Erre még Kapitány István sem számíthatott: hat település fogott össze a gigantikus szélerőműparkok ellen – népszavazással fújnák le a beruházásokat
Hat Vas vármegyei településen kezdeményeztek helyi népszavazást civilek, hogy a lakosság dönthessen a szélerőművek esetleges telepítéséről. A szervezők szerint a tervezett beruházások évtizedekre megváltoztathatják a környék arculatát, ezért nem szeretnék, ha a helyiek megkérdezése nélkül születne döntés.
Hat Vas vármegyei településen kezdeményeztek civilek helyi népszavazást arról, hogy épülhessenek-e nagyméretű szélerőművek a falvak közigazgatási területén.
Ják mellett Nárai, Gencsapáti, Perenye, Gyöngyösfalu és Nemesbőd lakói is dönthetnének a kérdésben.
A kezdeményezés hátterében a hazai szélenergia-termelés tervezett bővítése áll. A nyáron meghirdetett szélerőmű-pályázat iránt jelentős érdeklődést mutattak a beruházók: 37 vállalkozás összesen 46 pályázatot nyújtott be, csaknem 2300 megawattnyi új kapacitás létesítésére. Az első ütemben azonban mindössze 700 megawattnyi teljesítmény hálózati csatlakoztatására van lehetőség. A jelentkezések tehát több mint háromszorosan haladják meg a rendelkezésre álló keretet, az első eredményeket december közepére várják.
A beruházók a szélerőművek mellett közel 2000 megawattóra kapacitású akkumulátoros energiatároló építését is tervezik. A szélenergia a napelemes termelés kiegészítője lehet, hiszen éjszaka és télen is képes áramot termelni. A fejlesztések így a hazai megújulóenergia-termelés szerkezetét is átalakíthatják.
Ne a helyiek feje felett döntsenek a szélerőművekről
A helyi tiltakozás összefogója, Lődör Tibor a vaol.hu-nak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy nem ellenzi a szélerőműveket vagy a zöldenergiát. Azt szeretné elérni, hogy a beruházásoknál a helyi közösségek érdekeit is figyelembe vegyék, és az érintettek dönthessenek a lakókörnyezetüket évtizedekre meghatározó fejlesztésekről.
Lődör szerint a tervezett turbinák akár 285 méter magasak is lehetnek, ami a Mol-székház magasságának kétszerese, a jáki temploménak pedig nyolcszorosa. A férfi azért költözött családjával Jákra, hogy vidéki környezetben éljenek. Attól tart, hogy a nagyméretű szélerőművek megváltoztatják a település arculatát, és a falusias környezet helyett ipari jellegű táj alakul ki.
A kezdeményezéshez különböző hátterű és politikai nézetű helyiek csatlakoztak. Van, akit a környezetvédelem, másokat a tájkép vagy a zajterhelés aggaszt, Lődör pedig a vidéki életforma megőrzését tartja fontosnak.
A szervezők jogászokkal egyeztettek a népszavazási kérdés pontos megfogalmazásáról. Az ügy azért is túlmutat a hat településen, mert a pályázatok kapacitásra, nem pedig konkrét építési helyszínekre szólnak. Lődör egy jáki közmeghallgatást idézett, ahol elhangzott:
attól, hogy Nárai pályázott, még Jákon is épülhetnek szélturbinák.
A népszavazási kezdeményezés azt célozza, hogy az önkormányzatok a helyi építési szabályzatban tiltsák meg a háztartási méretű kiserőműnek nem minősülő szélerőművek és szélerőműparkok elhelyezését. Lődör december 13-ig más településeken is javasolja a kezdeményezés beadását, mert állítása szerint a pályázati eredmények kihirdetése után erre már nem lesz lehetőség.
Egyre nagyobb az ellenállás
A szélerőmű-beruházásokkal szembeni ellenállás nem új keletű Magyarországon. Korábban Aszódon is tiltakozást váltottak ki a tervezett fejlesztések, a település polgármestere pedig világossá tette, hogy a helyiek bevonása nélkül nem támogatja a beruházásokat. Előszálláson ennél is tovább mentek: a képviselő-testület október végén egyhangúlag utasította el a hét tervezett szélturbina telepítését.
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A napenergia mellé egy másik megújuló energiaforrás is nagyobb szerepet kaphat a hazai áramtermelésben. A most lezárult pályázat iránti érdeklődés alapján a beruházók jelentős fejlesztési lehetőséget látnak a magyarországi szélerőművekben.