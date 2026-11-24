Fordulat a magyarországi gázkitermelési botrányban, győzött a lakosság: megfutamodott a kanadai energiaóriás, azonnali hatállyal leállnak a szeizmikus mérések
Azonnali hatállyal felfüggesztette szeizmikus kutatásait a CanCambria Hungary Kft., miután az érintett települések polgármesterei független szakmai vizsgálatot kezdeményeztek. A szénhidrogén-kutatással foglalkozó társaság döntéséről Soltvadkert városa számolt be Facebook-oldalán, ahol teljes terjedelmében közzétette a vállalat polgármesteri hivatalnak címzett levelét.
CanCambria: a szénhidrogén-kutatásokat az adott térség sajátosságait figyelembe véve végzik
Piet Van Assche operatív igazgatója a levélben közölte, hogy a szeizmikus mérések kivitelezője az elmúlt években Magyarországon több mint hatvan alkalommal végzett geofizikai és földtani kutatásokat, állítása szerint minden esetben betartva a hatósági előírásokat. Hangsúlyozta, hogy a munkálatokat magyar szakemberek végzik, figyelembe véve az adott térség sajátosságait.
A vállalat vállalta, hogy a mérések során a nehézgépjárművek által okozott taposási károkat, valamint a kutatási tevékenységből eredő egyéb károkat a hatályos jogszabályok alapján maradéktalanul megtéríti.
A társaság elfogadta a polgármesterek kérését, és a munkálatok leállítása mellett azt is javasolja a Földtani Szolgálatnak, hogy készíttessen független, a környezetvédelmi szempontokat előtérbe helyező szakmai tanulmányt.
A CanCambria Hungary Kft. tájékoztatása szerint az eddigi kutatási tevékenység során keletkezett bányakárok ügyintézését a következő hetekben megkezdi.
Ahogyan arról lapunk is beszámolt: a kanadai cég 2025 júniusában kötött húsz évre szóló koncessziós szerződést a magyar állammal a Kiskunhalas térségében található, közel 946 négyzetkilométeres terület szénhidrogén-kutatására. A kutatási műszaki üzemi tervet idén februárban hagyta jóvá a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága. A szeizmikus mérésekkel a magyar Acoustic Geofizikai Szolgáltató Kft.-t bízták meg,
- a kilenc települést érintő,
- 215 négyzetkilométeres területen zajló munkálatok
- közel kilencven embernek adtak munkát.
A vállalatcsoportnak Balotaszállás térségében is van érdekeltsége, ahol egy évtizedek óta ismert, 3900–4500 méter mélyen fekvő földgázlelőhely hasznosítását tervezi. A társaság két értékelő kút fúrására kapott engedélyt, az első munkálatok 2027-ben kezdődhetnek meg. A Homokhátság Őrzőinek Szövetsége mindkét projekt leállítását követeli, az általuk indított petíciót hétfőig már mintegy 16 ezren írták alá.
A kanadai CanCambria 2025 júniusában kötött húsz évre szóló koncessziós szerződést a magyar állammal a Kiskunhalas térségében található, közel 946 négyzetkilométeres terület szénhidrogén-kutatására.
A kutatási műszaki üzemi tervet idén februárban hagyta jóvá a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága.
A CanCambriának a jóváhagyott kutatási program alapján 2027 végéig kell elvégeznie a szeizmikus méréseket, 2029 végéig pedig két kutatófúrást is végre kell hajtania. A vállalat a korábbi földtani adatok alapján tíz potenciális kőolajlelőhelyet azonosított a térségben. A balotaszállási földgázlelőhelyen már 2011-ben végeztek rétegrepesztést, a kitermeléssel azonban a társaság közlése szerint az akkori alacsony gázárak miatt felhagytak.