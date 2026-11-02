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Erről eddig nem volt szó: az utolsó pillanatban hozzányúlt Kapitány Isván minisztériuma a szélerőmű-pályázathoz – már a határidő is lejárt, amikor kiderült, min kellett még javítani

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Bő egy hónap múlva kiderül, mely cégek építhetnek Magyarországon új szélerőműveket. A most folyó, már az értékelési szakaszában lévő pályázat révén nagyjából kétszer akkora szélenergia-kapacitás jöhet létre, mint amekkora már működik, és újabb kírások is várhatók.
B. H. L.
2026.11.02, 10:30
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Lejárt a szélenergia-pályázatok pályázatok beadási határideje. Október 30-ig összesen 702 megawattnyi létesítmény hálózati csatlakozási helyeire lehetett pályázni. A pályázatokat legkésőbb december 13-ig értékeli a kiíró, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH).

szélenergia
Nagyobb súlyt kaphat a szélenergia a magyarországi áramtermelésben /Fotó: VG 

Egy nappal a határidő lejárta előtt megjelent egy minisztériumi rendelet, amely egyes esetekben segíti a visszautasított pályázókat. Azokról az esetekről van szó, amelyekben a megvalósítani kívánt beruházás honvédelmi, nemzetbiztonsági vagy hírközlési (NMHH-mérőállomást érintő) okból nem kap építési engedélyt. Mivel ezekben az esetekben nem a pályázat megfelelőségével van probléma, az új jogszabály lehetővé tette, hogy a pályázó biztosítékvesztés nélkül visszalépjen.

Ezzel persze megszűnik a pályázó hálózati csatlakozási joga is, de visszakapja a teljesítési biztosítékot. A MEKH-nek 15 napon belül kell kezdeményeznie az NMHH-nál a kialakult helyzet tisztázását, amelynek szintén 15 napja van válaszadásra. A rendelettar tartalmaz egy pontosítást is: az értékelési szempontoknál az előnyben részesítés kifejezést mindenütt a többletpontban kifejezésre cseréli.

Védelem az árzuhanás ellen 

A pályázat nyertesei nem jutnak közvetlen anyagi támogatáshoz, viszont azon túl, hogy megvalósíthatják a beruházásukat – különböző előnyöket élvezhetnek. Ezek egyike, hogy a hálózati csatlakozási jog megszerzésén túl kiszámítható működési modellekre pályázhattak, ugyanis a pályázat alapvetően egy úgynevezett CfD (Contract for Difference) kétoldalú árgarancia-rendszerre épül. Ennek az a lényege, hogy

  • amennyiben a piaci áramár a vállalt szint alá esik, akkor a beruházó támogatást kap,
  • ha viszont a piaci ár magasabb, a többletet vissza kell fizetnie a költségvetésbe.

A pályázat nyertesei annak is a haszonélvezői, hogy az általuk használni kívánt villamosenergia-hálózatokat részben az Európai Unió Helyreállítási Alapjának forrásából (RRF) fejlesztették.

A pályázat keretében a nagybefektetőknek legalább 14–15 megawattnyi szélenergia-kapacitás létesítését kellett vállalniuk. A részvételi díj projektenként hárommillió forint volt, és elvárás volt a bankgarancia is.

Van bőven korlát a szélenergia terjedése előtt

Az, hogy a beruházás esetleg nem valósítható meg honvédelmi, illetve nemzetbiztonsági okból, a korlátoknak csak speciális esete, ahogyan a már említett, 14 megawattos alsó teljesítményhatár. Volt más szempont bőven a kiírás szerint. Például, hogy pályázni a kijelölt 25 járás kilenc hálózati csomópontjára lehetett. Elsődleges technológiaként csak szélerőművet lehetett megjelölni, másodlagosként akkumulátort is, de az akkumulátoros tároló teljesítménye nem haladhatja meg a szélerőműét. Korábban szakmai kifogás is érte a kiírást. 

A pályázat elbírálásakor plusz pont jár azért, ha a projekt tulajdonosa az államnak vételi jogot kínál a projekt 25 százalékára, ha pénzügyi támogatást ajánl az érintett önkormányzatnak, ha vállalja (garantálja), hogy az Európai Unióból származó eszközöket szerez be a beruházáshoz, és, ha magasabb pénzügyi garanciát mutat fel.

A nyertesek beruházásai várhatóan 2030. szeptember 30. és 2032. szeptember 30. között csatlakoznak az országos villamosenergia-hálózatra. A projektek révén Magyarország beépített szélenergia-kapacitása a jelenlegi 330 megawatt több mint háromszorosára nő. A mostani pályázatot a tervek szerint újabbak követik, a terv a kapacitások megtízszerezése. Pilanatnyilag a Premier Energy csoport rendelkezik a legnagyobb hazai beépített szélenergia-kapacitással (158 megawatt), amelyet az Alteo csoport követ (71,5 megawatt) valamint több hazai és külföldi befektetőre együtt mintegy 100 megawatt jut.

 

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