Hat Vas vármegyei településen kezdeményeztek helyi népszavazást civilek, hogy a lakosság dönthessen a szélerőművek esetleges telepítéséről. A szervezők szerint a tervezett beruházások évtizedekre megváltoztathatják a környék arculatát, ezért nem szeretnék, ha a helyiek megkérdezése nélkül születne döntés.

Ják mellett további öt Vas vármegyei településen is népszavazást szeretnének a szélerőművek telepítéséről / Fotó: Krisztian Bocsi

Hat Vas vármegyei településen kezdeményeztek civilek helyi népszavazást arról, hogy épülhessenek-e nagyméretű szélerőművek a falvak közigazgatási területén.

Ják mellett Nárai, Gencsapáti, Perenye, Gyöngyösfalu és Nemesbőd lakói is dönthetnének a kérdésben.

A kezdeményezés hátterében a hazai szélenergia-termelés tervezett bővítése áll. A nyáron meghirdetett szélerőmű-pályázat iránt jelentős érdeklődést mutattak a beruházók: 37 vállalkozás összesen 46 pályázatot nyújtott be, csaknem 2300 megawattnyi új kapacitás létesítésére. Az első ütemben azonban mindössze 700 megawattnyi teljesítmény hálózati csatlakoztatására van lehetőség. A jelentkezések tehát több mint háromszorosan haladják meg a rendelkezésre álló keretet, az első eredményeket december közepére várják.

A beruházók a szélerőművek mellett közel 2000 megawattóra kapacitású akkumulátoros energiatároló építését is tervezik. A szélenergia a napelemes termelés kiegészítője lehet, hiszen éjszaka és télen is képes áramot termelni. A fejlesztések így a hazai megújulóenergia-termelés szerkezetét is átalakíthatják.

Ne a helyiek feje felett döntsenek a szélerőművekről

A helyi tiltakozás összefogója, Lődör Tibor a vaol.hu-nak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy nem ellenzi a szélerőműveket vagy a zöldenergiát. Azt szeretné elérni, hogy a beruházásoknál a helyi közösségek érdekeit is figyelembe vegyék, és az érintettek dönthessenek a lakókörnyezetüket évtizedekre meghatározó fejlesztésekről.

Lődör szerint a tervezett turbinák akár 285 méter magasak is lehetnek, ami a Mol-székház magasságának kétszerese, a jáki temploménak pedig nyolcszorosa. A férfi azért költözött családjával Jákra, hogy vidéki környezetben éljenek. Attól tart, hogy a nagyméretű szélerőművek megváltoztatják a település arculatát, és a falusias környezet helyett ipari jellegű táj alakul ki.