Erről eddig nem volt szó: az utolsó pillanatban hozzányúlt Kapitány Isván minisztériuma a szélerőmű-pályázathoz – már a határidő is lejárt, amikor kiderült, min kellett még javítani

Lejárt a szélenergia-pályázatok pályázatok beadási határideje. Október 30-ig összesen 702 megawattnyi létesítmény hálózati csatlakozási helyeire lehetett pályázni. A pályázatokat legkésőbb december 13-ig értékeli a kiíró, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH).

Nagyobb súlyt kaphat a szélenergia a magyarországi áramtermelésben /Fotó: VG

Egy nappal a határidő lejárta előtt megjelent egy minisztériumi rendelet, amely egyes esetekben segíti a visszautasított pályázókat. Azokról az esetekről van szó, amelyekben a megvalósítani kívánt beruházás honvédelmi, nemzetbiztonsági vagy hírközlési (NMHH-mérőállomást érintő) okból nem kap építési engedélyt. Mivel ezekben az esetekben nem a pályázat megfelelőségével van probléma, az új jogszabály lehetővé tette, hogy a pályázó biztosítékvesztés nélkül visszalépjen.

Ezzel persze megszűnik a pályázó hálózati csatlakozási joga is, de visszakapja a teljesítési biztosítékot. A MEKH-nek 15 napon belül kell kezdeményeznie az NMHH-nál a kialakult helyzet tisztázását, amelynek szintén 15 napja van válaszadásra. A rendelettar tartalmaz egy pontosítást is: az értékelési szempontoknál az előnyben részesítés kifejezést mindenütt a többletpontban kifejezésre cseréli.

Védelem az árzuhanás ellen

A pályázat nyertesei nem jutnak közvetlen anyagi támogatáshoz, viszont azon túl, hogy megvalósíthatják a beruházásukat – különböző előnyöket élvezhetnek. Ezek egyike, hogy a hálózati csatlakozási jog megszerzésén túl kiszámítható működési modellekre pályázhattak, ugyanis a pályázat alapvetően egy úgynevezett CfD (Contract for Difference) kétoldalú árgarancia-rendszerre épül. Ennek az a lényege, hogy

amennyiben a piaci áramár a vállalt szint alá esik, akkor a beruházó támogatást kap,

ha viszont a piaci ár magasabb, a többletet vissza kell fizetnie a költségvetésbe.

A pályázat nyertesei annak is a haszonélvezői, hogy az általuk használni kívánt villamosenergia-hálózatokat részben az Európai Unió Helyreállítási Alapjának forrásából (RRF) fejlesztették.

A pályázat keretében a nagybefektetőknek legalább 14–15 megawattnyi szélenergia-kapacitás létesítését kellett vállalniuk. A részvételi díj projektenként hárommillió forint volt, és elvárás volt a bankgarancia is.