tervezett beruházása honvédelmi, nemzetbiztonsági vagy hírközlési (NMHH-mérőállomást érintő) okból nem kap építési engedélyt. Mivel ilyenkor nem a pályázat megfelelőségével van probléma, az új jogszabály lehetővé tette, hogy a pályázó biztosítékvesztés nélkül visszalépjen.
A módosítás szerint a nyertesek továbbá védelmet kapnak az árzuhanás ellen. Amennyiben a piaci áramár a vállalt szint alá esik, akkor a beruházó támogatást kap, ha viszont a piaci ár magasabb, a többletet vissza kell fizetnie a költségvetésbe.