Kapitány István most jelentette be: tényleg elárasztják a szélkerekek Magyarországot, lerohanták a beruházók a szélenergia pályázatot – decemberben jön az eredményhirdetés

Jelentős érdeklődés mellett zárult az új szélerőművek létesítésére meghirdetett pályázat, a beruházók összesen közel 2300 megawattnyi új kapacitás megépítésére jelentkeztek. A hálózati csatlakozási lehetőségek azonban egyelőre jóval szűkebbek, az első körben mintegy 700 megawattnyi teljesítmény kapcsolódhat a rendszerhez.

A megújulóenergia-termelés bővítését új szélerőművek építésével gyorsítaná fel Kapitány István / Fotó: AFP

Közel 2300 megawattnyi új szélerőmű építésére érkeztek jelentkezések a nyáron meghirdetett pályázaton. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közleménye szerint 37 beruházó összesen 46 pályázatot nyújtott be, miközben az első körben mindössze mintegy 700 megawattnyi új kapacitás hálózati csatlakozására van lehetőség.

A jelentkezésekben szereplő teljesítmény több mint háromszorosa az első ütemben rendelkezésre álló csatlakozási kapacitásnak. A pályázat tehát jelentős érdeklődést váltott ki a vállalkozások körében, a tervezett fejlesztések közül azonban csak egy rész juthat el az első körben a megvalósításig. A pályázatok elbírálása már megkezdődött, az első eredményeket december közepére várják.

A miniszter szerint a mostani fejlesztési lehetőségek egy korábbi időszak lemaradásának pótlását szolgálják. Kapitány István úgy fogalmazott, hogy az előző kormány éveken keresztül akadályozta a szélerőművek építését, az új kabinet pedig változtatott ezen, és megkezdte a hazai szélenergia-termelés bővítését.

A szélerőművek a napenergia-termelés kiegészítésében is fontos szerepet kaphatnak. A napelemek teljesítménye elsősorban a napsütéses órákban magas, a szél viszont éjszaka és télen is termelhet villamos energiát. A két technológia együtt kiegyensúlyozottabbá teheti a megújuló energiaforrásokra épülő áramtermelést, bár a termelés időjárásfüggősége továbbra is kihívást jelent.

Akkumulátorokkal egészítenék ki a szélerőműveket

A pályázók a szélerőművek mellett jelentős energiatároló-fejlesztéseket is vállaltak. A miniszter tájékoztatása szerint közel 2000 megawattóra kapacitású akkumulátoros energiatároló építését tervezik a beruházók.

Az akkumulátorok lehetővé teszik, hogy a kedvező termelési időszakokban megtermelt villamos energia egy részét később használják fel. Ez különösen akkor lehet fontos, amikor a szélerőművek teljesítménye magasabb, mint az aktuális fogyasztás, vagy amikor a hálózat nem képes azonnal befogadni a teljes megtermelt mennyiséget.