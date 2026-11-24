Azonnali hatállyal felfüggesztette szeizmikus kutatásait a CanCambria Hungary Kft., miután az érintett települések polgármesterei független szakmai vizsgálatot kezdeményeztek. A szénhidrogén-kutatással foglalkozó társaság döntéséről Soltvadkert városa számolt be Facebook-oldalán, ahol teljes terjedelmében közzétette a vállalat polgármesteri hivatalnak címzett levelét.

A kanadai cég 2025 júniusában kötött húsz évre szóló koncessziós szerződést a Kiskunhalas térségében található terület szénhidrogén-kutatására. / Fotó: Homokháti Hagyaték Alapítvány / Facebook

CanCambria: a szénhidrogén-kutatásokat az adott térség sajátosságait figyelembe véve végzik

Piet Van Assche operatív igazgatója a levélben közölte, hogy a szeizmikus mérések kivitelezője az elmúlt években Magyarországon több mint hatvan alkalommal végzett geofizikai és földtani kutatásokat, állítása szerint minden esetben betartva a hatósági előírásokat. Hangsúlyozta, hogy a munkálatokat magyar szakemberek végzik, figyelembe véve az adott térség sajátosságait.

A vállalat vállalta, hogy a mérések során a nehézgépjárművek által okozott taposási károkat, valamint a kutatási tevékenységből eredő egyéb károkat a hatályos jogszabályok alapján maradéktalanul megtéríti.

A társaság elfogadta a polgármesterek kérését, és a munkálatok leállítása mellett azt is javasolja a Földtani Szolgálatnak, hogy készíttessen független, a környezetvédelmi szempontokat előtérbe helyező szakmai tanulmányt.

A CanCambria Hungary Kft. tájékoztatása szerint az eddigi kutatási tevékenység során keletkezett bányakárok ügyintézését a következő hetekben megkezdi.

Ahogyan arról lapunk is beszámolt: a kanadai cég 2025 júniusában kötött húsz évre szóló koncessziós szerződést a magyar állammal a Kiskunhalas térségében található, közel 946 négyzetkilométeres terület szénhidrogén-kutatására. A kutatási műszaki üzemi tervet idén februárban hagyta jóvá a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága. A szeizmikus mérésekkel a magyar Acoustic Geofizikai Szolgáltató Kft.-t bízták meg,

a kilenc települést érintő,

215 négyzetkilométeres területen zajló munkálatok

közel kilencven embernek adtak munkát.

A vállalatcsoportnak Balotaszállás térségében is van érdekeltsége, ahol egy évtizedek óta ismert, 3900–4500 méter mélyen fekvő földgázlelőhely hasznosítását tervezi. A társaság két értékelő kút fúrására kapott engedélyt, az első munkálatok 2027-ben kezdődhetnek meg. A Homokhátság Őrzőinek Szövetsége mindkét projekt leállítását követeli, az általuk indított petíciót hétfőig már mintegy 16 ezren írták alá.

A kanadai CanCambria 2025 júniusában kötött húsz évre szóló koncessziós szerződést a magyar állammal a Kiskunhalas térségében található, közel 946 négyzetkilométeres terület szénhidrogén-kutatására.

A kutatási műszaki üzemi tervet idén februárban hagyta jóvá a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága.