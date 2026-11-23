Újabb Fejér vármegyei településen utasították el a szélerőművek tervezett telepítésének támogatását, ezúttal Baracson döntött így a képviselő-testület. A helyieket lakossági fórumokon is tájékoztatták a beruházás lehetséges előnyeiről és hátrányairól, ám a projektet bemutató társaság végül nem kapott támogatást – írta a feol.hu.

Egyre több településen ütköznek ellenállásba a szélerőműparkok tervei, a helyi közösségek egyre határozottabban szeretnének beleszólni a beruházásokba / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Baracson is elutasították a szélerőművek tervezett telepítésének támogatását, így Előszállás és Kisapostag után már a harmadik település mondott nemet a beruházásra Dunaújváros térségében. A képviselő-testület legutóbbi ülésén tárgyalta az ügyet, miután az önkormányzatot megkereső társaság bemutatta elképzeléseit és a fejlesztés mellett szóló érveit.

A vita során a beruházás előnyei és hátrányai egyaránt szóba kerültek. A képviselők a mezőfalvi fermentlével kapcsolatos kedvezőtlen tapasztalatokat is felidézték, amelyek a társaság ígéreteivel összefüggésben kerültek elő. A bemutatott tervek végül nem győzték meg a testületet: a képviselők egyhangúlag nem támogatták az együttműködést. Az elutasítást tartózkodó szavazatokkal fejezték ki.

A döntést több helyi tájékoztató rendezvény előzte meg. Novemberben a faluházban Győrök György, az Óbudai Egyetem Alba Regia Karának dékánja tartott előadást a modern szélerőművek működéséről, előnyeiről, hátrányairól és környezeti hatásairól. A következő fórumon Gaál László, a Magyar Megújuló Energia Szövetség főtitkára a szélenergia-kapacitástenderek tudnivalóit ismertette, Lendvai Gábor biológus-ökológus pedig a szélturbinák környezeti hatásairól beszélt.

Országos lázadás a szélerőművekkel szemben

A baracsi döntés egy szélesebb országos folyamatba illeszkedik. A hazai szélenergia-termelés bővítésére meghirdetett pályázat iránt jelentős érdeklődés mutatkozott: 37 vállalkozás összesen 46 pályázatot nyújtott be, csaknem 2300 megawattnyi új kapacitás létesítésére. Az első ütemben azonban mindössze 700 megawattnyi teljesítmény hálózati csatlakoztatására van lehetőség. Az első eredményeket december közepére várják.

A beruházásokhoz a fejlesztők közel 2000 megawattóra kapacitású akkumulátoros energiatárolók építését is tervezik. A szélenergia a napelemes termelés kiegészítője lehet, hiszen éjszaka és a téli időszakban is képes áramot termelni.